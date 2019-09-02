 德语媒体:面对香港 默克尔会否背叛价值观? | 媒体看中国 | DW | 05.09.2019

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德语媒体:面对香港 默克尔会否背叛价值观?

香港特首宣布将正式撤回引发大规模抗议的《逃犯条例》修订案，这能否平息示威民众的怒火？周四启程访问中国的德国总理默克尔，又应当如何在贸易战的背景下为香港发声？德语报刊纷纷对此刊发评论。

Mexiko Bundeskanzlerin Angela Merkel Ankunft in Mexiko-Stadt (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

默克尔总理周四启程前往北京

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"香港的阶段性胜利"为题，刊发评论指出，林郑月娥做出的部分让步表明，香港示威者的勇气多少还是能够得到一些回报。

"但是，这场示威远远超出了《逃犯条例》的范畴。争议法案只是一枚火花，再度点燃了针对北京不断试图干预的怒火。……那么多个星期，港府一点都没有让步的迹象，现在，特首却突然宣布撤回法案，这不过就是一个策略性的步骤而已。港府试图让局势重归平静，通过对民众做出相对小幅的让步，来让国际舆论不要再持续聚焦香港。更棘手的是：中共政权过去的行为已经表明，它根本不需要法律就能让不受欢迎的香港人消声。2015年，在没有《逃犯条例》支持的情况下，中国绑架了5名香港书商，他们出版不利于北京的书刊。"

"但是，不管怎样，收回法案还是表明，只要香港人运用他们的言论自由权利，就能够成功削弱企图限制港人自由的人的力量。"

Hongkong | Fernsehübertragung einer Pressekonferenz von Carrie Lam auf einem Bildschirm in Hongkong (Getty Images/C. McGrath)

林郑月娥正式宣布撤回争议法案

《法兰克福汇报》以"太少、太晚"为题，刊发短评认为，要是林郑月娥几周前宣布撤回争议法案，效果会好得多；拖到现在，港府的让步就显得实在太小，因为港人真正关心的是"一国两制"原则。

"在过去几周里，越来越多的人怀疑，中国是否会在2047年6月30日之前恪守'一国两制'之承诺。北京的举措，已经给香港造成了巨大的损害，而且不仅限于经济层面。中央政府至今还不敢撕破脸皮派兵进入香港，这对于示威者而言，不过是聊以慰籍。"

杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》以"香港民主派挑战北京"为题，刊发评论指出，面临专制政权威胁的香港示威者正在为捍卫仅存的自由权利而抗争，西方不能抛弃他们。

"香港示威者现在绝对不能以为自己就安全了。北京总是从长计议，只要有机会，当权者就会祭出重拳。届时，香港的言论自由、示威自由都有可能被一并撤销。因此，勇敢的香港示威者们现在需要西方的支持。西方国家可以保障，在中国不仅仅只有一党专政这一条路。"

"德国总理默克尔此次前往中国，面临的是一个棘手的任务。她必须要为中美贸易战进行调停；但是，如果她不能同时也为香港的民主派人士发声，就相当于出卖了西方价值观。"

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香港政府完全撤回了备受争议的《逃犯条例》。但对于许多示威者来说，这一步来得太晚了。 (04.09.2019)

汉堡出版的《图片报》以"默克尔总理，请帮帮他们！"为题，刊发短评指出，德国总理很乐意在国际舞台上展现其"自由世界的领袖"之形象，但是偏偏面对那些为了更美好的未来而抗争的香港人，默克尔对他们的呼救视而不见。

"年轻的香港自由战士们现在需要的不是什么演讲，而是真正的团结。如果德国总理不想去香港会晤示威者，那她也至少应当在与中国国家主席习近平会晤时明确谈及这个问题。拒绝暴力！柏林墙倒塌30周年之际，默克尔必须展现出这一姿态，从而让世界真正能听到她的声音。"

柏林出版的《日报》以"宁可少一些中国生意"为题，刊发头版社论指出，默克尔总理应该敢于拿德国企业的商业利益在香港议题上冒险，长远来看，这种冒险兴许还能减轻德国经济对中国的依赖性。

"和以往一样，默克尔的第12次访华依然带着一个庞大的经济代表团。难道，默克尔就因此不应该要求北京遵守具有国际法效力的条约？她会不会压根不谈香港问题？难道香港的民主还不够重要、不值得让德国政府拿德中经贸关系去冒险？毕竟，中国现在是德国最重要的贸易伙伴。"

"中共当局现在究竟是否还愿意听默克尔的意见？现在这确实是一个疑问。很有可能是根本不愿意。中国仰视西方、将德国当作无可替代之伙伴的年代已经过去了。如今的中国将自己视作世界强国，不会接受任何外国的指摘。"

"尽管如此，德国现在依然应该转变思路，不仅仅是德国政府，也包括德国企业界。中国不再只是购买欲强盛、人畜无害的贸易伙伴。在习近平治下，中国正在强硬地追求其利益。习近平毫不掩饰其目标：共产党治下的'中国优先'。"

"北京已经要求香港国泰航空解雇其同情示威者的员工。由此，中共政权再次表明，它随时会对企业施加政治压力。这种压力，又凭什么不会很快也波及德国企业呢？"

"现在，默克尔必须向中国领导层展现棱角分明的立场。固然，这会让德国企业界的利益面临风险。但是，减少一些对中国的依赖，在当今这个时代真的不能算是坏事。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

WELT: Etappensieg in Hongkong

世界报

FAZ: Zu wenig – zu spät

法兰克福汇报

BILD: Helfen Sie, Frau Kanzlerin!

图片报

RP: Hongkongs Demokraten fordern Peking heraus

莱茵邮报

taz: Im Zweifel dann eben weniger China

日报

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