德语媒体：鹬蚌相争 渔翁得利

美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，美英澳三个签署的安全协定，是迄今为止西方针对中国崛起和扩张所发出的最为明确的信号。这篇题为《西方在为自己制造障碍》的评论写道：
“三方协定具有多个层面的意义，看点之一就是该协定出台的时机。一个月前，美国撤出阿富汗，塔利班重新掌权，以及喀布尔机场的混乱场面，令一些人开始为西方的溃败而欢呼。另一些人则心生疑虑，美国还是一个值得信赖的伙伴吗？事实上，即便是西方撤出阿富汗时的确显得狼狈不堪，但无论是幸灾乐祸，还是心存疑虑，都是过度夸张的反应。
毕竟阿富汗只是一个副战场，根本无法同亚太和欧洲相提并论。拜登总统就任以来一直都在强调，其施政重点将是加强美国实力，以便同中国等专制政权展开竞争。他表示美国将同盟友一道迎接并赢得这场竞争。现在美英澳等三个‘老盟友’签署协定就是朝这一方向迈出的一步。然而，迈出这一步也是有代价的。
该协定涉及军备政策的核心内容，引起了法国方面的强烈不满，而法国恰恰是美国历史最为悠久的盟友。法国原本已同澳大利亚签署了提供常规动力潜艇的协定，而澳大利亚现在突然宣布该协定已经作废，因为该国要购买美国的核动力潜艇，并加强同美国的安全政策合作。”
英美澳的三国协定使北约盟友内部产生了隔阂，也使德国陷入了两难境地。评论写道：
“德国、欧洲以及其他西方国家应当怎么办呢？这些国家都将中国视为竞争者和对手，中国至少是在争取经济霸主地位，这些国家对中国经济的依赖性也在与日俱增。这些国家既不希望同中国发生冲突，也不希望在冲突中选边站。
然而，以‘硬实力’在区域安全问题上制造既成事实的当下，押注或寄望于中国会接受‘基于规则的国际秩序’显然是不够的。在如何对待中国的问题上，拜登早晚也会让柏林表态，对此，下一届德国政府应做好思想准备。”
柏林出版的《日报》也注意到了美英澳三个新近签署的安全政策协定。该报发表评论称，协定中虽然没有直接点名，但矛盾显然直指所谓的“中华帝国主义”。评论写道：
“出于对中国的恐惧，澳大利亚不惜血本，要从美国购买核动力潜艇，并为此目的废除了五年前同法国签署的潜艇供货协定。此举引爆了澳大利亚和法国之间一场愈演愈烈的口水战。一时间，两个有着悠久历史的传统盟友反目成仇。而北京则成了悠闲的旁观者。
北京不需一枪一弹，就赢得了同美英澳三国新同盟的第一场战斗。堪培拉还需要数年时间，才能重新修复法国对澳大利亚的信任。”
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美国总统拜登与法国总统马克龙将通话的消息未能阻止双方关系紧张进一步升级。澳大利亚总理强调，不後悔做出取消法国潜艇合同的决定，而法国则取消了同英国防长原定的会晤。