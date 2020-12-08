德语媒体：香港抗议运动内部出现分裂迹象

（德国之声中文网）香港的抗争运动将会怎样发展，目前还是未知数。《时代》写道，不仅有来自国家政权的打压、再次来袭的新冠疫情，运动内部也出现分裂的迹象：

“香港抗争运动的光谱很宽泛，包括主张自决的所谓本土派，极端自由主义的右翼民粹派，以及左翼民主派。现在，这场运动受到分裂的威胁。”

“左翼民主派批评认为，运动内部的暂时和解只给极右翼民族主义者带来好处。的确，川粉和鼓吹身份认同至上的民粹主义者今年在香港发声最响。一项调查显示，美国大选前36%的香港居民希望特朗普胜选。在社交媒体的抗议性论坛里，迄今一直充斥着大量选举舞弊导致特朗普败选、拜登胜选的评论，跟特朗普的言论如出一辙。拜登在香港的川粉眼里是一名软弱的中国的朋友，虽然他们未能在拜登的外交政策中为此找到证据。”

“右翼威权的诱惑之大，即便包括《苹果日报》发行人黎智英在内的香港最有名的中共批评人士，也都无法抵御。美国总统大选前，黎智英被一桩波及到华盛顿的新闻造假丑闻牵连：他的掌握共和党内线的美籍私人助理，使用黎智英的资金资助了一份造假报导，该报导披露拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）同中国进行了违法交易。今年10月间，福克斯新闻电视台、班农（Steve Bannon）以及其它媒体把它散布在特朗普周围。黎智英后来解释说对其助理的反拜登运动一无所知。”

“香港抗议运动中的左翼人士发出警告，称将反省右翼民粹思潮。左翼作家Promise Li不久前在一篇杂文中写道，港人对特朗普的接受和容忍是香港最黑暗的一面，‘它最终限制了我们追求自由的斗争’。但黄之锋，这个在西方最知名的北京批评者，却迄今没有同抗争运动里的右翼民粹者划清界限。”

杜伊斯堡开往中国的班次是回程班次的三分之一

中国为欧洲“封城”开足马力生产

《法兰克福汇报》题为“能开动的，都上路了”的财经类文章描绘从疫情中恢复过来的中国出口业和运输业正在极限性运转，即便这样，欧洲的一些零售商还是面对供不应求的局面。

“尤其是欧洲和北美消费者的需求把集装箱行业推向高峰。人们不能外出旅行，索性往家电住宅投资吧。从中国运出来的集装箱里装的尽是纺织品、健身器材、家具、玩具、娱乐电子产品以及家庭装修工具等。半年来，中国的工厂一直在开足马力生产世界上其他国家正在禁足的人们在互联网里订购的商品：口罩、防疫用品、iPad、耳机、快速路由器、电视等等。仅在11月，中国出口额高达1660亿美元，较去年同期增长近四分之一。医疗器械和灯具分别增长38%和47%。”

在此背景下，运输物流行业出现瓶颈。德国物流巨头DHL表示，陆地运输、海运和空运都几乎达到极限。该公司正在设法租赁包机组织直航运输。中国在今年上半年解封之后，德国杜伊斯堡港口的货物吞吐量稳定增长：

“今年4月，每周来往50个货运火车班次，而这个量已创下纪录。开往中国的班次是回程班次的三分之一。据来自杜伊斯堡这个‘新丝绸之路’终点站的城市公布，目前，每周来往于中国各城市与杜伊斯堡之间的火车班次已增加到60个，货运量同比翻了一倍。他们估计，该市集装箱的年吞吐量将同比上升2%。”

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