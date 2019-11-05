德语媒体：马克龙的新东方政策

（德国之声中文网）值得注意的是，本次陪同马克龙总统访华的不仅包括法国企业家，也包括德国企业家。《法兰克福汇报》报道称，法国方面的这一安排，是要向外界展示，在对华政策方面，欧盟将改变各自为政的路线，而会采取"携手并进"的政策。文章写道：

"法国总统马克龙应邀以贵宾身份出席本周二上海开幕的中国国际进口博览会，最初曾引发柏林方面的疑惑。进博会是习近平的面子工程，德方的立场是不会派出高级代表，以免被中国的宣传机器所利用。也许正因为如此，在马克龙的频频敦促下，德方才最终派遣联邦教学和研究部长卡里切克前往上海。

爱丽舍宫一度曾期望冯德莱恩（Ursula von der Leyen）能以欧盟委员会主席身份陪同马克龙访华。最终成行的却是欧盟专员菲利·霍甘（Phil Hogan），截至目前，他是负责农业事务的欧盟专员，但未来将接管外贸事务欧盟专员一职。因此，在今后欧盟同中国签署投资保护协定的谈判中，他将扮演重要角色。欧盟计划在明年年底前签署相关的协议。"

这是马克龙就任法国总统以来，第二次出访中国，而德国总理默克尔迄今为止已经访问中国12次。文章接着写道：

"马克龙同法德企业家的座谈活动中，两国企业家也纷纷表示，他们希望欧盟能同中国尽快签署投资保护协定。他们一方面担心，获得政府慷慨补贴的中国国有企业会对他们构成沉重的竞争压力，另一方面，他们也担心，欧洲在创新方面也会陷入落后境地。

在接下来的访华行程中，马克龙还计划'毫无禁忌'地同习近平讨论人权问题和香港局势。在欧盟内部，马克龙主张强烈谴责针对香港示威者的暴力行为。中国外交部已明确表示，中方将对马克龙给予'最友好、最热情的款待'，中方愿意开展'建设性对话，但应当避免相互指责或将有关议题政治化。'马克龙能够出席上海进博会想必令北京非常高兴。中国对进博会重视程度之高，习近平连续两年出席并发表开幕讲话就足以说明问题。这种做法绝对异乎寻常。"

马克龙为期三天的访华行程中，中国国家主席习近平将三次设宴款待。这也足以说明中方对马克龙来访的重视程度。《商报》评论认为，法国总统之所以受到如此高规格的礼遇，是因为欧盟制定了对华新政策，而马克龙恰恰是这个新政策的代表人物。"欧盟各国不再会为了争夺中国的订单而自相残杀，而这一新政策也引起了中国的不安。"这篇题为《马克龙的新东方政策》的评论写道：

"即便是在一些敏感议题方面，欧盟也绝非束手无策。马克龙本次中国之行带来了软实力，比如在上海开设蓬皮杜中心第一家设址欧洲以外的分馆。为此，中国当然赢得了面子，但另一方面，他们将来也将很难审查此间举行的欧洲文化活动。今年四月，中国不得不在布鲁塞尔签署协定，承认人权的普遍性和不可分割性，尽管此前人权普世性一直为中国所质疑。此前中国外交官曾警告说，马克龙在华期间不得讨论香港问题。而巴黎也明确表示，法方不会接受这种禁忌。

在对待中国的问题上，欧盟正在制定新的东方政策。而散播自由病毒正是这一新政策的组成部分。这一新政策还很年轻，仍有其局限性，更无法完全同当年冷战时期的东方政策相提并论。但是，三十年前，正是对话与对抗的类似结合推翻了据称会永远矗立的柏林墙。"

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