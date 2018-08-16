德语媒体：马蒂斯的三重信号

（德国之声中文网）"五角大楼统帅发出的消息至少指向两个地方。一个当然是平壤。在美国政府看来，平壤在朝鲜半岛去核化谈判中没有做出足够的让步。另一个是北京。特朗普总统认为，因其在双边贸易纠纷中的强硬态度，北京减少了在朝鲜核争端中的合作意愿。"

对美国国防部长马蒂斯周二在记者会上发布的消息，《法兰克福汇报》文章作出以上分析。作者认为，鉴于特朗普上周也以上述两点为由解释国务卿彭佩奥为何突然取消对平壤的访问，马蒂斯的表态旨在强调美方的这一决定。美韩有可能明年春就重新开始联合军演。

文章写道："美韩军演也一再被中国视为挑衅，如果重开军演，将对６月特金会开启的谈判道路产生不利影响。平壤最近指责华盛顿两面三刀，采取危险的军事步骤。美国媒体报道，彭佩奥取消朝鲜之行是平壤写给美国国务院的一封信引起的，信中言辞非常具有攻击性。"

文章还指出，在华盛顿，有人也认为，马蒂斯的表态还有第三个受众。文章写道：

"特朗普在平壤没有做出有约束力的承诺前就暂停美韩军演，五角大楼６月对此感到非常吃惊。美国媒体报道，高级军方人士称这是一个错误，并对金正恩真的愿意放弃核武器表示怀疑。如果特朗普现在自己意识到，平壤决不会那么合作，并非他所以为的在新加坡向世界公众展现了一场外交胜利，那么五角大楼现在就有计划来修改这个错误。"

缺少刺激生育的措施

《南德意志报》关注了中国的人口政策。文章写道，中国邮政最近公布的2019年猪年生肖邮票引起热议，因为其中一款邮票上画着一对猪父母和3只小猪。人们猜测，这会不会是国家取消生育限制，结束二孩政策的象征。

文章写道："本周呈交人大常委会的新民法典草案给这场讨论增加了新的养分。据新华社报道，草案没有包含计划生育的内容。该法典最早2020年生效。"

在回顾了计划生育政策如何被残酷地贯彻执行后，文章指出，专家们估计，到2020年，中国大陆会有2400万男性娶不到妻子，这会带来房价上涨，暴力、强奸、卖淫增加等种种问题。政府在人口老年化背景下放宽了计划生育政策，但是人们期望的生育潮并没有到来，世界银行的数据显示，中国的生育率现为1.6，无法保持人口稳定。

文章认为，中国缺少的是刺激生育的措施："没有儿童补贴，没有个税减免，托儿所、幼儿园价格惊人。而像江西这样的省还强化了法律。今后怀孕14周以上者堕胎需要三位医生批准。这一切发生在一个几年前国家还强制堕胎、许多妇女只能悄悄生下孩子的国家。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点