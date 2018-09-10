德语媒体：马云，你为什么辞职？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"政界和商界可以从马云的辞职中学到许多东西"为题，刊发评论指出，马云宣布一年后辞去阿里巴巴董事局主席职位，展示其真正的强大。而他所倡导的有序接班，值得整个商界学习。

"这个世界上的当权者总是喜欢宣称，他们必须继续执掌权力，因为别无选择。在这一借口下，默克尔再次成为了德国总理，中国国家主席习近平则强调，在动荡年代，必须要有一个富有经验、能做长期规划的领导人。迪斯尼总裁艾格(Robert Iger)则连续三次推迟辞职，理由则是找不到合适的接班人。"

"但是，还有另外一条途径。阿里巴巴的老总马云就提供了一个有序接班、建设可持续企业架构的样板。他已经用了十年时间来准备有序交接。马云在这段时间里建立起了一支充满天赋的领导团队，并且在几乎不影响日常运营的情况下逐步启动换血。同时，英语教师出身的马云还许诺，辞职后愿意继续为企业内新秀管理人员提供指导。"

"面对成功的喜悦，管理者往往会高估自己的能力，忽视自身的局限。马云则表示，没有人能够一直承担董事长或总裁的职责，不论决心有多强，心理和生理总有一天会走下坡路。"

"这位阿里巴巴董事局主席明白一个道理：他只有建立起一套能够确保他之后依然取得成功的企业架构和文化，才能让他的企业继续存活下去。孔子当年说，君子之德风，小人之德草。瘦小的马云则再次展现了真正的强大。他知道何时应该隐退，从而保护好他留下的遗产。不论是政治家还是企业家，都可以在这一方面向马云学习。"

奥地利《维也纳报》则以"忠于党还是忠于华尔街"为题，刊发该报驻华记者的分析指出，马云辞职也许另有原因。

"近期他受到的越来越大的压力，其实来自另一边：中国政府现在重新充满嫉妒地监视它的臣民，确保他们不偏离意识形态方针路线。过去几年里，中共当局不断缩小学者、艺术家、甚至企业家的思想空间，习近平还要求大家明确向他个人以及向他的政策效忠。"

"就像日本《日经新闻》所写的那样，马云现在越发地面临一个抉择：是忠于华尔街股东，还是忠于习近平的领导团体？马云曾经被认为非常地直率而机智。他一度毫无惧色地揶揄讽刺自己国家的政治，曾经说'要跟政府恋爱，但不要跟政府结婚'。但是近期，他的发言听起来完全变了调。他赞扬中国近5年的商业氛围在中共领导下越来越好，并且对西方民主表示轻视，还为中国的一党制唱赞歌。"

"这种越发明显的主动迎合不令人感到奇怪。到目前为止，北京并没有找过马云的麻烦。而实际上，强大如阿里巴巴，也完全仰仗中国政府的鼻息。其整套商业模式都是基于中国用户，而正是中国政府通过一系列法规抑制了大部分外国竞争者。同样，当局也可以给阿里巴巴制造许多的障碍。"

作者还指出，阿里巴巴2014年在纽约证交所上市时，通过一系列中间人企业运作规避了中国的外贸法规，而北京当局完全可以将这种运作宣布为非法，从而为马云制造巨大的麻烦。

"阿里巴巴现在是否已经逐渐变成了一家在共产党砧板上的中国企业？还是成为了一家在纽约上市的现代化跨国互联网公司？答案是：两者都是。同一间公司的两个完全不同的视角，应该如何以可信的方式呈现给公众？这是马云应该承担的角色。如果他还要继续被企业的日常事务牵涉精力，就会妨碍他做好这份更重要的工作。"

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