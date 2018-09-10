德语媒体：马云，你为什么辞职？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"政界和商界可以从马云的辞职中学到许多东西"为题，刊发评论指出，马云宣布一年后辞去阿里巴巴董事局主席职位，展示其真正的强大。而他所倡导的有序接班，值得整个商界学习。
"这个世界上的当权者总是喜欢宣称，他们必须继续执掌权力，因为别无选择。在这一借口下，默克尔再次成为了德国总理，中国国家主席习近平则强调，在动荡年代，必须要有一个富有经验、能做长期规划的领导人。迪斯尼总裁艾格(Robert Iger)则连续三次推迟辞职，理由则是找不到合适的接班人。"
"但是，还有另外一条途径。阿里巴巴的老总马云就提供了一个有序接班、建设可持续企业架构的样板。他已经用了十年时间来准备有序交接。马云在这段时间里建立起了一支充满天赋的领导团队，并且在几乎不影响日常运营的情况下逐步启动换血。同时，英语教师出身的马云还许诺，辞职后愿意继续为企业内新秀管理人员提供指导。"
"面对成功的喜悦，管理者往往会高估自己的能力，忽视自身的局限。马云则表示，没有人能够一直承担董事长或总裁的职责，不论决心有多强，心理和生理总有一天会走下坡路。"
"这位阿里巴巴董事局主席明白一个道理：他只有建立起一套能够确保他之后依然取得成功的企业架构和文化，才能让他的企业继续存活下去。孔子当年说，君子之德风，小人之德草。瘦小的马云则再次展现了真正的强大。他知道何时应该隐退，从而保护好他留下的遗产。不论是政治家还是企业家，都可以在这一方面向马云学习。"
2014年，阿里巴巴在纽约证交所上市
奥地利《维也纳报》则以"忠于党还是忠于华尔街"为题，刊发该报驻华记者的分析指出，马云辞职也许另有原因。
"近期他受到的越来越大的压力，其实来自另一边：中国政府现在重新充满嫉妒地监视它的臣民，确保他们不偏离意识形态方针路线。过去几年里，中共当局不断缩小学者、艺术家、甚至企业家的思想空间，习近平还要求大家明确向他个人以及向他的政策效忠。"
"就像日本《日经新闻》所写的那样，马云现在越发地面临一个抉择：是忠于华尔街股东，还是忠于习近平的领导团体？马云曾经被认为非常地直率而机智。他一度毫无惧色地揶揄讽刺自己国家的政治，曾经说'要跟政府恋爱，但不要跟政府结婚'。但是近期，他的发言听起来完全变了调。他赞扬中国近5年的商业氛围在中共领导下越来越好，并且对西方民主表示轻视，还为中国的一党制唱赞歌。"
"这种越发明显的主动迎合不令人感到奇怪。到目前为止，北京并没有找过马云的麻烦。而实际上，强大如阿里巴巴，也完全仰仗中国政府的鼻息。其整套商业模式都是基于中国用户，而正是中国政府通过一系列法规抑制了大部分外国竞争者。同样，当局也可以给阿里巴巴制造许多的障碍。"
作者还指出，阿里巴巴2014年在纽约证交所上市时，通过一系列中间人企业运作规避了中国的外贸法规，而北京当局完全可以将这种运作宣布为非法，从而为马云制造巨大的麻烦。
"阿里巴巴现在是否已经逐渐变成了一家在共产党砧板上的中国企业？还是成为了一家在纽约上市的现代化跨国互联网公司？答案是：两者都是。同一间公司的两个完全不同的视角，应该如何以可信的方式呈现给公众？这是马云应该承担的角色。如果他还要继续被企业的日常事务牵涉精力，就会妨碍他做好这份更重要的工作。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
中国励志故事
1984年，马云在复读了两次后考入杭州师范大学外语系。大学毕业后，他在杭州电子工业学院教英语和国际贸易。1992年，他和朋友成立了海博翻译社，算是初涉商海。赔了几年钱后，该翻译社1995年开始赚钱。也是这一年，马云从学校离职开始正式创业，5月上线了“中国黄页”——这时的中国还上不了因特网。成功经营了两年多后他卖了自己在其中的股份，开始了新一轮创业。1999年，他创办阿里巴巴网站，开拓电子商务。2003年，成立淘宝网。2004年，成立第三方网上支付平台支付宝。2007年，阿里巴巴网络有限公司在香港联交所主板挂牌上市（图）。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
放弃高薪跟马云创业
这个故事广为传颂：1999年，当时瑞典AB投资公司副总裁、耶鲁大学法学博士出身的蔡崇信认识了马云。他原本是代表AB公司去看要不要投资马云，结果到了杭州发现只有一个运行了几个月的网站、小区单元房里挤了一屋子的年轻人。然而在和马云谈了4天后，蔡崇信决定辞掉高额年薪和马云创业。他此后帮阿里巴巴争取到2500万美元的融资，让这个公司发展壮大。如今，蔡崇信是阿里巴巴集团的董事会副主席，身家数十亿美元。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
BABA上市
2014年9月19日，阿里巴巴（代码为"BABA"）在美国纽交所上市，并取得开门红，首日涨幅38.1%。上市当日，阿里巴巴市值达到2314.39亿，成为仅次于谷歌的世界第二大互联网公司。马云当时在美国的NBC电视台上信誓旦旦，"我不会让股东们失望，我会确保他们能够赚钱"。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
“中国梦的追梦人”
这是一个有中国特色的商业童话。人民网2015年8月的一篇文章标题就是“马云和阿里巴巴的故事：中国梦的追梦人”，其中讲到了阿里巴巴梦——一个“中国梦”。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
陪同习近平出访
在2015年秋天的习近平西雅图之行中，包括马云在内的15位中国企业家随行。而这并非马云第一次陪同出访。一些网络评论甚至称，马云的政治头脑比商业头脑更发达。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
有争议的表态
2013年7月，马云在接受《南华早报》采访提到阿里巴巴遭遇的“欺诈门”、“支付宝拆分”等危机时，以六四作为比喻，称“好像邓小平在‘六四’当中，他作为国家最高的决策者，他要稳定，他必须要做这些残酷的决定。这不是一个完美的决定，但这是一个最正确的决定，在当时是最正确的决定”。在该采访中，马云还夸赞中国互联网管制很有水平。这引发了巨大争论，一些民运人士发起联署，要求马云道歉。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
买下《南华早报》
2015年11月，阿里巴巴集团正式宣布与香港南华早报集团达成协议，收购《南华早报》及其集团旗下其他媒体资产。这引发了外界对该报是否会丧失独立性的担忧。有舆论甚至称，这个香港销量最高的英文报刊被“染红”。此后又传出阿里巴巴收购《明报》的消息，不过阿里方面否认了相关传闻。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
要做影响者
在马云的演讲中，他常常提到，阿里巴巴的电子商务平台给很多中国人提供了创业致富的机会。事实也是如此，对于那些成功的淘宝卖家而言，马云改变了他们的人生。对于马云而言，阿里巴巴想做的是影响者。在纽交所上市当天马云对NBC说，“我们想成为像微软、IBM、沃尔玛一样的企业。这些企业改变、重塑了世界。” 图为他和脸书创办人扎克伯格在“中国发展高层论坛2016年会”上。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
向默克尔展示“刷脸支付”
在2015年3月的汉诺威电子科技展（CeBIT）上，马云为到场的德国总理默克尔展示了支付宝的新技术——“刷脸支付”。要知道，工业大国德国在电子支付方面却像是“第三世界国家”。此外，马云还送给默克尔来自淘宝店铺的一张纪念版德国日历页（图）作为礼物，而日期就是这位女总理的出生年月。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
与特朗普谈笑风生
2017年1月初，马云在纽约会见了当时侯任美国总统特朗普。两人讨论的重点是帮助美国小企业从中国消费市场获益，为美国创造100万个就业岗位。会面后，特朗普向媒体表示，他们的“会面很棒”，“Jack（马云英文名）将会和我一起做一些大事”。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
54岁从阿里巴巴退休？
2018年5月的福布斯十大最具影响力CEO排名榜上，马云位居第六。然而事实上，马云2013年就已经从阿里巴巴集团CEO的职务上退了下来。《纽约时报》近日报道，马云对该报表示，计划9月10日他生日当天辞去集团董事局主席的职务，转而做教育慈善。这位中国“创业教父”说：这不是一个时代的结束，而是一个时代的开始。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
被赚钱耽误的歌手？
2017年11月，马云与王菲合唱了一首《风清扬》，在中国网络一时间刷屏，更被网友调侃是“被赚钱耽误了的歌手”，马云自己则在微博上调侃与王菲合作是“乡土音配天籁”。或许，未来马云除了发展教育慈善，也打算开拓一下自己的歌唱事业？
作者: 王凡