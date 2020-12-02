德语媒体：黄之峰入狱标志着香港正被摧毁

（德国之声中文网）前不久，香港特首林郑月娥在谈到香港局势时表示，社会已经恢复了稳定，国家安全得到了保障。香港民主运动象征性人物黄之锋被判处13个半月监禁后，《南德意志报》发表评论称，黄之锋入狱，是香港正在被摧毁的标志性事件。评论写道：

“当林郑月娥谈论安全和稳定时，她是在描述香港这样的现实：今年夏季国安法生效以来，几乎每天都有民运人士、记者和政治家们遭到逮捕。中小学生们被要求学习新课程，以培养他们成为效忠党国的人士。报人黎智英被警方从其编辑部带走。抗议活动被全面禁止，立法院选举被取消，而从11月开始，立法院里甚至不再有反对派的存在。香港当局将黄之锋投入监狱，等于为他竖起了一座丰碑。它代表着成千上万被捕者，也代表着一个正在被摧毁的香港。

国安法不仅意味着香港作为国际经济大都会的终结，想当初，这里的民众和企业曾不必担心受到中国大陆式的政治压制和政府的肆意妄为。而且国安法还开辟了一个先例，其适用范围远远超出了中国的刑法。

即使是在香港特区之外，也可以依据国安法追究刑事责任。即便不在香港生活的人，甚至从未去过香港的人，都有可能受到惩罚。比如那些在香港之外报道过香港话题的记者们。”

评论写道，今年夏季，港版国安法开始生效之际，德国和国际社会也曾发出过一片谴责声，然后就很快恢复了平静。这一次黄之锋被判入狱，想必北京也只会收获来自世界各国的几句抗议而已，而不必担心任何后果。评论写道：

“黄之锋入狱服刑，北京公然撕毁中英联合声明之际，德国担任轮值主席的欧盟正忙于促成同中国的一项新协定。中国同欧盟的“投资协定”有望在近期内签署。而此前的七年时间里，由于中方的抵制，这个协定一直未能签署。

观看视频 00:41 黄之锋：北京推行此法不是为了国家安全

德国总理默克尔前不久表示，目前双方都有了签署协定的政治意愿。然而，与其说北京所表现出的政治意愿是基于开展伙伴合作的善意，倒不如说中方已经意识到，拜登当选将意味着北京会迎来一段不大舒适的时光。签署协定是北京献给欧洲的一份礼物，一份要将贸易和经济利益凌驾于价值观和民主联盟之上的礼物。

关于1984年的中英联合声明，人们必须清楚一点：这是一份充满矛盾和漏洞的协定。也许当年英国人太过乐观，也可能是太幼稚：他们轻信北京会遵守国际协定。而北京已经葬送了这份信任。

欧盟及其成员国继续坚持同北京签署投资协定，无疑是发出了一个非常错误的信号。一旦协定签署，无异于告诉北京，违背诺言并不会有什么可怕的后果。香港就是一个鲜明的例子。”

今年十一月，中国汽车市场的销量又大幅增加，这对德国汽车制造商来说，无疑也是一个令人鼓舞的消息。德国《汽车》周刊写道：

“中国汽车市场是德国汽车工业最重要的海外市场。中国汽车厂家联合会CAAM周五发布的初步统计数据显示，今年十一月中国市场的汽车销量再度同比增加11.1%。就此，继10月之后，中国汽车市场再度保持了两位数的增长率。

对于德国汽车厂家大众、宝马和戴姆勒来说，中国是遥遥领先的第一大销售市场。今年年初的新冠疫情曾一度使中国经济陷入停滞。但相较于欧洲和北美，中国的汽车厂家很早就恢复了生产。奥迪、戴姆勒和宝马等高档车型在中国的销售量增幅非常明显。”

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]



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