德语媒体：香港拒绝遗忘

（德国之声中文网）周二，数万香港民众举行集会，悼念 三十年前天安门血腥镇压中的死难者。得益于"一国两制"原则，香港成了中国唯一一个能够公开纪念六四事件的地方。但与此同时，一些当年的学生领袖试图入境香港参加纪念活动时却遭到遣返。《法兰克福汇报》以《香港拒绝遗忘》为题介绍香港民众纪念六四三十周年的情况。文章写道：

"北京的天安门广场上举行了每天一次的例行升旗仪式。天安门广场的升旗仪式是1989年6月4日血腥事件爆发之后开始引入的，目的是激发民族主义热情。当局增派了警力，以防有人在广场四周举行悼念活动。以民族主义色彩强烈著称的《环球时报》声称，当时对抗议运动的镇压使中国社会获得了'应对未来政治动荡的免疫力'。而其他党媒则对当年的军事镇压只字未提。镇压造成了数百、甚至数千人丧生。各大党媒均在头版显要位置刊登了习近平要求民众注意垃圾分类的呼吁。1990年以来，'香港市民支援爱国民主运动联合会'每年都会组织悼念集会。89民运期间，支联会就曾为学生提供物资援助；血腥镇压后，又帮助很多学生领袖出逃。当时香港仍为英国殖民地，但主权移交中国的事宜已经进入筹备阶段。北京的血案曾导致数以千计的香港人在主权移交前移民他国。"

除了组织每年一度的"六四"悼念活动，"支联会"还费尽周折使一度遭关闭的"六四"博物馆于今年四月得以重新开放。文章写道：

"过去几年来，支联会发现动员年轻人参加悼念集会越来越难。很多香港年轻人不再认同中国历史，虽然主权回归，但他们仍认为中国只是一个邻国而已。因此，一些学生组织今年单独举办了'六四'三十周年讨论会，讨论港人的反北京抗议活动应从当年学运中吸取哪些教训。周二烛光集会中，很多参与者也是为了表达他们对香港丧失自治地位及北京影响力与日俱增的担忧。"

中美贸易争端不断升级，华盛顿和北京相继增加了惩罚性关税的范围。属于德国左翼阵营的《新德意志报》报道称，美国市场上一周前售价200美元的床垫价格已经暴涨至3400美元。这篇题为《涨价的并不只是床垫》的文章写道：

"从上周三起，美国商业部开始对来自中国的床垫征收高达1731.75%的关税。与此同时，大幅涨价的还包括啤酒，因为商业部还宣布对钢制啤酒桶征收79.71%的关税。美国商业部提出的理由是，上述两种产品的中国生产商存在倾销行为。世界两大经济体一年半以前爆发贸易冲突以来，最新的征税行为显然只是一个暂时性高潮而已。尽管来自中国的商品中已有一半被列入征收惩罚性关税的范围，但美国总统仍发出威胁称，全部中国商品都有可能被征收惩罚性关税。这相当于价值5000亿美元的商品。

直到两周前还曾坚信双方能够达成协议的中国领导层现在则开始了反击行动。六月一日起，中国开始对价值600亿美元的美国产品征收最高25%的关税。但中国的问题在于，中国进口美国产品的数量远远低于对美出口量。2018年，中国从美国进口产品的价值只有1200亿美元，巨额贸易顺差是贸易争端的起因之一。对美国来说，同样重要的是，制止中国成为世界头号科技大国。美国要求北京停止对高科技行业的补贴政策。"

文章写道，面对特朗普的强势姿态，北京当局尽量保持克制，并作出随时愿意继续谈判的姿态。但同时也在为持久性的贸易冲突做好准备。文章称：

"北京的共产党领导人正在考虑下一步的威慑手段。显然他们有可能会限制对美国的稀土出口。稀土对现代电子设备至关重要，无论是智能手机，还是电动汽车都离不开稀土。多年以前，美国就希望摆脱对中国稀土的依赖，但目前美国稀土需求的80%仍需从中国进口。由于采掘稀土需要大量人力，而且对环境也会造成严重污染，因此，大多数国家仍选择大量进口中国稀土。中国的环保规定相对比较宽泛。对中国稀土的依赖，可能会重创美国，其他国家也无法幸免：因为一旦美国无法从中国进口稀土，稀土价格必将疯狂上涨。"

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