德语媒体：马斯克的X世界与微信的无所不能

（德国之声中文网）《南德意志报》记者Kai Strittmatter撰文写道："'在中国，你基本上就活在微信里'，马斯克这样说过，他是对的。像微信这样的，全世界别无其它。到现在为止。马斯克有个计划：他把推特变成了X。而X他想要变成微信的复制。正如人权观察的中国专家王亚秋所言：'一个超级App，把中国人的全部数字生活都吸进一个黑洞里，它为中共审查和监控用户。…在X上，马斯克或许会等同于中共。'"

记者Kai Strittmatter写道："我在北京作为《南德意志报》通讯员期间，曾有过多次亲身经历。与作家通过微信约好采访，不久后就收到一条低调的短信：他还是不能来了。'你知道为什么。'我们微信聊天后不久，国家安全部门就找到他，让他不要跟外国记者见面。还有香港学生抗议期间，我在北京有两位熟人因为在微信上约好去参加一个声援学生的诗歌朗诵会，就被逮捕了。"

作者写道："身为北京党的高官之子的香港出版人鲍朴当时跟我解释说，国安部门只要读一读微信，'就知道接下来得抓谁。'鲍朴说，技术'总是服务于掌握着更多资源的权力'。在中国，因为在微信上开党主席习近平的玩笑，就有人被抓。屡屡有账号无预警被封、被删，比如2021年全国各地的LGBTQ团体。"

文章写道："人权观察组织称，微信不是一个简单的超级App，'它是一个陷阱'。大赦国际的一份报告中对11家世界最大的科技企业进行了评分，看他们如何使用加密来保护用户，腾讯在100分总分里得到了零分。"

"'但那么方便！'在中国时常听人这么说。即便上述提到的因为在微信约好参加读诗会而在监狱度过一个月的那位熟人，在听到不用微信、转移到Signal或Telegram的建议时，也使劲儿摇着头说：'你不明白'。她说：'如果我不用微信，我就脱离这个世界了。'"

文章写道："要评估一下微信对中国老百姓的生活有多大的权力，可以到竞争平台微博上看一下'腾讯客服'频道。那里聚集着因不小心发帖而微信被封的用户：被微信摒弃的人，在这里以极大的绝望往自己身上撒灰、祈求，希望仁慈的技术上帝能把自己的账户和生活还给自己。'我求求你们了'、'我对自己的错误非常后悔'、'你们想让我跳楼吗？'、'我现在害怕无助'、'我永远不会离弃党和国家'。"

文章写道："微信是岁月静好者的梦想之地。它也是国家监控的梦想之地，可以实时获得民众每个脚步、每个转账和每个念头的信息。或许也因此，它也是那个想要殖民我们生活的技术资本家的梦想。"

德语媒体就秦刚事件发表评论

无人安全

《新苏黎世报》评论写道，秦刚被免职或许有人会幸灾乐祸，"但最主要的感受应该是恐惧和不安，而且不单是在外交部，还包括党和国家其他的高级官员"。因为正如秦刚过去属于习近平庇护之下，大多数重要位置都取决于习的好恶。秦刚的失踪和被免职所发出的信号就是：谁都可能是下一个。无人幸免。"

评论写道："习的忠实下属相互之间必须争夺他的恩惠，而不是相互结盟。他们既不能依靠法律，也不能指望党的传统或者意识形态。由此，习的权力地位就得到稳固。这样，他也可以让官员按着他的路线走。尽量不要犯错，尽量按习近平思想落实政策，这是他们唯一的安全。"

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