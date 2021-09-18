 德语媒体：鹬蚌相争 渔翁得利 | 媒体看中国 | DW | 20.09.2021

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德语媒体：鹬蚌相争 渔翁得利

美英澳三国打造的新印太联盟（AUKUS）刚刚签署协定，就引起了传统盟友法国的强烈不满。在抗衡中国的问题上，西方总是难以步调一致。

美国总统拜登、澳大利亚总理莫里森和英国首相约翰逊

美国总统拜登、澳大利亚总理莫里森和英国首相约翰逊9月16日宣布成立新安全联盟

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，美英澳三个签署的安全协定，是迄今为止西方针对中国崛起和扩张所发出的最为明确的信号。这篇题为《西方在为自己制造障碍》的评论写道：

“三方协定具有多个层面的意义，看点之一就是该协定出台的时机。一个月前，美国撤出阿富汗，塔利班重新掌权，以及喀布尔机场的混乱场面，令一些人开始为西方的溃败而欢呼。另一些人则心生疑虑，美国还是一个值得信赖的伙伴吗？事实上，即便是西方撤出阿富汗时的确显得狼狈不堪，但无论是幸灾乐祸，还是心存疑虑，都是过度夸张的反应。

毕竟阿富汗只是一个副战场，根本无法同亚太和欧洲相提并论。拜登总统就任以来一直都在强调，其施政重点将是加强美国实力，以便同中国等专制政权展开竞争。他表示美国将同盟友一道迎接并赢得这场竞争。现在美英澳等三个‘老盟友’签署协定就是朝这一方向迈出的一步。然而，迈出这一步也是有代价的。

该协定涉及军备政策的核心内容，引起了法国方面的强烈不满，而法国恰恰是美国历史最为悠久的盟友。法国原本已同澳大利亚签署了提供常规动力潜艇的协定，而澳大利亚现在突然宣布该协定已经作废，因为该国要购买美国的核动力潜艇，并加强同美国的安全政策合作。”

英美澳的三国协定使北约盟友内部产生了隔阂，也使德国陷入了两难境地。评论写道：

“德国、欧洲以及其他西方国家应当怎么办呢？这些国家都将中国视为竞争者和对手，中国至少是在争取经济霸主地位，这些国家对中国经济的依赖性也在与日俱增。这些国家既不希望同中国发生冲突，也不希望在冲突中选边站。

U-Boot-Deal - Schnellangriffs-U-Boot USS Illinois (SSN 786)

依照AUKUS协定，美英协助澳大利亚建造核潜艇。图为美制弗吉尼亚级核动力潜艇。

然而，以‘硬实力’在区域安全问题上制造既成事实的当下，押注或寄望于中国会接受‘基于规则的国际秩序’显然是不够的。在如何对待中国的问题上，拜登早晚也会让柏林表态，对此，下一届德国政府应做好思想准备。”

柏林出版的《日报》也注意到了美英澳三个新近签署的安全政策协定。该报发表评论称，协定中虽然没有直接点名，但矛盾显然直指所谓的“中华帝国主义”。评论写道：

“出于对中国的恐惧，澳大利亚不惜血本，要从美国购买核动力潜艇，并为此目的废除了五年前同法国签署的潜艇供货协定。此举引爆了澳大利亚和法国之间一场愈演愈烈的口水战。一时间，两个有着悠久历史的传统盟友反目成仇。而北京则成了悠闲的旁观者。

北京不需一枪一弹，就赢得了同美英澳三国新同盟的第一场战斗。堪培拉还需要数年时间，才能重新修复法国对澳大利亚的信任。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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