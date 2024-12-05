德语媒体：韩国民主经受住了考验

韩国本周发生的戏剧性的戒严风波，是德语媒体近日关注的焦点之一。《法兰克福汇报》认为，韩国的民主经受了一次考验；《商报》感叹，尹锡悦竟然打开了军政府时代的工具箱。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为“韩国民主经受住了考验”的评论 ，指出韩国总统尹锡悦企图夺权但未能得逞表明，韩国的民主甚至比一些深受西方影响的国家更加稳固。作者认为：

“韩国刚刚发生的一切，不应该被视为体现了民主的脆弱，而是它的强韧。在短短数小时内，（韩国）国会得以让总统就范，宪法得到了捍卫。成千上万民众走上街头；当总统尹锡悦下令对媒体实施军管之际，后者没有被恐吓噤声。

摆脱军人独裁痛苦历史不过两代人时间的韩国，（暂时）守护住了自由。这是目前其他一些深受西方影响的社会都不一定能做到的。在欧洲和美国，尽管近一段时间没有人试图搞戒严，但那里却有越来越多的政治家和选民难以抵御威权的蛊惑。”

韩国民众保卫了民主和自由 图像来源: Lee Jin-man/AP/dpa/picture alliance

评论指出，韩国政治斗争的历史不乏暴力，而促使尹锡悦做出“政变”决定的背景，是他面对议会权力的纠葛感到走投无路。然而：

“历史告诉人们，民主即便在困难的情况下也能找到一条出路。仅凭这一点，与共产党执政的北韩相比，南韩也是一个更稳定、更富裕的社会。

人们倒是该向美国政界提出一些问题。拜登曾对尹锡悦殷勤有加，把韩国当作其民主对抗威权政府的全球联盟的主要盟友之一。韩国还同日本一道，是美国制衡中国的一个重要伙伴。拜登选择韩国是正确的，但选择尹锡悦却是看错了人。”

美日韩联盟往何处去

杜塞尔多夫出版的《商报》评论 认为，尹锡悦采取军政府般的手段打压反对派，无异于政治上自取灭亡。评论写道：

“韩国总统尹锡悦试图从军事独裁时代的工具箱里找出一件利器，却因此断送了自己的政治生涯。在与议会中占多数的反对党的政治斗争中受困的尹锡悦周二颁布戒严令，但在国会决议一致否决其步骤之后，周三又不得不宣布解严。

军队在戒严令取消后撤离国会大厦 图像来源: Kim Ju-sung//Yonhap/AP/picture alliance

好消息是，韩国的民主劫后余生。国会依靠民主党等反对党和尹锡悦的保守派国民力量党一些成员的表决，推翻了戒严令，尹锡悦也立刻接受了这一决议，不得不面对自己政治生命的终结。坏消息是，韩国这个高科技国家在短期内丧失了政治行动能力，其未来难以预见。”

作者指出，尹锡悦铤而走险的真正原因是，他认为反对党在国会阻挠财政预算和弹劾政府官员是对总统和他个人的攻击。但他的这一招让自己在这场跌宕已久的权力斗争中出局。

“他还能继续执政到任期结束的可能性很低。随着尹锡悦下台，在韩国国内备受争议的美日韩三方联盟可能面临解体。韩国将再次迎来权力更迭，其内政和外交影响尚难以预测。”

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