德语媒体：香港示威进入倒计时？

(德国之声中文网)"香港的时钟在滴答作响"--《新苏黎世报》文章以此为标题报道了上周末香港的示威活动。文章说， 虽然周六和周日的抗议活动基本在和平中进行，警方也没有动用催泪弹，但是， 香港的"大问题"依然存在，那就是在10月1日，也就是共产党庆祝中华人民共和国建国70周年之前几周，香港的形势将如何发展？文章写道：

"尽管人们都看到在毗邻香港的百万都市深圳所展示的军事实力，但即便是2014年雨伞运动的领导人杨政贤（Johnson Yeung）也认为，解放军不会出兵香港。'像中华人民共和国这样的极权主义制度现在的运作方式有所不同'，他说，'因为军事干预在全球造成的形象损失太大。'"

在介绍了香港示威者提出的5大诉求后，文章指出："香港政府过去几天没有表现出让步意愿，林郑的新闻会反而让民众更加反对她。对目前的形势，她把责任完全推给抗议者，并称他们在香港社会中没有分量。"

文章引用香港大学政治学者马嶽（Ngok Ma）的话说， "本来我们一次次考虑是否下一周还要上街，但只要听了林郑又一次的新闻会，我们就一致认为，不能就这么算了。"

文章说，香港越来越多人猜测，警察今后几周会竭尽全力结束示威活动，会出现更多逮捕以及晚间大搜查，目的是消磨示威者，把他们带回轨道上。而这样一来，部分香港民众和安全力量之间的关系会继续恶化。

《世界报》关注了香港示威者用激光笔和监控摄像头"斗法"的现象。文章说，"在香港的抗议活动中，示威者系统性、大规模地使用激光笔干扰监控录像传感器，这在全球尚属首次。"

文章说，中国676个大城市有660个建起了监控录像网络，上海已知的监控摄像头近300万个，高居榜首，其次是深圳和重庆。此外，通过人脸识别技术，可以知道哪个人在公共场所有错误行为。文章写道：

"......通过人脸识别技术，参加集会者的名单会被自动列出，长时间记录他们参加过那些活动。尤其是最后这一点促使香港示威者采取创造性的反制措施。他们希望阻止自己的名字和抗议活动联系在一起，因此用功率远远超过激光笔的绿色、蓝色的便携激光器干扰摄像机传感器。他们统一穿黑衣，好让监控者识别他们更困难。他们用雨伞挡住别人的视线，重新描眉让自己的脸变得认不出。有一个项目还创造性的列出了让人脸识别变得不可能的化妆技术和发型。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点