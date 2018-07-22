德语媒体：魅力外交与问题疫苗

中国国家主席习近平目前正在对非洲开展访问行程。《新苏黎世报》详细介绍了习近平在塞内加尔的行程，"在极尽奢华的庆典仪式中，双方领导人签署了十项合作协定，涉及的领域包括基础设施、经济技术合作、航空等等。"该报指出，2005年塞内加尔同台湾断交和北京建交之后，双方的经济往来十分频繁。仅去年一年，北京对塞内加尔的投资就超过了一亿美元。而塞尔加尔只是北京"非洲热"的一个缩影。该报写道：

"由北京实施和投资的基础设施项目几乎遍布非洲各地。这是北京'一带一路'项目的组成部分。该项目的目的是通过水路和陆路将中国同东南亚、中亚、中东、欧洲以及非洲连接起来。

为此中国投入了大量的资金。据估计，过去五年间，中国共向60个国家投入了五千亿美元资金。乐观派认为，中国的一带一路计划有助于对非洲破旧不堪的基础设施进行现代化改造，从而为当地经济的持续发展奠定基础。而怀疑论者则认为，非洲大陆本已债台高筑的国家会被北京条件优惠的贷款引入更大的风险。一旦他们无法偿还债务，就不得不将一些具有重要战略意义的项目移交中方。塞尔加尔就是一个债务问题严重的国家。"

《新苏黎世报》注意到，中国一跃成为非洲最大贸易伙伴，并在当地大举投资大兴土木的同时，美国在非洲的影响力却显然在明显降低，因为美国总统特朗普对非洲大陆似乎缺乏兴趣。有鉴于此，中国驻达喀尔大使总是不失时机地强调，美国是为了"剥削非洲"，而中国作为伙伴则会给非洲带来诸多好处。该报接着写道：

"特朗普曾将非洲国家比作'粪坑'，而这一充满鄙视的比喻总是会被中方大加渲染。有时这些言辞让人似乎回到了冷战时期。中国是塞内加尔继法国之后的第二大贸易伙伴。中国大使谈起法国时也总是喜欢强调，中国和这个前殖民列强不同，中国是塞内加尔的兄弟国家。"

塞内加尔民众在欢迎习近平来访

中国国家主席习近平在非洲大陆展开魅力攻势的时刻，中国国内却因再度发生有害疫苗问题而引起舆论哗然。《法兰克福汇报》指出，又有大批中国儿童被曝光接种了有质量问题的疫苗，怒不可遏的家长们指责政府失职，因为过去几年当中，疫苗事件已经发生过数次。这篇题为《疫苗丑闻刺痛中国》的报道写道：

"一些富有的中国人坚决不买中国本土生产的食品，老鼠肉做的'羊肉串'、地沟油以及毒奶粉，触目惊心的食品丑闻频频发生，让人们对政府监控机制产生了深深的不信任。

对于接种疫苗，这种不信任感显得尤为突出。只要能负担得起，人们更愿意飞往香港或新加坡为孩子接种疫苗。毕竟，过去几年当中，疫苗丑闻频繁发生。国家在惩戒方面也总是雷声大雨点小，当然不能有效制止同类丑闻的再度发生。"

报道指出，目前被曝光的丑闻中，无论是百白破疫苗，还是狂犬疫苗，目前都尚不清楚有多少儿童受到影响，也不清楚是否已经出现了伤亡事件。该报写道：

"周日，中国网络上谴责声讨的帖子越来越多，审查机构才开始大规模删贴的行动。此前，有网民上转了据称是涉事企业老总女友的照片，展示一名拥有名表豪车的年轻女子在瑞士旅游和骑马的场景。

中国已发生多次疫苗丑闻。去年十一月，有关当局公布了武汉生物制药出售40万廉价百白破疫苗的事件。不过，直到今天，人们仍不知道有多少儿童接种了这种问题疫苗，也不清楚他们的健康受到了何种影响。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]