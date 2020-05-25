 德语媒体：香港、中国、西方都是输家 | 媒体看中国 | DW | 26.05.2020

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德语媒体：香港、中国、西方都是输家

面对北京拟强推港版《国安法》的计划，《法兰克福汇报》指出，习近平似乎忘了邓小平曾经说过“要允许香港人骂共产党”。《商报》认为，中国此举非但将葬送香港国际金融中心地位，还将彻底丧失公信力。《曼海姆晨报》则警告，西方如果袖手旁观，也会丧失公信力。

Archivbild: Hong Kong - Rally für Artikel 104 2016 (picture-alliance/ZUMAPRESS/Y. Kwan)

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中国人大强势推出针对香港的《国安法》即将通过表决。行政长官林郑月娥（Carrie Lam）最新表示，国家安全的立法属于中央的事权，港版《国安法》不会影响香港的权利和自由，国际社会不应持有"双重标准"予以对待。 (26.05.2020)

鉴于中国计划推出针对香港的国安法规，德国政府敦促中方保障香港人的自由权利。欧盟议会的意见领袖呼吁欧盟各国向中方表达明确立场。 (26.05.2020)

本周一，香港大律师公会就中国人大就香港"国安法"立法一事发表声明，声称"人大常委无权将草案纳入《基本法》附件三 "且" 草案内容令人感到司法机关独立性被削弱 "。 (25.05.2020)

香港民众周日示威反对国安法，开始不久后发生警民冲突，警方发射催泪弹并逮捕了至少180人。同一天，中国外长王毅、港首林政月娥分别就《国安法》发声。香港众志秘书长黄之锋在德媒上向德国和欧盟发出对中国实施制裁的呼吁。 (24.05.2020)

香港周日再次爆发大规模示威与警民冲突，国际社会也再次抨击中国政府所提出的《港版国安法》。美国政府警告，若北京执意通过国安法，华盛顿将对中国祭出制裁。末代港督彭定康则呼吁G7成员国在6月的会议中，将香港议题列入议程。 (25.05.2020)

香港末代总督彭定康批评北京拟议的港版国安法出卖了香港人，西方国家应该停止为了虚幻的经济利益向北京“叩头”。香港亲中派政治家却表示，《国安法》将能稳定社会，有利于香港经商环境。 (23.05.2020)

中国人大公布了拟议的香港版《国安法》细节。专家认为，《国安法》可能将动摇“一国两制”框架，甚至是对香港宣判死刑。 (22.05.2020)

港版国安法引起市场恐慌，香港恒指单日泻千点，有银行家透露已陆续收到富豪指示要启动撤资计划。德国之声专访香港商界代表锺国斌，他是自由党党魁丶立法会纺织及制衣界议员，被视为开明建制派。自由党2003年曾反对23条立法。 (23.05.2020)

中国人大为香港制定《国安法》的计划引发巨大争议。很多港人担心，迄今享有的自由和权利将因此受到挑战和损害。对于这种担忧及其可能产生的影响，香港大学客座教授、德国香港问题专家迪特（Heribert Dieter）接受德国之声采访。 (26.05.2020)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"一国一制"为题，刊发驻京记者评论指出，北京现在试图绕开香港立法会直接进行国安立法，说明习近平正在背离邓小平确立的"港人治港"原则。

"中国此举似乎有点出人意料。一方面，这一举措会让中国付出巨大代价。另一方面，新冠疫情期间，抗议运动似乎也失去了对香港人的吸引力：大规模集会无法举行，许多市民正因疫情造成的经济危机而头疼，积极分子很有可能无法像去年那样动员同样数量的民众上街。"

"因此，北京本可以坐等抗议运动自然消逝。然而，他们却用国安立法议题，重新点燃了港人的抗争精神。显然，习近平认为，现在的时机十分有利。也许他以为，欧洲以及美国正在新冠危机中自顾不暇，因此对香港的关注很快就会消失；也许他希望，此举能够转移中国内地民众的注意力，后者正受到疫情所造成的社会影响之冲击，这种情况会削弱中共的执政根基。"

"中国年轻人正在严重萧条的就业市场上挤破头。但是，'美国正在通过渗透香港来颠覆中国'这种民族主义论调，他们却非常容易接受。因此，北京计划出台港版《国安法》，很有可能预示着今后中国的外交政策：比现在更少地顾忌国际批评以及制裁压力。目前，中美之间的冲突已经严重激化，以至于北京认为，国际环境对中国充满敌意已经成为了事实，因此只能强硬回击。"

"中国此举将冒着削弱香港国际金融中心、内地出口贸易自由港地位之风险。尽管政府声称，立法不会损害国际投资者利益，但是同时，北京却在埋葬香港的司法独立，这对投资者的信心有着至关重要的意义。"

文章还注意到，邓小平当年提出"一国两制"时，曾经强调过"港人治港"的前提是"必须由以爱国者为主体的港人来治理香港"，也认为要防止香港变成一个在民主的幌子下反对大陆的基地；但是邓小平同时也说过"一九九七年后香港有人骂中国共产党，骂中国，我们还是允许他骂……我们不怕他们骂，共产党是骂不倒的"。作者认为，习近平的观点完全不同于邓小平。

"他认为，爱国就是爱党。习近平的民族主义'中国伟大复兴'，容不下多种身份认同。因此，新的国安立法，不仅仅是要给最激烈的批评者判刑、收紧言论自由空间，还要在香港的中小学加强'爱国主义'教育。谁要是不愿接受，就只剩移民出国一条路。许多港人将会这么做，中国对此也并不反对。"

China Skyline von Hongkong bei Nacht (Imago/Westend61)

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"中国对香港的致命一击"为题，刊发该报驻华记者撰写的评论指出，北京此举非但将终结香港的国际金融中心地位，还将向国际社会发出一个严重的警讯。

"由于中国内地对资本流通有着十分严格的管控，因此大量跨国直接投资都是通过香港完成，许多中资企业也都是在香港证交所上市。现在，众多跨国企业、银行都得好好想想，究竟是否还要留在香港，因为他们的命脉有可能被切断。"

"此外，中国的计划还激起了国际社会的强烈反应，尤其是美国总统特朗普。他已经表示，要做出'强硬'回应。目前的美中关系本来就已经因为新冠病毒而极其紧张。要是矛盾进一步升级，中美贸易第一阶段协议以及下一轮谈判都会受到威胁。"

"还有一个超越了当前时政的问题：国际社会今后是否还能相信中国。欧盟与中国现在正就双边投资协议进行谈判。双方都对该协议有着很大的兴趣。但是，随着北京打破了曾经承诺的'一国两制'，中国政府向外界展示，它并不恪守承诺。这是一个致命的警讯。"

Hongkong Demonstration gegen Chinesische Regierungspläne (Reuters/T. Siu)

《曼海姆晨报》也以"越界"为题，刊评指出，全国人大的港版《国安法》立法计划彻底葬送了中共政权在国际社会中的可信度，欧美国家如果坐视这一切发生，则也会丧失自己的公信力。

"中国是一个专制独裁国家，西方往往忘记这一点。这是因为，过去多年间，与中国的生意做得很不错，德国政客访华时例行公事般地提一下人权问题，似乎已经足够。现在，北京要求在国际舞台上获得越来越多的话语权，他们收购西方企业，在联合国等国际组织中占据高位。西方人让中国这么做，是因为我们希望这个国家有朝一日能够自然而然地民主化。"

"但是，这是一个谬误。眼下在香港发生的事情堪称丑闻：一个专制政权占据了一座自由城市。中国有可能要为此付出高昂的代价，因为一旦香港失去了自由，中国就失去了一个独一无二的国际金融贸易中心。但是，如果欧美民主国家对此无动于衷，则会付出更大的代价：欧美民主国家将因此失去公信力。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

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