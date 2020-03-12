德语媒体：领袖靠不住 防疫靠人民

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"战胜新冠病毒不能靠威权领袖 只能靠成熟的公民"为题，注意到即便在民主的欧洲，许多民众也都希望能有一名强有力的政治领袖来应对当前的疫情危机。作者批评说，这种呼声十分短视。

"面对这场全球流行的疫情，许多人现在都对中国式威权的所谓体制优越性表示钦佩。但是，与德国的防疫实践相比，这种钦佩绝对过分了。疫情初发地武汉的情况可能确实已经获得了控制，但是，今后几年，这种病毒仍然会继续在中国传播。没有任何迹象表明，中共当局现在就可以在新冠疫情事件上翻篇。"

"即便在欧洲，意大利这样的中央制政体也没能在防疫工作中取得相对较好的成绩。意大利当前主要是缺乏医疗物资，该国政府本周才刚刚统一采购了4000台呼吸机，其中只有几百台能够在本周内交付，而现在意大利早已身处危机高峰了。意大利的死亡病例数在继续增长。原本是联邦制的奥地利等国，如今也采取了中央集权的办法，可是他们的防疫成绩也不见得出色。奥地利对意大利人实施入境限制，这更多地是一种政治形象工程，而非有效地防疫手段。"

"面对疫情以及恐慌，唯一有效的解药就是积极地启蒙、确保民众能获得透明的信息。要想最终战胜疫情，还是要靠民众的行为、人民的支持。民众要求获得客观的疫情信息，这是好事。此外，民众也有责任投身到防疫工作中来，而不是当危机中的看客，也不应该幻想依靠强人领袖。"

"而政界最好也能在这个方向上有所行动，而不是被动地应付。公众的这种期望，其实并不难满足。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"怯懦的特朗普"为题，刊发评论认为，美国对欧盟颁布入境禁令，是新冠疫情爆发以来，特朗普的又一次推卸责任企图。

"真正的问题是，特朗普顽固地对本国的疫情危机视而不见。他针对欧洲的决定听上去是如此激烈而决绝，不过是说明了他在怯懦地试图转移公众对他自身失误的注意。他闭口不谈美国国内飙升的病例数字，无视疫情造成的巨大威胁，更不谈他的政府无力提供足够的病毒检测能力。他只字不提美国肯定将面临的危机。"

特朗普彷佛把病毒当成了非法移民

"病毒肆虐时，可不管你时中国还是欧盟或是美国。甚至于病毒本身从哪里来，也无关紧要。但是对于特朗普而言，这却至关重要。在他口中，这是'外国来的病毒'，是从中国传播到全世界的病毒。他仿佛把病毒当作了非法移民，他只知道一种抵御方法：封关、筑墙。"

作者抨击特朗普为了大选无视民众福祉，非但将责任推向外国，还责骂民主党的纽约州长、华盛顿州长。"但是，病毒早已进入了美国。如果流行病学家的预测正确，病毒不会如特朗普所愿快速消失。病毒会继续存在，即便11月3日大选时也会存在。到那时，美国也许已经有许多人病死了。这些死者将记在特朗普头上。或许，特朗普的支持者届时也会认识到这一点。"

德国新冠病毒疫情全面爆发 哈勒成为德国首个也是唯一一个全面停课的城市 截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及大中小学。欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。德国联邦教育部长Anja Karliczek表示，目前还没有必要在全国范围内停课。不过她也强调，教育部门每天都会对疫情的新发展做出评估。但是她坚称，停课也不解决问题。

德国新冠病毒疫情全面爆发 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情全面爆发 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情全面爆发 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情全面爆发 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



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