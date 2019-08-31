 德语媒体：香港人的勇气 默克尔的难题 | 媒体看中国 | DW | 02.09.2019

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德语媒体：香港人的勇气 默克尔的难题

《法兰克福汇报》认为，北京当局很有可能利用香港示威者因绝望而产生的极端倾向，从而为动武提供口实。《南德意志报》呼吁，林郑月娥应当立刻放弃加大施压的做法。《每日镜报》则分析了默克尔总理访华期间谈及香港问题的利弊。

China Bundeskanzlerin Angela Merkel in Hefei (picture-alliance/AP Photo/J. Eisele)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"绝望的勇气"为题，就香港局势刊发了短评。作者认为，示威者越是感到绝望，就越是容易极端化。而这正中北京的下怀。

"驱使香港示威者继续上街的，如今越来越主要来自绝望中所迸发的勇气。作为中国当局的执行机关，香港特区政府根本就不想满足哪怕一条示威者的诉求。否则，这就意味着，中共统治下的民众能够获得对政治的影响力。对于一个几乎视自己权力来自神授的政权而言，这是一种完全不可容忍的思想。所以，北京方面禁止一切让步。"

"香港民众获得条约保障的自由权利，有没有可能在2047年前就消失？人们对此的绝望情绪越强烈，极端化的风险也就越大。反过来，极端化的风险越大，就越是正中某些势力的下怀，他们想要尽早用武力解决民主派的'闹事'。"

"因此，香港示威者应该尽量避免再给北京提供动武的口实。只有在中国当局尚不敢于公开撕破脸皮的情况下，香港示威者才会一丝机会。"

China Hongkong Protest (picture-alliance/Photoshot)

慕尼黑出版的《南德意志报》则以"过分"为题，刊发评论指出，最近几天，北京方面显著加大了对香港示威者的压力，其最终目的就是消除香港民众的自由与法治之灵魂。

"在中国大陆，法律早已成为了中共的专属工具。而在香港，此前则还不是这副模样。这座城市在22年前回归中国，但是依然保存了其精神。法治和自由不仅仅是理性算计下的运行模式，更构建了香港的灵魂。"

DW.COM

面对香港的民主抗争运动，德国企业保持沉默？在接受德国之声采访时，驻港德企和企业协会均否认这一说法，并强调没有对员工做出是否可以参加示威的限制。 (01.09.2019)

延续着周末的动荡，香港示威者们9月1日也规划好了几项活动，包括上午7点开始的「港铁超合作运动」，以及中学生、大学生各自的罢课集会，下午还会有跨界别行业的罢工集会。早上已经有几位示威者遭到拘捕。 (02.09.2019)

在周六的“831”五周年大游行之后，有大批示威者周日前往香港国际机场，旨在以扰乱机场运营来吸引国际上对于“反送中”运动的更多关注。德国之声记者在现场看到，大批旅客步行前往机场赶乘班机。 (01.09.2019)

随着港警反對民阵游行、又大举抓捕知名社运人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发冒雨上街。警方则出动水炮车，发射掺有蓝色颜料的水柱。這天，警方執法方式引起不少民眾非議，有防暴警員闖進地鐵列車抓捕打人，臥底也再次出動。 (31.08.2019)

据中国方面报道，大批特警、武警在周六开进与香港一河之隔的深圳。而官媒也开足火力，高声称要“依法制暴”。在香港示威活动不断发酵、距离中国国庆70周年仅剩一个月之际，这些举动引发外界的关注与猜测。 (31.08.2019)

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。 (30.08.2019)

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)

"示威将近3个月，香港社会现在已经深深地分裂。林郑月娥领衔的特区政府应当尽快想法缓和局面，而不是威胁要动用《紧急法》、威胁要动用进一步的武力。如果香港的政府变得肆意妄为，那么这座城市很快就会变成北京想让它变成的模样：一座普通的中国城市而已。"

柏林出版的《每日镜报》以"默克尔访华 必须保全脸面"为题，刊发评论指出，9月5日启程访问中国的德国总理，将面临香港这一棘手难题。

"本周五(9月6日)，默克尔会与中国总理李克强共进早餐，还会在北京与国家主席习近平会晤。德国总理是不是应该放弃这一谈及香港问题的机会？还是应当抓住这一批判性对话的时机？她到底会不会向中方传递任何信号？"

"这一切都存疑。中国视自己为强国，不会接受外界的指手画脚，也难以被外国所影响。对于德国总理而言，这一切也会变得棘手。和她同行的，不仅仅是希望与中国做生意的庞大德国经济代表团。默克尔还要在北京参加德中经济顾问委员会的会议，并且在武汉参观几家企业。"

"但是，在当前局势下，如果此次访华专注于经济议题，也会很快显得不合时宜。况且，中国向来善于将越来越紧密的经济关系当作施压工具。"

"而如果默克尔在这种局面下选择访问香港，北京方面很有可能将其视作对史无前例的示威行动的支持。"

"尽管如此，默克尔依然可以向中方做出一个无法忽略、无可指摘的姿态：她的行程包括在武汉华中科技大学的一场公开演讲。演讲的话题，将会取决于最新的局势。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

FAZ: Mut der Verzweiflung

法兰克福汇报

TAGESSPIEGEL: Merkel muss in China ihr Gesicht wahren

每日镜报

SZ: Maßlos

南德意志报

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