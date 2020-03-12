德语媒体：领袖靠不住 防疫靠人民

中国式的政治强人、铁腕手段有助于抗击疫情？《新苏黎世报》驳斥了这种在欧洲日趋流行的论调。《南德意志报》则继续猛烈抨击特朗普，认为他无视国内疫情、却把责任推卸给中国与欧盟。
(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"战胜新冠病毒不能靠威权领袖 只能靠成熟的公民"为题，注意到即便在民主的欧洲，许多民众也都希望能有一名强有力的政治领袖来应对当前的疫情危机。作者批评说，这种呼声十分短视。
"面对这场全球流行的疫情，许多人现在都对中国式威权的所谓体制优越性表示钦佩。但是，与德国的防疫实践相比，这种钦佩绝对过分了。疫情初发地武汉的情况可能确实已经获得了控制，但是，今后几年，这种病毒仍然会继续在中国传播。没有任何迹象表明，中共当局现在就可以在新冠疫情事件上翻篇。"
"即便在欧洲，意大利这样的中央制政体也没能在防疫工作中取得相对较好的成绩。意大利当前主要是缺乏医疗物资，该国政府本周才刚刚统一采购了4000台呼吸机，其中只有几百台能够在本周内交付，而现在意大利早已身处危机高峰了。意大利的死亡病例数在继续增长。原本是联邦制的奥地利等国，如今也采取了中央集权的办法，可是他们的防疫成绩也不见得出色。奥地利对意大利人实施入境限制，这更多地是一种政治形象工程，而非有效地防疫手段。"
"面对疫情以及恐慌，唯一有效的解药就是积极地启蒙、确保民众能获得透明的信息。要想最终战胜疫情，还是要靠民众的行为、人民的支持。民众要求获得客观的疫情信息，这是好事。此外，民众也有责任投身到防疫工作中来，而不是当危机中的看客，也不应该幻想依靠强人领袖。"
"而政界最好也能在这个方向上有所行动，而不是被动地应付。公众的这种期望，其实并不难满足。"
慕尼黑出版的《南德意志报》以"怯懦的特朗普"为题，刊发评论认为，美国对欧盟颁布入境禁令，是新冠疫情爆发以来，特朗普的又一次推卸责任企图。
"真正的问题是，特朗普顽固地对本国的疫情危机视而不见。他针对欧洲的决定听上去是如此激烈而决绝，不过是说明了他在怯懦地试图转移公众对他自身失误的注意。他闭口不谈美国国内飙升的病例数字，无视疫情造成的巨大威胁，更不谈他的政府无力提供足够的病毒检测能力。他只字不提美国肯定将面临的危机。"
"病毒肆虐时，可不管你时中国还是欧盟或是美国。甚至于病毒本身从哪里来，也无关紧要。但是对于特朗普而言，这却至关重要。在他口中，这是'外国来的病毒'，是从中国传播到全世界的病毒。他仿佛把病毒当作了非法移民，他只知道一种抵御方法：封关、筑墙。"
作者抨击特朗普为了大选无视民众福祉，非但将责任推向外国，还责骂民主党的纽约州长、华盛顿州长。"但是，病毒早已进入了美国。如果流行病学家的预测正确，病毒不会如特朗普所愿快速消失。病毒会继续存在，即便11月3日大选时也会存在。到那时，美国也许已经有许多人病死了。这些死者将记在特朗普头上。或许，特朗普的支持者届时也会认识到这一点。"
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