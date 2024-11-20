德语媒体：黄之锋被判刑 中国沦为西方之敌

黄之锋、戴耀庭等40多名香港民主派人士被判刑，引发了德语报刊高度关注。《新苏黎世报》指出，北京指望在打压政治自由的同时保持香港经济繁荣，这是不现实的。《世界报》社论则立场鲜明地将中国定性为西方的敌人、不配当任何领域的伙伴。

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以“香港当局在北京高压面前瑟瑟发抖，经济界也会有所感受 ”为题，刊发评论指出，中国政府想要在维持香港经济优势的同时实施全面政治管控，但这是不可能成功的。

“不论是在政治、学术、经济抑或文化领域，每一个批评的声音都可能被相当模糊的法律压制。11月19日被判刑的人，他们的罪名只是在2021年香港立法会选举前组织非正式初选。在民主国家，这是很常见的做法。”

“北京当权者想要以毫无妥协的方式确保香港‘稳定’，就像他们一再重申的那样。按照北京的想法，只有政治稳定才能保证香港的经济成功。”

作者认为，香港这样的金融中心、亚洲经济门户需要开放的社会氛围以及批判性的辩论文化，观点争锋也必不可少；但是北京的当权者似乎不明白这一点，以为香港批评者的喘息空间被剥夺后，这座城市依然能有未来。

“事实上，这座750万人口的都市处境相当糟糕：经济陷于困境，餐馆商店纷纷关门。许多最聪明的人才都离开了香港。这里的新闻自由在倒退，司法独立也在退步，11月19日的判决就凸显了这一点。”

“如今，香港的状况某种程度上甚至比中国内地还要令人担忧。许多在不同传统环境中成长起来的香港公务员，正在努力超额完成北京领导层的预期目标。他们在北京的高压手段面前瑟瑟发抖。”

“比如，在预约采访一名中层公务员时，记者甚至必须提前几天提交毫不敏感的问题。在采访时，记者则会收到一份事先准备好的文案和回答。相比之下，深圳、上海的官员反而更加放松。难怪一些外企代表现在希望香港能有一个隔壁深圳那样的政府。”

黄之锋2019年9月曾经在柏林参加多项活动 图像来源: picture-alliance/AA/A. Hosbas

柏林出版的德国《世界报》以“我们要求专栏作家黄之锋重归自由 ”为题，刊发总编Ulf Poschardt撰写的社论。文章指出，黄之锋从15岁起就积极投身香港民主事业，期间还为《世界报》定期撰写专栏；但是现在，他却被判四年半监禁，而西方国家却似乎抛弃了他。

“大约5年前，黄之锋和我面对面坐着，谈到了在香港争取自由的斗争。当我问他是否害怕时，他平静地看着我，摇摇头，说：‘因为我们没什么可失去的。’”

“他连眨眼都没有。无论为了自由需要付出什么代价，他都愿意。他从15岁起就投身政治，甘冒一切风险。”

“我未曾忘记和黄之锋的会面。星期二，他在香港被判4年半监禁。这堪称丑闻，说明了中国是一个多么恶劣的独裁政权。每个就对华依赖性提出警告的人，都是正确的。同样正确的还有那些强调只有经济实力和市场经济环境才能消除依赖性的人。”

文章接着指出，作为黄之锋自由家乡的香港，如今却受到北京越来越大的压力，而西方却在纵容。“西方正在抛弃自由战士，比如在乌克兰、委内瑞拉、土耳其、伊朗，还有中国。中国不配当任何领域的伙伴，这个国家就是西方国家的敌人，以西方的自由理念、人权思想、民主宪政为敌。”

“所以，教训只能是：我们必须在经济、外交、国防以及文化领域增强实力。相比很大一部分在象牙塔里变得安逸、懒惰、厌于思考的人，黄之锋更懂得西方的自由理念。”

“他当时在接受我采访时曾说：‘如果我们的政客不能为我们的未来挺身而出，那我必须站在第一线，亲自为自己的未来而奋斗。’他说这话时没有丝毫怀疑，他就是一个英雄。”

“所以我们要求：让我们的专栏作者黄之锋重归自由。我也要向黄之锋本人呼吁：坚持住，你就是这个国家的未来。最终的胜利不会属于不自由。对于黄之锋而言，柏林墙倒塌就是一个理想的范例。这正是他在中国所为之奋斗的东西。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。