德语媒体：香港之后是台湾？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》关注"危险升级"的中美关系，发表署名文章"香港之后是台湾？（Nach Hongkong jetzt Taiwan?）" 。这篇发表于周六（8月8日）的文章在开头写道："美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）近日表示希望在年底之前访问中国，但这并不标志着局势出现缓和，反而表明（美中）双方有多担忧，在紧张的气氛下因为意外（或有意）事故引发军事冲突。"



本周，中美防长进行了数月以来的首度通话。埃斯珀表达了对中国军方在南海和台湾附近"破坏稳定"行为的关切。中国防长魏凤和则要求美方在上述海域避免采取可能使局势升温的"危险举动"。《法兰克福汇报》的记者Friederike Böge注意到南海和台湾附近的紧张局势不断升级，"中国定期向所谓的台湾海峡中线派出战机，该中线一度被视为双方军事演习的默认界限。中国党媒笔下的武统威胁也愈加强硬。"



北京愈加关注台湾



文章分析认为："台湾对中国领导人而言的意义不仅是战略上的，而且关乎意识形态。'两岸统一'在中共看来将是其1949年开始的'革命'的最终胜利。在北京，很早就开始有人猜测，中国国家和党领导人习近平将以实现'两岸统一'者的身份被载入党史。中国通过'港版国安法'获得对香港的完全控制后，北京越来越多地将目光投向台湾。"



《法兰克福汇报》的作者继续写道："对中国而言，两者息息相关。在香港实行了23年的'一国两制'最初是北京为台湾设计的。而如今，和平统一的可能性愈加渺小。在一次问卷调查中，89%的台湾受访者表示不接受'一国两制'，82%的人支持台湾加强国防。目前普遍认为，中国军方武力进攻台湾的可能性不大，习近平需要为此承受的代价和风险太大，因为他无法排除美国军事介入的可能。武力威胁的姿态主要还是为了震慑台湾，避免其正式宣布独立。然而同时，中国领导人也会竭尽全力避免美国支持台湾独立，从而破坏中国的未来选项。"文章最后以中国专家、前澳大利亚总理陆克文的话收尾："这是朝鲜战争以来，美中之间战争首次不再不可想象。"



大选将近 社媒之争升级？

来自中国的社交媒体软件TikTok深受年轻人的欢迎

《世界报》也聚焦了美中之间最新有关TikTok（抖音海外版）的争端，周六在其政治版发表署名文章"围绕社媒掌控权的斗争升级（Kampf um die Kontrolle sozialer Medien eskaliert）"。文章作者Christina Brause和Clemens Wergin认为，随着美国大选的临近，有关社交媒体及其被非民主国家滥用的争端也愈加激烈。推特因此推出最新的透明化举措。来自中国、备受欢迎的社交媒体软件TikTok也更多地受到美国政府的注意。"

《世界报》的文章提到美国总统特朗普本周签署的有关TikTok和微信的禁令，并指出"该应用程序（TikTok）早已想取代Facebook和Instagram成为最重要的社交媒体。但是这场美中社媒争端中的特朗普真的只是想在美国大选前以强人形象示人？Twitter和Facebook对特朗普而言是关乎其个人的斗争。这名美国总统自己在社媒上就非常活跃。"文章随后提到特朗普在图尔萨市（Tulsa）举办的一场竞选集会，当时不少TikTok用户以"取票不出席"的策略表达对特朗普的抗议，结果出席人数远不如竞选团队的预期，令其十分尴尬。文章作者继续举例说明，特朗普的反对者还通过TikTok分享呼吁破坏这名美国总统名下购物网站的视频。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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