 德语媒体：领英上招揽的中国间谍 | 媒体看中国 | DW | 11.07.2020

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德语媒体：领英上招揽的中国间谍

《每日镜报》指出，自从习近平上台以来，为了维护共产党的统治，情报部门变得愈发重要；中国如今会以非常规的手段在境外招揽间谍。同时德国经济部长谈及中国时有关德国“不是世界道德导师”的表态，也引起广泛关注。

Symbolbild Jobsuche Social Media (Fotolia/Photo-K)

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德国联邦政府发言人团队一名工作人员为埃及情报机构收集敏感信息多年，已因涉嫌从事间谍行为被调查。 (10.07.2020)

德国联邦内政部长泽霍费尔警告说，德国需要面对“来自中国的混合威胁”，这其中就包括中国针对德国的间谍行动。 (05.07.2020)

每当德国情报系统的头目们出席一年一度的联邦议院听证会，便为人们提供了一次可公开窥探秘密世界的机会。从今年的听证会不难看出，当今间谍活动的活跃程度犹如退回到了冷战时期。 (30.06.2020)

根据德广联掌握的信息，一对德国夫妇涉嫌替中国情报机构从事间谍活动，联邦检察总院正在进行相关调查。可以肯定的是，他们曾为德国联邦情报局效力多年。 (27.06.2020)

德国《焦点》杂志披露，今年5月开始实施的中国签证新规定，将会让北京更加方便、精准地监视、刺探赴中国的德国人。德国宪法保卫机关的一份内部报告甚至建议，前往中国的德国人不要携带智能手机。 (09.10.2019)

职业社交平台成为一些情报机构展开工作的“理想场所”。德国联邦宪法保护局经过长达数月的调查发现，中国情报机构在社交媒体上使用虚假账号，大规模招募德国线人。北京则表示，“德方的指控毫无根据”。 (10.12.2017)

美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳日前在接受路透社采访时，指责中国的情报机构正在通过虚假的领英社交账户来试图吸纳掌握美国政府或企业机密的美国公民。此前，德国以及英国的反间谍机关也发出过相似的警告。 (01.09.2018)

在周六出版的《法兰克福汇报》中，德国联邦经济部长阿特迈尔表示，他依然相信“以贸易促转变”的对华政策，反对因为人权问题而制裁、孤立中国。他在专访中同时也指出，只有真正贯彻法治原则，中国经济才能取得长期成功。 (11.07.2020)

（德国之声中文网）德国《每日镜报》于周五发表了题为"中国是如何在领英（LinkedIn）上招揽外国间谍"的文章，指出："必须提防那些自称是科研人员或猎头的人：实际上他们想要达到的目的是，让人成为中国的经济间谍。"

作者Sebastian Christ在文章开头写道："德国作为欧洲最大的经济体，早已经成为了中国间谍行动的目标。而从最近的发展来看，中国政府再一次大幅度提高了行动力度。而且如今所采取的是一些非常规的手段。"

该报的信息来源是德国联邦宪法保护局（BfV）本周最新推出的年报。关注到与中国相关的内容，《每日镜报》写道："可见政治间谍和经济间谍活动的规模大幅度提高，同时以军事侦察为目的的信息搜索活动也没有减少。"

报道指出，尤其是中国对欧盟、G20会议之类的跨国机制的兴趣不断增大。"在经济方面也是如此，尤其是那些涉及中国利益的领域，比如说5G网络建设、有关科技政策的争端或者同美国的贸易战。"

招揽间谍的流程

在介绍了德国联邦宪法保护局指出的几次针对德国企业的网络攻击、并推测这些攻击有中国政府的背景后，文章写道："现在就连职场社交网络对于中国情报机关来说也变得愈发重要。比如说LinkedIn(领英)就会被用于招揽活动。（德国联邦宪法保护局的）报道称'实际操作的流程几乎总是一样的：一些自称是学者、职业介绍人或者猎头的用户会联系一些很有专业背景的个人……会向他们抛出极具诱惑力的条件，然后请他们去中国。然后就会被情报系统招揽'。"

报道关注到："德国联邦宪法保护局的报告指出，中国也会在德国为其社会信用系统收集资料。受影响的包括在德国生活的中国人，也包括使用来自中国的网络服务、App或者支付服务的德国公民。被点名的包括阿里巴巴、腾讯，也包括提供共享自行车服务的企业。"

作者在文章结尾部分写道："总的来说，自从习近平2012年出任国家主席后，情报机关在中国政治体制中的意义不断增加。它所收集的所有信息也是为了维护中国共产党的统治权。"

«Seidenstraßen»-Gipfel in Peking (picture-alliance/dpa/O. Geibel)

2019年4月下旬，阿特迈尔代表德国政府前往北京出席“一带一路”峰会

向中国发出的警告

针对德国联邦经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)最新接受《法兰克福汇报》采访时，有关"包括欧盟在内的西方国家的贸易政策从来就不曾只以对方国家是否民主作为唯一导向……他不是世界的道德导师"的表态，德国媒体纷纷追踪报道。

德国《新奥斯纳布吕克报》以"阿特迈尔为发展中国经济关系辩护"为题关注阿特迈尔的最新表态。但在引语中突出他向中国当局发出的警告写道："联邦经济部长阿特迈尔警告称，考虑到中国政府在香港的做法，德国会在经济上采取行动。"

德国《商报》则直接以"阿特迈尔就香港国安法发出警告"为题，报道了这位经济部长最新的表态，并在引言中写道："联邦经济部长不愿意仅以其它国家是否民主为前提制定贸易政策。同时愿意向香港的企业提供帮助"。

德国《经济周刊》也就上述表态报道称：阿特迈尔愿意就国安法和香港企业展开对话。作者援引其表态写道:"无论这些企业的员工拥有什么国籍，我们必须帮助他们使其不致以陷入危险境地"。该报随后指出，中国是德国最重要的贸易伙伴。根据德国联邦统计局去年公布的数字，两国之间货物贸易的总规模已经达到2057亿欧元。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

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