 德语媒体：香港在沦陷 西方也有罪责 | 媒体看中国 | DW | 12.06.2019

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德语媒体：香港在沦陷 西方也有罪责

香港市民大规模抗议，继续引发德语报刊的高度关注。也有一些评论员就此话题，批评西方政界、商界在面对中国人权问题时的暧昧姿态。

Hong Kong | Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

DW.COM

香港立法会今天开始二读《逃犯条例》，会议前约三小时，大批反对修例的民众就占据附近马路，迫使立法會主席梁君彥在早上10點52分宣布延後原定於11點舉行的二讀會議。而到了下午，示威者与警方发生了冲突，双方都有人员受伤。德国议会人权委员会主席强调，如果香港修改逃犯条例，柏林必须重新审视与香港之间的引渡协议。 (12.06.2019)

(德国之声中文网)弗赖堡出版的《巴登报》以"没有人反对中国"为题，刊发评论指出，香港的大规模示威无法撼动北京，这座城市的自由价值观正处于危险之中，一大原因就是缺乏外界的支持。

"起初，北京似乎还愿意遵守'一国两制'的承诺。中国的经济开始对外开放，政治上也出现了曙光。中国领导层甚至还对西式民主产生了学习的兴趣。相应地，许多人都怀有巨大地期望：小小的香港，将能对中国产生积极的影响。"

"然而，事实恰恰相反。如今，中共的专制政权前所未有稳固。北京毫不掩饰地摆布香港的政治，这座城市的经济早已依赖于中国内地。即便是西方国家，现在也认为没有必要批评中国侵犯人权。英国本应该为中英两国当初有关香港移交的条约进行担保，但是伦敦现在却自顾不暇。"

"对于北京的当权者而言，百万民众走上香港街头，至多是有些恼人而已。中国政府期望，听命于他们的香港特区政府能够驯服民众，让民众守秩序。而特区政府更害怕的是北京，而不是街上的民众。香港民主的前景十分暗淡，而西方对此也有责任。"

China BMW baut neue Fabrik (picture-alliance/photoshot)

宝马公司去年秋天在辽宁开工新工厂

汉堡出版的《图片报》以"别与恐怖分子做生意"为题，刊发了由总编赖希尔特(Julian Reichelt)撰写的社论。文章指出，当前的德国政治将太多的目光投向了环保、气候等关乎未来的问题，而对人权这一当下的话题多有忽视。

"一切皆可能，一切皆允许，价值观越来越没价值。我们会思考怎样让我们的汽车更清洁环保，但是把这些汽车卖给伊朗这样的惩罚同性恋的专制政权时，却毫无顾忌。面对支持恐怖主义、想要消灭以色列的暴君，我们的政府却想着如何能继续与他做生意。"

"在中国，德国企业的董事长们迫不及待地开张新工厂，同时否认曾经听说过侵犯人权、劳改营等现象。诚然，我们的社会就'我们究竟想要怎样的生活方式'展开思索，这是正确的。但是，在这个问题上，我们不应该只讨论如何面对气候，也应该讨论如何面对'人'。"

"如果我们终于不再愿意容忍对环境的犯罪行为，那么我们也应该不再容忍对人类同胞的犯罪行为。如果我们想要为后人留下一个更美好的世界，我们就必须思考一下现实政治的规则，即：不利用战犯搞选战、不与恐怖分子做生意。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Siu)

    香港历年来的公民抗争运动

    反“送中”、反修例

    2019年6月12日，《逃犯条例》修订案二读，大批抗议民众包围立法会。6月9日，香港发生回归以来规模最大的示威集会，反对被称为“送中法”的修订案。据组织者称，参与人数超过百万。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    香港历年来的公民抗争运动

    一桩命案引起的司法争议

    2019年4月，香港立法会对草案完成首读。政府修法的背景是为了向台湾引渡一名杀人嫌犯。但批评者担心，《逃犯条例》修订后，将为向中国大陆遣返、引渡嫌疑人打开大门，威胁香港的司法独立和人权保障。

  • China Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong schuldig gesprochen (DW/V. Wong)

    香港历年来的公民抗争运动

    “占中九子”案宣判

    2019年4月9日，“雨伞革命”中的“占中九子案”宣判，9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及朱耀明被判入狱16个月。有报道称，法官受到了来自中央政府的压力，被要求重判以为警示。

  • Hong Kong Andy Chan Gründer der Nationalen Partei (Getty Images/AFP/P. Fong)

    香港历年来的公民抗争运动

    首次颁布党禁

    2018年9月，香港政府出于"国家安全"考虑，禁止主张独立的香港民族党继续运作。这是主权移交中国21年后，首次有政党在香港被禁。民族党召集人陈浩天（图中）曾表示，港独是“达成香港民主唯一方法”。

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

    香港历年来的公民抗争运动

    高铁一地两检

    2018年9月，广深港高铁香港段在一片争议声中正式通车，图为香港特首林郑月娥乘坐首航。争议焦点是设立由中国大陆执法人员执行大陆法律的“内地口岸区"，该措施受到泛民阵营的强烈反对。

  • Hongkong Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    维园六四烛光晚会

    每年6月4日晚，香港民众都会聚集在维多利亚公园举行纪念1989年六四天安门屠杀死难者的烛光晚会。每年的参加人数从数万到十几万不等，是世界上规模最大的六四悼念活动。

  • Hong Kong - Proteste Demosisto (Imago/ZUMA Press)

    香港历年来的公民抗争运动

    反对人大释法

    2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。

  • Hongkong Protest Verhaftung Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    铜锣湾书店事件

    2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。

  • China Hongkong Regenschirmrevolution Demonstration mit Regenschirmen Platz (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

    香港历年来的公民抗争运动

    雨伞运动

    2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。

  • Archivbild: Hong Kong - Rally für Artikel 104 2016 (picture-alliance/ZUMAPRESS/Y. Kwan)

    香港历年来的公民抗争运动

    反基本法23条立法

    2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。


观看视频 01:42

香港“反送中”民意高漲 林鄭：政府服從法治

DW.COM

香港历年来的公民抗争运动

自主权回归中国以来，由于担心“一国两制”得不到保障，香港市民、公民社会一直在为维护司法独立、言论自由而抗争。 (12.06.2019)  

外部链接

BZ: Niemand widerspricht China

巴登报

BILD: Keine Geschäfte mit Terroristen

图片报

相关音频视频

上万港民反修例的祷声  

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