德语媒体：香港、中国、西方都是输家

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"一国一制"为题，刊发驻京记者评论指出，北京现在试图绕开香港立法会直接进行国安立法，说明习近平正在背离邓小平确立的"港人治港"原则。

"中国此举似乎有点出人意料。一方面，这一举措会让中国付出巨大代价。另一方面，新冠疫情期间，抗议运动似乎也失去了对香港人的吸引力：大规模集会无法举行，许多市民正因疫情造成的经济危机而头疼，积极分子很有可能无法像去年那样动员同样数量的民众上街。"

"因此，北京本可以坐等抗议运动自然消逝。然而，他们却用国安立法议题，重新点燃了港人的抗争精神。显然，习近平认为，现在的时机十分有利。也许他以为，欧洲以及美国正在新冠危机中自顾不暇，因此对香港的关注很快就会消失；也许他希望，此举能够转移中国内地民众的注意力，后者正受到疫情所造成的社会影响之冲击，这种情况会削弱中共的执政根基。"

"中国年轻人正在严重萧条的就业市场上挤破头。但是，'美国正在通过渗透香港来颠覆中国'这种民族主义论调，他们却非常容易接受。因此，北京计划出台港版《国安法》，很有可能预示着今后中国的外交政策：比现在更少地顾忌国际批评以及制裁压力。目前，中美之间的冲突已经严重激化，以至于北京认为，国际环境对中国充满敌意已经成为了事实，因此只能强硬回击。"

"中国此举将冒着削弱香港国际金融中心、内地出口贸易自由港地位之风险。尽管政府声称，立法不会损害国际投资者利益，但是同时，北京却在埋葬香港的司法独立，这对投资者的信心有着至关重要的意义。"

文章还注意到，邓小平当年提出"一国两制"时，曾经强调过"港人治港"的前提是"必须由以爱国者为主体的港人来治理香港"，也认为要防止香港变成一个在民主的幌子下反对大陆的基地；但是邓小平同时也说过"一九九七年后香港有人骂中国共产党，骂中国，我们还是允许他骂……我们不怕他们骂，共产党是骂不倒的"。作者认为，习近平的观点完全不同于邓小平。

"他认为，爱国就是爱党。习近平的民族主义'中国伟大复兴'，容不下多种身份认同。因此，新的国安立法，不仅仅是要给最激烈的批评者判刑、收紧言论自由空间，还要在香港的中小学加强'爱国主义'教育。谁要是不愿接受，就只剩移民出国一条路。许多港人将会这么做，中国对此也并不反对。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"中国对香港的致命一击"为题，刊发该报驻华记者撰写的评论指出，北京此举非但将终结香港的国际金融中心地位，还将向国际社会发出一个严重的警讯。

"由于中国内地对资本流通有着十分严格的管控，因此大量跨国直接投资都是通过香港完成，许多中资企业也都是在香港证交所上市。现在，众多跨国企业、银行都得好好想想，究竟是否还要留在香港，因为他们的命脉有可能被切断。"

"此外，中国的计划还激起了国际社会的强烈反应，尤其是美国总统特朗普。他已经表示，要做出'强硬'回应。目前的美中关系本来就已经因为新冠病毒而极其紧张。要是矛盾进一步升级，中美贸易第一阶段协议以及下一轮谈判都会受到威胁。"

"还有一个超越了当前时政的问题：国际社会今后是否还能相信中国。欧盟与中国现在正就双边投资协议进行谈判。双方都对该协议有着很大的兴趣。但是，随着北京打破了曾经承诺的'一国两制'，中国政府向外界展示，它并不恪守承诺。这是一个致命的警讯。"

《曼海姆晨报》也以"越界"为题，刊评指出，全国人大的港版《国安法》立法计划彻底葬送了中共政权在国际社会中的可信度，欧美国家如果坐视这一切发生，则也会丧失自己的公信力。

"中国是一个专制独裁国家，西方往往忘记这一点。这是因为，过去多年间，与中国的生意做得很不错，德国政客访华时例行公事般地提一下人权问题，似乎已经足够。现在，北京要求在国际舞台上获得越来越多的话语权，他们收购西方企业，在联合国等国际组织中占据高位。西方人让中国这么做，是因为我们希望这个国家有朝一日能够自然而然地民主化。"

"但是，这是一个谬误。眼下在香港发生的事情堪称丑闻：一个专制政权占据了一座自由城市。中国有可能要为此付出高昂的代价，因为一旦香港失去了自由，中国就失去了一个独一无二的国际金融贸易中心。但是，如果欧美民主国家对此无动于衷，则会付出更大的代价：欧美民主国家将因此失去公信力。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点