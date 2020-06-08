德语媒体：香港“在悬崖边上”抗争

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“抗争在继续”（Der Kampf geht weiter）的文章采访了一位去年7月1日曾冲入香港立法会的年轻人梁继平（Brian Leung）。

“‘面对中国的新战略，香港社会对于如何反应意见分裂’，梁继平说道。‘许多人还处于震惊中。这一切发生得太快了。’他说，对于现在所发生的事情，人们没有经验。香港移交中国以来的23年里，民主人士一直所面对的仅仅是当地政府和法治国家原则下的香港司法。过去，成本是可估计的，抗争空间是可衡量的。随着北京的安全法，这可能会发生根本的改变。”

文章写道，26岁的梁继平如今在美国课余时间为香港争取国际支持。“梁致力于呼吁美国政府收回香港的经济特殊权利，这对香港人也会造成损害。他称之为‘在悬崖边上谈判’。他说，许多香港人知道，要争取变革需要经历一个痛苦的过程。但这一战略迄今是建立在坚信中国不会拿香港特殊地位冒险的基础上。活动人士是否估计错误，高估了施压工具的分量？”



“‘退缩不是选项’，梁继平说道，因为这一运动已经实现了太多、也带来了太大的牺牲。一年之内，近9000人在抗议行动中被拘留。约1750人受到指控，其中100人迄今被宣判。最高的刑期是四年监禁。”

文章写道：“当恐惧和无望如此巨大，抗议运动是否还有力量动员大规模的人群？‘今年是对我们抗议运动反抗能力的一次检验’，黎恩灏（Eric Lai）说道。他是2019年6月9日组织和平的百万人游行的组织——民间人权战线的召集人之一。这一年里，他们所争取的自由与自治在香港却显著减少。尽管如此，黎恩灏并不认为这是失败。‘我们知道这是一场长期的抗争’，他说道，并将香港的抗议运动与布拉格和波兰在苏联时期的抵抗相比较。‘他们也曾经历挫折，但最终却成功获得自由。’他说，这场运动现在就已经取得了很大的成功：首先，抗议初期所反对的备受憎恨的逃犯条例被阻止。其次：‘我们的共同认知和港人身份通过抗议以及警察暴力、国家压制下的痛苦得到加强。’此外，也引起了国际社会对香港的关注。‘世界各地的人们可以透过香港——如同一面窗户看到中国对法律法规的滥用，以压制香港的反抗。’他说，通过香港，世界对中国的看法改变。”

《世界报》关注美、俄、中三个核国家之间的博弈。其中提到中国的核能力写道：“根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）的数据，尽管目前中国仅拥有约300个核弹头——现期远低于另外两大核国家而位居第三。但Sipri 2019年的报告称，北京正在对其核武库的规模组成进行扩大和多样化。……中国称，相比较而言，其拥有的核弹头数量很少，因此拒绝参与核裁军谈判。”

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