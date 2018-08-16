德语媒体：马拉西亚的反抗

吉隆坡叫停了一个"一带一路"倡议下的工程，马来西亚为何作出这个决定？德国《商报》进行了分析。《巴登日报》则注意到一个名不经传的德国乐队在中国获得的成功。
（德国之声中文网） "未来，从马拉西亚西海岸的主要港口到近700公里外的东北部泰国边境，火车运输仅需要4个小时。不过这个由中国出资的高铁项目在开工一年后，可能会被取消。"德国《商报》本周五（8月17日）发表的一篇文章关注到马来西亚叫停新马高铁项目的消息。文章接着指出，5月刚刚出炉的马来西亚新政府认为，200亿美元的造价过于高昂。财长林冠英（Lim Guan Eng）指出，这个巨型项目会让国家背上巨额债务。该国新任总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）本周五开始对中国进行为期五天的访问，希望可以与中方达成更好的协议，或者取消项目。
文章作者Mathias Peer写道："对中国来说，来自马拉西亚的阻力是一个沉重的打击。该项目是习近平提出的'一带一路'倡议的一个部分，为了给中国开辟新市场，北京在几十个国家投资了数十亿的基础设施项目。"
来自中国的投资也给亚洲受援国带来问题。不仅马来西亚抱怨"一带一路"带来的债务负担，老挝、缅甸和柬埔寨等国家也突然对中国产生了严重的依赖。其它一些地方的问题更大：因为向中国借出高额债务，该国经济得为此买单。其中巴基斯坦的危机最为严重："在过去五年中经常账赤字增加了七倍，创下新纪录。外汇储备总额缩减至100亿美元。"
文章写道："造成这些问题的主要原因是巴基斯坦与中国签订了数十亿的合同：作为'一带一路'的一部分，中国政府正在推动该国高速公路、铁路、港口和电厂的建设。中巴经济走廊投资总规模达到620亿美元，是迄今为止'一带一路'中最大的项目。巴基斯坦基础设施虽然迫切需要得到升级。 但是，来自中国的数十亿投资对巴基斯坦来说可能祸大于福。"美国大学任教的经济学教授穆都库塔(Panos Mourdoukoutas)发出警告，因为经济上的依赖，该国可能成为中国的半殖民地--斯里兰卡也面临着类似的问题："这个小小的岛国因其印度洋的地理位置对中国具有重要战略意义。 斯里兰卡政府利用了这一优势，在过去十年中，利用北京的数十亿建设了新的基础设施。"
标题为"阻力正在增长"（Der Widerstand wächst）的文章接着写道，汉班托塔港口造价15亿美元，旨在将一个小渔村打造成崭新的货物处理中心。但港口并未吸引到许多航运公司。斯里兰卡深陷债务泥潭，政府无力支付。
最终，无力偿还中国公司债务的斯里兰卡将汉班托塔港移交给中国，租约长达99年。马来西亚新总理马哈蒂尔想尽力避免让该国陷入同样的境遇。他不止一次对前总理纳吉布 (Najib Razak)发出指责，认为其与中国距离过近。现在他想重新谈判："我们必须向对方提出协议中的不公之处。"不过，尽管提出批评，马来西亚政府知道，不能与中国关系搞僵，北京是该国最重要的贸易伙伴。
德国乐队在中国的成功
《巴登日报》（Badische Zeitung）则关注到弗莱堡摇滚乐队There's a light在中国获得成功。乐队贝斯手里绍（Andreas Richau）表示，2016年，第一次有中国经纪公司邀请他们去中国演出时还以为是个玩笑。但不久后，又有另外一家中国公司与他们进行了接触。里绍说："我们在那里很受欢迎，很早就有人知道我们的音乐。"他介绍说，乐队的粉丝群在网上听了无数遍他们的作品。
文章写道，几个年轻人这个星期带着乐器从法兰克福飞到中国："首场在北京，然后是西安、重庆和上海。"
乐队成员相当兴奋，他们写道："每场音乐会气氛都很棒。"大部分粉丝都很年轻，许多人都知道歌词，会跟着一起唱。
文章介绍说："根据乐队简介，他们是后摇滚乐队Post-Rock，这是一种实验摇滚，他们的曲子打破了常见的歌曲结构，曲子较长。"里绍说，歌迷会排长队要签名。作者Fabian Vögtle指出，乐队成员年龄到25到35岁之间，他们有一个是音乐设计，其他四人大学专业和主业都与音乐无关："里绍和另外一名成员是老师，还有一位工业机械师和一位银行家。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点