德语媒体：香港在沦陷 西方也有罪责

(德国之声中文网)弗赖堡出版的《巴登报》以"没有人反对中国"为题，刊发评论指出，香港的大规模示威无法撼动北京，这座城市的自由价值观正处于危险之中，一大原因就是缺乏外界的支持。

"起初，北京似乎还愿意遵守'一国两制'的承诺。中国的经济开始对外开放，政治上也出现了曙光。中国领导层甚至还对西式民主产生了学习的兴趣。相应地，许多人都怀有巨大地期望：小小的香港，将能对中国产生积极的影响。"

"然而，事实恰恰相反。如今，中共的专制政权前所未有稳固。北京毫不掩饰地摆布香港的政治，这座城市的经济早已依赖于中国内地。即便是西方国家，现在也认为没有必要批评中国侵犯人权。英国本应该为中英两国当初有关香港移交的条约进行担保，但是伦敦现在却自顾不暇。"

"对于北京的当权者而言，百万民众走上香港街头，至多是有些恼人而已。中国政府期望，听命于他们的香港特区政府能够驯服民众，让民众守秩序。而特区政府更害怕的是北京，而不是街上的民众。香港民主的前景十分暗淡，而西方对此也有责任。"

宝马公司去年秋天在辽宁开工新工厂

汉堡出版的《图片报》以"别与恐怖分子做生意"为题，刊发了由总编赖希尔特(Julian Reichelt)撰写的社论。文章指出，当前的德国政治将太多的目光投向了环保、气候等关乎未来的问题，而对人权这一当下的话题多有忽视。

"一切皆可能，一切皆允许，价值观越来越没价值。我们会思考怎样让我们的汽车更清洁环保，但是把这些汽车卖给伊朗这样的惩罚同性恋的专制政权时，却毫无顾忌。面对支持恐怖主义、想要消灭以色列的暴君，我们的政府却想着如何能继续与他做生意。"

"在中国，德国企业的董事长们迫不及待地开张新工厂，同时否认曾经听说过侵犯人权、劳改营等现象。诚然，我们的社会就'我们究竟想要怎样的生活方式'展开思索，这是正确的。但是，在这个问题上，我们不应该只讨论如何面对气候，也应该讨论如何面对'人'。"

"如果我们终于不再愿意容忍对环境的犯罪行为，那么我们也应该不再容忍对人类同胞的犯罪行为。如果我们想要为后人留下一个更美好的世界，我们就必须思考一下现实政治的规则，即：不利用战犯搞选战、不与恐怖分子做生意。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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