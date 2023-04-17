德语媒体："风险无止境"的中欧关系

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称：尽管北京的一系列作为，已经令欧洲人对中国的好感大打折扣，但欧洲经济却仍高度依赖中国。这篇题为《风险无止境的欧中关系》的评论认为，出于安全政治等一系列原因，欧洲在同中国打交道时应格外小心。

"尤其是太平洋发生武装冲突的风险，令马克龙的访华之行成了外交上的败笔。在北京和广州受到热情款待的法国总统在返法途中谈及台湾问题时表示，欧洲正在卷入一场'和我们无关的'的危机。而数小时之后，中国人民解放军就开始了围攻台湾的军事演习。

乌克兰战争爆发前，这位法国总统曾批评北约已经'脑死亡'，而此番中国之行之后，一篇出离愤怒的德国评论怒斥'脑死亡'的恰恰是马克龙。评论中称，马克龙有关在对华关系中实行'战略自主'的呼吁，完全是一家之言。但这种表述显然并不符合事实，早在半年前，德国总理肖尔茨就已率领经济代表团到访北京，并以此发出了这样的信号：无视台海危机和乌克兰战争，德国仍愿意继续同最大贸易伙伴发展良好的经贸关系。

现如今，欧洲的语气也温和了许多。欧盟委员会主席冯德莱恩在谈到对华关系时表示，当务之急并不是'脱钩'，而是'风险管控'，这种说法被普遍视为对跨大西洋路线的明确认同。但这种说法令人惊讶，毕竟两者之间有着极大的差异。这也就是说，不必减少在华业务的份额，只需缩小欧洲对中国稀土的依赖程度，想必各大企业都会对此表示赞同。"

评论指出，面对欧盟的"风险管控"论，北京显得非常淡定，甚至开始欢呼中欧关系即将"春暖花开"，毕竟习近平并不担心在中美抗争中，欧洲会选择站在美国一边。

"在对华关系问题上，之所以要采取高度谨慎的态度，原因有很多，安全政治只是其中之一。在谈起欧洲经济时，北京从不讳言他们认为全球化只是一场零和游戏。几年前制定的中国工业化目标也指出，四分之一世纪内，近乎全部外国供应商都将被挤出中国，而受到政府补贴的中国产品将会占领全球。相比之下，美国人的贸易保护主义简直不值一提。

对华关系的最大风险则是战争。同俄罗斯相比，中国的地理位置更为遥远，但一旦中国对台动武，德国也将无法独善其身，而是会付出高昂的代价。但是，只要无法找到可以替代中国的市场，欧洲就有可能会重复同样的错误：直到最后关头，仍在低估侵略者的凶险。"

《每日新闻》援引欧盟商会的一项民调报道称，受诸多因素的影响，越来越多的欧洲企业开始考虑撤出中国的问题：

"继严苛的清零政策之后，中国无视乌克兰战争继续向俄罗斯靠拢，并不断对台湾发出威胁，凡此种种，都引发了担忧。一旦中国对台湾发动攻击，可能会对世界经济造成严重的损害。

在政治层面上，欧洲正在努力减少对中国的经济依赖。德国外交部长贝尔博克在最近访问中国后发出警告称，在对华关系中，制度性对抗正在占据上风。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究