德语媒体：香港问题对北京来说是个“陷阱”

（德国之声中文网）"从内地飞过来的航班一半座位都是空的，豪华酒店打出低价招揽住客，店铺关门谢客，还有那些热门餐厅已经不再需要提前预定座位：过去几个星期乃至几个月以来，香港陷入严重的经济危机，已经是无法忽视的事实。"

《法兰克福汇报》从这些现象入手，关注了持续不断的抗议浪潮之下的香港所面对的经济困境。而日前港府公布的数据则正式宣布，这座城市陷入经济萧条。

在简述了相关数据之后，该报记者分析道，在这种情况下，香港面临资本外流的威胁。包括瑞银（UBS）、汇丰（HSBC）和瑞信（Credit Suisse）在内的多家金融业巨头都透露，他们在香港的客户当中，在香港以外新开账户，并且将资金转移到新加坡或者美国等地的人数日益增多，为的是"在香港'起火'之前，把金钱放到安全的地方"。

"虽然港府仍然否认已经出现大规模资金外流，并且港币兑换美元的汇率仍然维持稳定，但是对美国和德国商会会员企业进行的问卷调查得出的结果十分明确：如果香港的动荡局势长期持续下去，这些商界人士将会考虑离开。"

上周，香港德国商会总裁宁马克(Wolfgang Niedermark)在接受《法兰克福汇报》采访时表示，目前德企暂时还对香港保持信心，但是同时也发出明确警告：德国企业的耐心"不是没有限度的"。他在今年9月份的时候也曾透露，一些从事奢侈品或酒店行业的德国企业因为持续不断的示威深受打击。许多人都准备了短期应急计划，为2020年规划了更加谨慎的预算并且调整运营。

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香港成为北京的"陷阱"？

《新苏黎世报》记者Matthias Müller也关注到抗议浪潮对于香港作为金融中心的地位所造成的影响。"虽然有一种论点认为，新加坡从这个前英国殖民地的动荡中渔翁得利，但是这个论点还没有得到证实--至少暂时还没有。虽然有的投资者可能在考虑是不是把资本转移到东南亚，但是真正采取行动的时机还未到来。一家金融机构的代表认为，只有等到北京把人民解放军部队开进香港一控制局面，才会出现大规模的资本外流。从目前来看，局势还没发展到那个地步。"

这篇评论文章指出，中国党和国家领导人习近平在不久前的70年国庆讲话中，再次强调了"一国两制"的重要性。"习近平应该不只是随口说说，因为维持香港的经济地位对于北京来说具有重要意义。对于中国公司来说，这个昔日的英属殖民地是通往国际金融市场的一扇大门。即使北京能够如同承诺的那样继续开放内地金融领域，像上海和深圳这样的城市要想在这方面和香港形成竞争，还需要很长时间。在香港，投资商可以信赖这里行之有效、完整而独立的司法体系，但是中国大陆和这个水平还相差甚远。"

尽管如此，香港的局势一旦进一步激化，彻底失去控制，北京是否会认为有必要采取军事干预？作者指出，一旦出动军队，后果将不堪设想。"西方将会孤立中国，对这个国家采取制裁。而中国的经济崛起会因为仍然对外国技术存在依赖性而中止。中国也不再具有能力去挑战现有的世界秩序。问题在于，谁会去设想这样的场景，谁会希望局势升级到这个地步。是那些示威者吗？从自身利益考虑，他们其实不应该把自己的未来视为儿戏啊？抑或是这些抗议活动的背后真的有所谓外国力量支持，想要挑战北京？中国的领导人显然在这个重要问题上得到了明智的参谋，他们到目前为止采取了较为审慎的态度，没有冒险踏入香港的陷阱。因为这盘棋只要走错一步，就得付出严重的代价。"

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