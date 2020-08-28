德语媒体:香港之后中国下一个目标可能是台湾

（德国之声中文网）柏林默卡托中国研究中心研究员古思亭（Kristin Shi-Kupfer）在德国《经理人杂志》发表文章写道，一些观察家认为中国现在不敢把台湾怎么样，因为中国要对付新冠疫情的后果和经济结构问题，与美国的冲突也有可能升级，而在军事上，中国还远远落后于美国。但她认为，”正因为如此，中国政府可能有很好的理由现在攻打台湾。”

文章写道：“中国确实有许多内部问题，因此对转移视线很感兴趣。和华盛顿的关系看来反正已经毁掉了，技术和军事上的劣势可以用精心设计的计划弥补，比如将海上封锁、网络袭击、媒体操纵和登陆台湾附属岛屿相结合。尤其是如果大选的动荡转移了美国的注意力，而欧洲——首先是现任欧盟轮值主席国德国——又不采取任何行动去抵抗中国。”

文章说，在台湾周边水域，几个月来形势越来越激化。“从年初起，美国和中国都增加了军事行动。中国的战斗直升机越来越频繁，越来越深入地闯入台湾领空。台北国防部展示了战斗到最后一名士兵，保卫台湾岛的决心，并且公布了导弹防御系统和从美国购买的F16战斗机执行任务的视频。

“军事专家警告说，综合该地区这些危险的情况，发生军事冲突以及冲突升级的可能性增加。以为自由的欧洲无法想象，专制政府就不会做，这样的看法是荒谬的。这一点至少在俄罗斯吞并克里米亚后，每个人都应该很清楚。”

作者认为，德国和欧洲有机会，也必须利用这些机会阻止中国这样做。“许多经济学家的依赖性评估明确显示，和德国及欧洲依赖中国一样，中国同样也依赖德国和欧洲在中国的经济活动。＂

对于上任三个月的TikTok首席执行官凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）辞职的消息，德国”明镜在线”文章写道：”当时，这个中国视频平台招募了迪斯尼的经理人凯文·梅耶尔。聘用这位家住美国的老板是对美国政府做出的让步，是用来平息特朗普及其愤怒攻击的药丸。“

文章说，”很显然，这样的魅力攻势没有取得成功。８月初，特朗普称如果TikTok不卖给一家美国企业，就要在美国禁这家公司。．．．．．．半年之内，TikTok淘汰了两位老板。现在完全不清楚事态将如何发展。”

文章写道，TikTok最后可能面临大甩卖。”留给这家视频平台的时间已经不多了，众多可能的收购方和投资方如今只剩下少数几个．．．．．．如果有了TikTok，微软可以拥有Xbox和Minecraft之外第三个年轻人的平台，而沃尔玛可以对永远的竞争对手亚马逊造成威胁。前提当然是，交易成功。如果看一看目前围绕TikTok的政治乱象，一切都未定。”

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