德语媒体：马克龙的超级大国梦分裂西方

（德国之声中文网）在北京到广州的航班上，法国总统接受法国《回声报》和《政治报》的联合采访，称"最不好的状况就是欧洲在台湾议题上变成跟随者"，"受到美国的政治议程和中国的过度反应影响"。他还表示，欧洲面临的"巨大风险"是陷入"并非属于我们的危机当中"，欧盟可以成为与中国和美国并驾齐驱的"第三极"。

在中国分裂西方

柏林《每日镜报》发表文章写道，马克龙也许被北京隆重的接待和欢呼声冲昏了头脑，"但在马克龙对欧洲'战略自治'，即扮演与美、中并驾齐驱的'第三个超级大国'角色的要求中，确实有相当一部分是自大狂。这位法国总统说欧洲人不应该作为'美国的随从'出现，并且称中国-台湾冲突'不是我们的危机'，让事情变得更糟。"

文章说，"偏偏在专制统治下的中国，马克龙推动与美国保持更多距离，而不是呼吁欧洲减少对普京的盟友中国的依赖。在国外，尤其是在中国发表这样的声明，这已远远不仅是外交失礼......通过在中国的行为，马克龙分裂并削弱了西方。"

作者问道，"内政受挫、早已进入政治权力晚秋的马克龙真的认为他能被习近平视为平等的吗？他在北京为他的国家，为欧洲，为西方取得了什么？为乌克兰取得了什么？习近平对马克龙的奉承有什么交换条件？"

作者认为，德国和欧洲应该吸取与普京打交道时过于天真的教训，"面对独裁者，需要的是志同道合的国家强有力的、自信的和统一的立场，甚至包括欧盟和北约之外的国家。拜登在俄罗斯侵乌战争开始后成功地建立了这样一个联盟，而马克龙现在对这一联盟播下了怀疑的种子，并在背后捅了美国一刀。这是对西方、对自由与和平的严重政治打击，却是习近平和普京喜欢的。"

外交政策的破产

《南德意志报》题为"误判现实"的署名文章认为，"马克龙在采访中并没有提出一个明智的战略构想，反而制造了一场全面灾难。"

文章写道："马克龙关于欧洲应成为与美国和中国保持等距离的自主力量的说法不仅没有与欧盟其他政府协调，也是对欧洲团结和跨大西洋团结的一种攻击。马克龙使用了来自高卢的最愚蠢、最尘封的论点--欧洲人必须将自己从所谓永恒的美国家长制中解放出来。他的这次采访给欧美关系打了一个楔子，同时也撕裂了整个欧洲。"

文章分析说，"法国总统忽视了一个事实，即非常多的欧盟国家，首先是东欧国家，对这种'解放' 毫无兴趣。他们认为所谓的美国枷锁是对其安全和主权的保证。反美主义并没有使欧洲团结起来，而是使其分裂。与美国的牢固联系是欧洲力量的前提，而不是障碍--马克龙的言论正在破坏他自己的目标。"

文章指出，俄罗斯对乌克兰的入侵巩固了这种局面，曾被马克龙"误判现实"诊断为"脑死亡"的华盛顿领导的北约现在已经团结起来，并刚刚接受了一个新成员。"如果没有美国的武器供应，乌克兰作为一个独立国家将不再存在。当一位法国总统严肃地声称美国正在将欧洲拖入一场'不属于我们' 的亚洲冲突时，美国的纳税人正在用数百亿美元资助乌克兰的防御性斗争，这几乎令人尴尬......在访问北京之前，马克龙已被认为是内政失败的总统。现在，他也宣布了自己在外交政策上的破产。"

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