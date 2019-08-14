德语媒体：香港在呼救 西方快警醒

《法兰克福评论报》以"悲剧性的香港示威"为题，刊发评论指出，不管怎样，这场拉锯战最终胜出的依然会是北京。但正是因为这样，欧盟更应该向中国表明，欧洲非常重视民主与法治。

"香港人为了民主与法治而进行的示威，即便在国际政治舞台上也有重要意义。在当今这个时代，威权体制觉得自己越发强大。同时，威权体制下的民主不顾自身安危，投身于自己所坚信的价值观。然而，伴随香港的示威，人们已经能预见到悲剧性的转折。"

"1997年，香港就成为了中国的一部分。目前已经很清楚，最终胜出的会是北京。但是，到底会有什么事件来标志这一终结呢？50年一国两制的承诺，现在还剩28年。对于示威的年轻学生而言，28年的时间至少也意味着能让他们度过中年。"

"难道示威者现在就要放弃他们的权利吗？当然不。与此同时，随着冲突的不断延续，感到无助的示威者也越来越多地给当权者提供介入的口实。"

"如今令人担心的问题是，中国当局是否会在香港动用军队。根据法律，香港特区政府可以要求中国军队介入。但是同时，中国政府再重演一次天安门事件，也是不可想象的。"

"欧洲国家现在必须明确对中国表示，民主、法治理念，绝对不是嘴上说说而已。"

《萨尔布吕肯报》以"香港与我们"为题，刊发短评指出，香港其实离德国很近，甚至于三十年前，德国也拥有一座香港--西柏林。

"它就像东德的眼中钉、肉中刺。它是自由的庇护所。西柏林之于东德，就好比香港之于今日中国。香港民众今日的反抗精神，就好比当年柏林人的反抗精神。而截然不同的则是民主国家对他们的回应。民主国家在沉默，认为那是中国的内政。但是，在侵犯人权问题上，不存在内政。在香港，血腥镇压示威者的危险正越来越大。在香港之后，中国当权者就会把目光投向民主的台湾。"

"西方国家必须团结一致地要求践行民主标准。目前在贸易战中，欧洲更多地是站在中国一方，而非美国一方。这是正确的。但是，一旦香港发生了流血事件，德国乃至欧洲就必须要改变立场。这也是德国对自身历史的尊重。"

柏林出版的《每日镜报》以"看看香港！"为题，认为香港民众选择在机场示威，其实是在向民主国家呼救，西方必须听到这种呼声。

"示威者这次选择的抗议地点，是一个重要的、广受好评的国际航空枢纽。一方面，这能让示威者向全世界传递信号，毕竟航空公司以及旅客不得不对这场示威做出反应。另一方面，这也是示威者在向外界呼救，意思是：即便是外国人，也有可能在这场民主对抗极权中国的抗争中受到波及。现在，香港人和中国内地人之间的冲突，已经波及到了国外。"

"在崛起为经济强国之后，北京越发自信地贯彻自己的国际利益。中共当局如今把中国特色社会主义打造成民主体制之外的又一选项。鉴于中国在经济以及管理方面的成就，即便在西方，倾心于威权体制优点的人也不在少数。现在，香港民众抗议民主权利被蚕食、抗议警方过度使用武力、抗议警方接受神秘黑帮团伙的支持，这场示威能够让北京的朋友们重新意识到威权体制的缺点。"

文章接着指出，香港是中国的一部分，这点虽然毫无疑问，但是西方国家依然应当提醒中国遵守《中英联合声明》中的承诺。"必须向北京明确指出，如果动用军队介入香港事务，将会让中国在国际舞台上付出政治和经济代价。至于特朗普总统'中国不需要我们的建议'这样的评论，则会起反作用。这种姿态非常危险，它会让人以为，即便中国有朝一日武统台湾，美国也会置身事外。被中国视作分离省份的台湾，将会是民主与极权之间角力的下一个舞台。因此，西方国家明确支持今天的香港示威者，就是在阻止明天的潜在冲突发生。"

汉堡出版的《时代周报》在其网站上刊登了一篇题为"谁在亲近北京"的评论。文章指出，香港特区政府以及香港警察如今对待示威者的方式，其实就是北京对待示威者的方式，只不过中国大陆的警察会更加强硬、更加迅速而已。

"因此，没有人应该对中国抱有幻想。共产党政府的真面目，就是反民主的。而民主国家的谨慎姿态，则令人感到遗憾。香港民主运动从民主国家政界得到的支持显然太少。要是德黑兰的警察殴打民主人士，我们西方还会如此谨慎地回应吗？很有可能不会，反而会诉诸安理会，商量如何制裁伊朗。然而，对待中共政权却小心翼翼地礼遇有加，因为中国已经成为了经济巨人。"

"所以，对于所有落入中共威权怀抱中的国家而言，香港的今天就预示着他们的明天。那些亲北京的国家必须好好想想，究竟还要在倒向中国的道路上走多远。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 01:37 分享 香港示威者：“真的很对不起” 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3NqTc 香港示威者：“真的很对不起”