 德语媒体：马斯见黄之锋 何以引发如此风波? | 媒体看中国 | DW | 13.09.2019

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德语媒体：马斯见黄之锋 何以引发如此风波?

德国外长马斯见黄之锋引发的德中外交争端，依然是德语报刊评论版的焦点。《威斯特法伦新闻报》赞扬德国政府敢于向北京展现棱角。《巴登报》认为，香港僵局的根源在于北京从来没有与民主社会互动的经验。《商报》则刊登了正反两方的评论，探讨外长马斯此举的得失。

Joshua Wong und Heiko Maas (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

9月9日晚，在《图片报》举行的酒会上，外长马斯与黄之锋短暂交谈

(德国之声中文网) 明斯特出版的《威斯特法伦新闻报》以"展现棱角"为题，刊发评论指出，22岁的香港小伙撼动了中共中央的强人，也对德中双边关系构成了严峻的考验。

"香港民主运动代表人物在德国的行程，引起了北京的震怒，这让人吃惊。中国在公开干涉德国内政，而如果中国自己的内政被外界干涉，一定会激烈反对。对于这种矛盾，只有一种解释：中国领导人的精神已经高度紧张。持续不断的香港示威，挑战以习近平为核心的中共的绝对权力。北京的激烈语调，也显示出中共的恼怒：恼怒因为忌惮经济而无法用武力解决香港问题。毕竟，这个英国前殖民地依然在国际金融体系中具有举足轻重的地位。"

"所以，德国不应该被北京的怒火所吓倒。外长马斯在柏林的行为，其实和默克尔上星期访问北京时没什么两样：捍卫民主、呼吁人权。德中关系不仅局限于经贸往来。哪怕只是为了抵御中国露骨的施压手段，德国也必须展现棱角。"

Joshua Wong vor der Bundespressekonferenz (picture-alliance/AA/A. Hosbas )

9月11日，黄之锋在柏林召开新闻发布会

弗赖堡出版的《巴登报》以"黄之锋对抗歌利亚"为题，试图分析中国方面过激反应的深层次原因。

"为什么会有如此激烈的反应？当今中国政治人物的心理，最惧怕三种场面，因此也要竭力予以避免：国土被分裂、内政被干涉、国格被羞辱。黄之锋访问柏林，一下子击中了这三点。"

作者认为，从公元前221年秦朝统一中国起，中国经历了多次的分分合合；历代统治者都会将国土被分裂视为奇耻大辱，而今天的中共统治者依然没有跳出这一思维惯性。"对于中共而言，控制不住香港，就意味着覆灭的开端。北京权力中枢里，那些穿着西服、染着黑发的老爷们难以想象，居然被一群年轻人牵着鼻子走。他们难道不是全世界最有权势的人么？"

文章接着指出，遭受西方殖民的屈辱历史，也让当今中国政府对外国干涉内政极其敏感。"这些创伤，共同导致了北京的过激反应。当权者没有倾听香港示威者的诉求，反而在展现强硬。黄之锋的论据是完全正确的：通过政治改革和对话，政府能够避免局势升级。但是香港特首林郑月娥却在北京的指导下不予回应。"

"其实，北京真的可以试着换一个视角看问题。香港民主，并不与'一国两制'相冲突，不会导致北京的面子受损。香港只有无足轻重的一小部分人想要搞分裂。至于黄之锋到访柏林，北京也应该平静对待，这样黄之锋就不会获得更多的关注。至于外部势力的干涉，这不过是中国宣传部门的臆想。羞辱国格？今天不会有谁敢于低估中国。"

"像习近平这样的掌权者，根本就没有与民主社会互动的经验。他几十年的政治生涯里，从来没有和获得权利的公民真正打过交道。所以，中共当局采用了它最擅长的方式：散播恐惧，这一次则是在国际层面上散播恐惧。而且，中共当局无法相信，黄之锋居然像大卫对抗歌利亚那样，如此久地反抗其权威。"

DW.COM

德国外长马斯与香港示威运动代表人物黄之锋见面后引发的德中口水战，又有新进展：德国驻华大使周三被中国外交部召见。中国驻德大使吴恳则说，有确凿的证据显示，境外势力介入了香港的示威运动。马斯本人在周四回应说，未来会继续与人权活动人士会面。 (12.09.2019)

中国外交部谴责“个别德国媒体及政客借反华分子作秀”，德国外交部则强调会见各国公民社会代表为外长的份内事。黄之锋与德国外长的见面，引发了柏林与北京的口水仗。这位香港示威运动代表人物周一晚间还在柏林表示，香港就好比冷战时期的西柏林。 (10.09.2019)

在周三的德国联邦议会辩论中，在野的自民党主席林德纳向西门子“开火”，指责集团总裁凯飒只敢抨击德国国内的极右势力，在中国问题上却因忌惮商业利益而不敢捍卫自己的自由价值观。凯飒则在推特上反唇相讥。 (12.09.2019)

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"外长马斯究竟能不能支持香港、支持黄之锋"为题，同时刊发了正反两篇评论。正方作者认为，德国政府应该捍卫自由价值观。

"谁要是以为，中国当局的过激反应是因为对香港视为感到紧张，谁就低估了中国共产党。这场争端表明，中国的权力诉求现在已经达到了多么大的程度。北京对其'伙伴'的期待，已经远远超越了外交克制。与中国的良好关系、利润丰厚的贸易合同，中国为此要求的回报则是卑躬屈膝。"

文章呼吁，德国政府应当彻底反思既有的对华政策，出台全新的中国战略，"从而消除这样一种错误观念：只把中国崛起当作是德国工业的出口机遇。西方正面临一个崛起的体制竞争者：中国特色的威权主义。民主国家正在因为民粹崛起而陷入认同危机，而中共则在发展面向未来的专制体系，而且已经在向非洲和拉美输出其社会模式，其中包括监控技术、社会压制经验等。在这场新的中西对抗中，德国如果想要捍卫自己的自由价值观，就不能保持中立。"

反方作者则认为，马斯会见黄之锋纯粹是政治作秀，除了招致北京的怒火，对局势一点帮助也没有。

"马斯先生，您以为北京会怎么反应？尤其是黄之锋宣布先要'解放'香港、然后'解放'中国内地时，北京又会怎么回击？关键是，您和黄之锋称兄道弟，又能给香港的民众带来什么呢？这不过会造成一场新的德中关系冷淡期，而我们和中国之间的贸易额高达2000亿欧元。"

"诚然，我们不能因为经济利益而对一场争取自由的运动保持沉默。但是，让自己在柏林的绚丽照片登上一家街头小报的版面，真的没有什么帮助。默克尔总是被批评在外交上太过圆滑，而她在上星期访问中国时就更好地解决了问题：一方面，她的随行经济代表团将数百亿合同带回家，另一方面，她也明确表示，暴力不是解决冲突的方式。这是务实的政治，没有歇斯底里、没有自我否认。"

"此外，难道我们德国人必须要一直承担拯救世界的任务吗？难道，只要有任何地方的事情不符合我们民主化工业社会的理念，我们就必须条件反射地对他们指手画脚、予以警告？作为外长，必须要有一些外交手腕。外交意味着复杂，意味着闭门磋商，意味着经常性的艰难而冗长的谈判。而这对您，马斯先生，显得过于费力了。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 02:22

黄之锋柏林演讲 洪堡大学座无虚席

外部链接

WN: Klare Kante zeigen

威斯特法伦新闻报

BÄDISCHE ZEITUNG: Wong gegen Goliath

巴登报

HANDELSBLATT: Darf Heiko Maas Hongkong und Joshua Wong unterstützen?

商报

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