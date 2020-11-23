德语媒体：黄之锋的今天 欧洲人的明天？

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以“黄之锋必须获得公正的司法审理”为题，刊发评论指出，欧洲必须严肃应对中国式全面监控体制在香港的扩张，否则，黄之锋等抗争者的命运今后也会成为欧洲人的命运。

“黄之锋已经承认了两项刑事罪名：煽惑未经批准集结及参与未经批准集结。了解此案的人都明白，认罪是黄之锋辩护律师的策略，换取了检方不予起诉他‘明知而参与未经批准集结’。”

“现在，有迹象表明，面对这两项较轻的指控，负责此案的法院有可能选择一条不寻常的路线。法官已经暗示，黄之锋有可能会被判监数个月。这意味着，那些面对超强对手中国、却依然在为自己家乡的自由做斗争的年轻人，将暂时失去一个重要偶像。”

“这是一场黄之锋和朋友们为自己、为家乡的斗争。这场斗争同样也攸关全世界。与我们德国也有关。因为，中国的扩张正在所有层面上展开，比如在经济领域，意大利将在‘一带一路’框架下接受对第里雅斯特等港口的投资。”

“而在军事层面上，中国已经在南海水域进行中程弹道导弹试验。一个将数十万民众关进劳动营的强力监控式专制政权正在全世界扩张。试图抵挡这个政权的年轻人，正因为一点轻微的指控面临长期监禁的威胁。黄之锋必须获得公正的审判，这也事关全世界的利益。”

奥地利《萨尔茨堡新闻报》以“香港抗争者充满勇气，欧盟却没有”为题，刊评指出，黄之锋正以充满风险的认罪、主动坐牢策略来试图唤醒国际社会，但是后者如今却在忙于其他议题。

“2019年，香港街头大规模示威抗疫的画面传遍了全世界。但是2020年的景象完全不同。新冠危机之下，许多国家都将目光转向了国内，而不再关注国外。因此，黄之锋他们充满勇气的主动认罪策略是否会有效，将是一个问号。只有当国际社会也支持香港民主运动时，黄之锋的这一策略才会奏效。”

“要是国际社会明确站到香港民主运动一边，就将不仅仅向香港民运人士发出一个讯号，还将向中国发出一个警告：容忍的时代已经过去。但是，现实却是：这种情形不大可能出现。和黄之锋等人所料想的不同，欧盟等国际社会成员并没有足够的勇气去顶撞中国。”

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