德语媒体：香港逮捕浪潮

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“香港逮捕浪潮”（Festnahmewelle in Hongkong）的文章首先介绍此次约50名香港前议员及活动人士以涉嫌颠覆罪被拘捕的背景，指出与去年7月香港民主派阵营初选有关。当时的初选“目的是找出最有希望胜选的反对党参选人，不过立法会选举后来没有举行”。“此次被拘捕的人士有的是当时的参选人，有的是组织者。”

文章写道：“当时有超过60万港人参加了这一无约束力的初选投票，不过，香港特首林郑月娥那时即已威胁说，初选活动可能违反国安法。……初选的口号定为’35+’，因为立法会共有70个议席。一些反对派政界人士当时说，获得超过半数议席即可杯葛港府的财政预算，瘫痪行政管理，从而向中央政府施压。”

文章接着写道：“香港保安局局长李家超就是由此推断出对国家安全的危险。……此次拘捕行动针对的是反对派阵营的整个政治光谱，也包括温和派人士，他们只是在边缘参与了该抗议运动，因为他们并不完全认同其方法。此外，与民主运动关系密切的公民社会组织和媒体也是此次拘捕行动的对象。”

“被拘捕人士中也包括前法律教授戴耀廷，他参与了35+ 战略的制定以及初选候选人的组织工作。……早在初选期间，他就曾反驳可能违反国安法的说法，表示：’立法会有对财政预算投否决票的权利，这是基本法所规定的。如何会违反国安法呢？’”

《法兰克福汇报》的文章还提及一名美国公民克兰西（John Clancey）此次也被拘捕。他的律师事务所受到警察搜查。而系狱活动人士黄之锋的支持者表示，黄之锋的住所也成为本次警方大规模搜查行动的目标之一。此外，文章也提及《立场新闻》和黎智英创立的《苹果日报》受到搜查。

《世界报》发表评论，题为“对民主而言黑暗的一天”（Ein düsterer Tag für die Demokratie）。文章特别提及香港国安法，写道：“该法是一个万用武器，北京可以借助它在伪法治国家程序中肆意关押港人。”文章写道：“西方对北京政权的批评在增加，但十分缓慢——过于缓慢。”

前港大法律教授戴耀廷也于周三被拘捕

《新苏黎世报》题为“国安法及其后果：香港53名反对派人士被捕”（Das Gesetz über nationale Sicherheit und seine Folgen: In Hongkong werden 53 Oppositionelle verhaftet）的文章写道，周三的逮捕浪潮令香港震惊。“在香港越来越明显地看到，6月30日生效的国安法对这一前英国殖民地自由的严重后果。”文章提及，周三早晨有约1000名警察参加了行动，对72个地点进行了搜查。

文章进一步介绍了去年7月香港民主派阵营初选的背景，写道：“许多迹象显示，港府对于在野党可能赢得立法会选举感到害怕。在2019年秋天的香港区议会选举中，亲民主阵营取得明显胜利，获得347个议席，亲北京的建制派仅获得60个议席，独立候选人获得45个议席。”

文章提及法律学者戴耀廷在初选后被著名的香港大学解聘。文章也提到香港民意研究所负责人钟庭耀也是本周三早晨被捕的人士之一。“该研究所曾为民主派阵营初选提供技术支持。”

《新苏黎世报》的文章还提到香港议会目前已经没有民主派议员，去年11月，他们出于抗议而集体提交辞呈。

《日报》题为“一次50个”（50 auf einen Streich）的文章认为，此次逮捕浪潮也是对西方发出的明显信号。

文章开头写道：“在社交媒体上，许多港人在数小时后已经以黑色幽默作出反应：很快人们会希望2020年再回来，因为2021年还会更糟糕。”

文章也提及此次与去年未被批准的民主派初选有关的拘捕行动中，曾为初选提供帮助的外国公民、律师克兰西（John Clancey）也被拘捕。文章写道：“北京的权力展示不但针对香港的抗议运动，也针对西方：香港的命运…不容外国插手，——无论国际压力有多大。”

《日报》的文章写道：“如今越来越明显地看到，7月引入的国安法对这一金融之都带来的严峻考验。……特首林郑月娥在该法引入时曾表示，该法只针对’极少数人’。……然而，至迟到本周三每个人都应该看到，北京要用它扼杀任何的政治反对活动。”



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