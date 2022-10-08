德语媒体：马斯克爱上了地缘政治

（德国之声中文网）《世界报》写道，当前美俄和美中关系剑拔弩张之际，一位美国企业家却在莫斯科和北京受到欢迎。中国驻美大使秦刚发表推文，对马斯克有关推动台海和平和台湾建立特别行政区的建议表示感谢。《世界报》写道：

"马斯克认为，'中国实现和平统一'对世界和平非常有利。而此前数天，马斯克刚刚受到另一个专制国家俄罗斯的高度赞赏。俄罗斯总统普京的发言人比什科夫表示：'马斯克为当前局势寻找和平解决方案，是一件好事。'正当美国对俄罗斯和中国的立场变得日益强硬，并努力打造西方联盟的时刻，亿万富翁马斯克却在努力讨好北京和莫斯科。毫无疑问，这位非同寻常的企业家令普京和习近平感到喜出望外。马斯克建议，为了解决共产中国和民主台湾之间的紧张局势，台湾可以将部分控制权移交北京。他建议将台湾降格为中国的特别行政区。"

就台海局势发表高见之前，马斯克还曾在推特上提出"俄乌战争四点和平计划"，内容包括在俄占领土上举行全面公投，克里米亚归属俄罗斯以及乌克兰不加入北约等内容。马斯克的建议在普京和习近平阵营中引发一派掌声，却引起乌克兰和台湾代表的强烈愤慨。乌克兰驻德大使梅尔尼克要马斯克"滚蛋"。台湾驻华盛顿代表萧美琴则发推称：'台湾的民主和自由不容交易'。

"马斯克对中国专制政权的好感由来已久。中国共产党开出优惠条件让马斯克来到中国。2019年，马斯克在上海特斯拉工厂落成仪式上表示：'我确实相信，未来属于中国。'今年五月，马斯克对中国工人的超长工时赞不绝口，同时又对美国工人发出言辞攻击。中国以工人权益缺乏保障而著称，马斯克则写道,'中国工人一直会工作到午夜时分，甚至凌晨三点，他们仍在辛勤工作，他们根本不会离开厂区。而美国人却在想方设法不去工作。'马斯克同美国总统拜登的关系已经严重恶化，毕竟拜登总统一直以来都同工会有着密切的合作。

马斯克对中国的爱意建立在商业利益基础之上，这也引起了中国批评者和维吾尔权益律师的强烈不满。公益组织'维吾尔运动'主席阿巴斯（ Rushan Abbas）表示，马斯克非常清楚，中国对维吾尔做了什么，他也很清楚中国是如何打压香港民主运动的。'但他为了挣钱，宁可对独裁者采取绥靖主义。'"

马斯克关于国际地缘政治的建议，能否产生实际效果，还有待观察。但白宫的地缘政治显然正在进行重大调整：受俄乌战争影响，推迟数月的新版《美国安全战略》周三正式公布。尽管普京发出的核威胁，是白宫当前关注的重点。但拜登总统依然认为，长远来看，中国才是最大的挑战。《南德意志报》报道称：

"在白宫看来，俄罗斯显然构成了对国际社会的直接威胁，'但相比之下，中国既有改写国际秩序的意愿，也越来越拥有实现这一目标的经济、外交、军事和技术实力。

拜登总统国家安全顾问苏利文周三对媒体表示，这虽然并不是全新的认知，但乌克兰战争的走向已经明确展示了俄罗斯军事力量被高估的事实，这也使白宫更明确意识到，中国才是应当关注的重点。"

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