德语媒体：高产作家习近平

（德国之声中文网）《南德意志报》发表文章写道，中国党和国家领导人习近平，虽然从未举办过新闻发布会，也不曾听闻他拥有社媒账户，但他高涨的写作热情，却令人叹为观止。这篇题为《为了保持权力而勤奋写作》的文章写道：

"据称，截至2021年，《习近平谈治国理政》第一卷已经在全球销售（或赠送）了超过三千万册。脸书总裁扎克伯格曾表示，他是这本书的热心读者，并将这本书颇有公关意味地摆在了他的办公桌上，当时，扎克伯格正寄希望于进入中国市场。前不久，习近平这部作品的第四卷刚刚出版，并包括德文、法文、西班牙文、俄文和阿拉伯文等多个语种。

北京的宣传机器报道称，著作引起了海外读者的强烈反响。新华社写道，孟加拉读者一口气读完了这部引人入胜的著作，已经在迫不及待地等待续集。而在非洲，这部书更被视为'灵感'的源泉。除了习近平，还有谁能够让整个世界如此振聋发聩：陷入混乱和衰败的西方绝不是世界的发展模式，'中国的成就已为世界发展指明了方向'。

但在中国国内，最高领袖著述如此之多之快，党政官员和大学生的阅读速度已经无法同步。每一篇文章都是教材，都需要在地方党支部的精心指导下，投入大量的时间集体学习。按照新华社的说法，只有这样，全国人民才能真正领悟如何增强'四个意识'、坚定'四个自信'、做到'两个树立'和'两个维护'"。这些都是习近平讲话中的重要口号。但这些努力显然是值得的，因为整个学习过程结束之后，已经形成了'与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致'的局面。"

《南德意志报》的文章指出，除了习近平选集和小红宝书之外，由于习近平在网络治理方面也著述颇丰，中国的宣传机器也早已推出了一系列同习近平思想相关的App。其中最著名的莫过于"学习强国"，据称这款软件刚一出台，就成了中国软件下载量排行榜的第一名。

"从那时开始，中国各地的党支部就不断组织各类学习习近平著作的竞赛活动。中国人民可以在相关的App里积分：学习习的讲话，可以积分，回答相关问题，则积分更多。软件使用时间和积分情况都会及时通报审查员。这种学习方式对监督机构的好处很明显，因为谁都没法将手机扔到一旁，就像人们以前对待人民日报和其他纸质书籍那样。

曾经有过一段时间，手机算法是可以蒙混过关的。例如，你可以一边播放习视频，从而继续积分，一边吹着口哨去冲澡。但这种伎俩现在早已行不通了，因为现在的App增加了实时监控功能，每隔几分钟必须要做一次脸部识别。

习近平在看着你，人民领袖不会忘记任何人！"

《商报》一篇关于全球化出现逆转趋势的评论写道：

"境外直接投资，即跨国公司前往境外收购企业或建设生产基地，正在急剧减少，中国更是首当其冲。这部分要归咎于'新冠后遗症'，即习近平较为专制的统治方式给中国私营经济领域造成的负面影响。加上德国和美国为中资收购本国企业所设置的障碍，这一切将终结生产效率极高、利润丰厚的合作关系，并摧毁企业网络。跨境投资所带来的就业机会以及员工的归属感也将消失，并进而失去相互间的信任感。

2023 年，国际贸易的抗打击能力再一次得到证实，而支持国际贸易的德国经济也同样如此。但与此同时，跨国科技合作以及直接商贸关系却受到了国家安全政策层面上的更大压力，更有甚者，这一趋势似乎有进一步加剧的迹象。中国与七国集团之间的科学交流还并没有找到明确的替代方案，就像工业生产转往其他中间国家那样。尽管在某些领域，全球化趋势仍在进一步推进，但在一些关键领域，全球化正在分崩离析。"

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