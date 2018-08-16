德语媒体：马来西亚的反抗

（德国之声中文网） "未来，从马来西亚西海岸的主要港口到近700公里外的东北部泰国边境，火车运输仅需要4个小时。不过这个由中国出资的高铁项目在开工一年后，可能会被取消。"德国《商报》本周五（8月17日）发表的一篇文章关注到马来西亚叫停新马高铁项目的消息。文章接着指出，5月刚刚出炉的马来西亚新政府认为，200亿美元的造价过于高昂。财长林冠英（Lim Guan Eng）指出，这个巨型项目会让国家背上巨额债务。该国新任总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）本周五开始对中国进行为期五天的访问，希望可以与中方达成更好的协议，或者取消项目。

文章作者Mathias Peer写道："对中国来说，来自马来西亚的阻力是一个沉重的打击。该项目是习近平提出的'一带一路'倡议的一个部分，为了给中国开辟新市场，北京在几十个国家投资了数十亿的基础设施项目。"

来自中国的投资也给亚洲受援国带来问题。不仅马来西亚抱怨"一带一路"带来的债务负担，老挝、缅甸和柬埔寨等国家也突然对中国产生了严重的依赖。其它一些地方的问题更大：因为向中国借出高额债务，该国经济得为此买单。其中巴基斯坦的危机最为严重："在过去五年中经常账赤字增加了七倍，创下新纪录。外汇储备总额缩减至100亿美元。"

文章写道："造成这些问题的主要原因是巴基斯坦与中国签订了数十亿的合同：作为'一带一路'的一部分，中国政府正在推动该国高速公路、铁路、港口和电厂的建设。中巴经济走廊投资总规模达到620亿美元，是迄今为止'一带一路'中最大的项目。巴基斯坦基础设施虽然迫切需要得到升级。 但是，来自中国的数十亿投资对巴基斯坦来说可能祸大于福。"美国大学任教的经济学教授穆都库塔(Panos Mourdoukoutas)发出警告，因为经济上的依赖，该国可能成为中国的半殖民地--斯里兰卡也面临着类似的问题："这个小小的岛国因其印度洋的地理位置对中国具有重要战略意义。 斯里兰卡政府利用了这一优势，在过去十年中，利用北京的数十亿建设了新的基础设施。"

标题为"阻力正在增长"（Der Widerstand wächst）的文章接着写道，汉班托塔港口造价15亿美元，旨在将一个小渔村打造成崭新的货物处理中心。但港口并未吸引到许多航运公司。斯里兰卡深陷债务泥潭，政府无力支付。

最终，无力偿还中国公司债务的斯里兰卡将汉班托塔港移交给中国，租约长达99年。马来西亚新总理马哈蒂尔想尽力避免让该国陷入同样的境遇。他不止一次对前总理纳吉布 (Najib Razak)发出指责，认为其与中国距离过近。现在他想重新谈判："我们必须向对方提出协议中的不公之处。"不过，尽管提出批评，马来西亚政府知道，不能与中国关系搞僵，北京是该国最重要的贸易伙伴。

马哈蒂尔回归政坛 年龄最长的政治首脑 医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

马哈蒂尔回归政坛 马哈蒂尔大战纳吉布 马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

马哈蒂尔回归政坛 诉求「干净选举」 对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

马哈蒂尔回归政坛 政治交易 安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

马哈蒂尔回归政坛 化敌为友 马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

马哈蒂尔回归政坛 抵制选举行动 不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

马哈蒂尔回归政坛 洗钱案缠身 刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

马哈蒂尔回归政坛 首次政党轮替 国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

马哈蒂尔回归政坛 欢迎千禧世代 马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。 作者: 罗法







德国乐队在中国的成功

《巴登日报》（Badische Zeitung）则关注到弗莱堡摇滚乐队There's a light在中国获得成功。乐队贝斯手里绍（Andreas Richau）表示，2016年，第一次有中国经纪公司邀请他们去中国演出时还以为是个玩笑。但不久后，又有另外一家中国公司与他们进行了接触。里绍说："我们在那里很受欢迎，很早就有人知道我们的音乐。"他介绍说，乐队的粉丝群在网上听了无数遍他们的作品。

文章写道，几个年轻人这个星期带着乐器从法兰克福飞到中国："首场在北京，然后是西安、重庆和上海。"

乐队成员相当兴奋，他们写道："每场音乐会气氛都很棒。"大部分粉丝都很年轻，许多人都知道歌词，会跟着一起唱。

文章介绍说："根据乐队简介，他们是后摇滚乐队Post-Rock，这是一种实验摇滚，他们的曲子打破了常见的歌曲结构，曲子较长。"里绍说，歌迷会排长队要签名。作者Fabian Vögtle指出，乐队成员年龄到25到35岁之间，他们有一个是音乐设计，其他四人大学专业和主业都与音乐无关："里绍和另外一名成员是老师，还有一位工业机械师和一位银行家。"

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