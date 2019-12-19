德语媒体：面对中美相争 欧洲应当坚守哪些原则？

(德国之声中文网) 最新一期的《麻省理工科技评论》德国版以"夹在中美之间的欧洲----闭关自守得不偿失"为题，刊发评论指出，5G以及华为之争只是中美科技脱钩的序曲，而欧洲将必须做出自己的抉择。

"这场越来越大的雪崩，对于欧洲来说不是什么好消息。它愈发清晰地显示，5G之争只是一个开端，硬件、软件行业也将紧随其后，与中国的科技合作也将成为争议焦点。"

作者注意到，主持研发全球首枚量子通信卫星的潘建伟，在德国海德堡也有合作科研项目，同时他又参与中国军方的多个尖端研发项目。"这些信息，都与一条越来越清晰的政治方针相切合：中国人不值得信赖，和中国人的任何合作都有安全风险。"

"然而，历史经验告诉我们：面对这种情况下，最好的保障手段并不是相互封闭，而是开放与合作。只有开放自己的研究成果，才能让潜在敌人理性地评估自身实力，从而做出理性的决策。这当然既适用于美国也适用于中国。"

"而且，相互封闭、相互怀疑、相互指责不利于基础科学研究的开展。一旦基础科学受阻，新技术的开放也会遇到障碍。人类能否承担得起这样的代价？这非常令人怀疑。"

瑞士《金融经济报》以"欧盟作为地缘政治大国的代价"为题，刊发欧洲政策研究中心主任、德国经济学家格罗斯(Daniel Gros)撰写的客席评论。文章指出，没有专属军队的欧盟若想在全球地缘政治中扮演更重要的角色，只能通过经济手段。但是，如果将贸易当作政治工具，又会违背欧盟自己捍卫的自由贸易理念。作者问道，欧盟到底还有哪些成为地缘政治大国的途径？

"欧盟能够施展自己经济影响力的另一个地点就在欧盟的周边地区。许多欧洲人现在都担心，中国的一带一路倡议会凭借优惠贷款、基础设施援建拉拢包括部分欧盟成员国在内的许多国家，欧盟周边地区因此会受到侵蚀。但是这也带来了同样的问题：这种担心，是否能成为弱化我们善政原则的借口？"

"比如在巴尔干地区，欧盟也援建该地区的许多工程。这些工程都要经过严格的性价比分析。在经济基础薄弱的山区，道路、铁路的修建价格十分昂贵。提议修建连接人口相对较少城镇的超级公路，尽管能够赢得当地政界的支持，但是经济上却没什么意义。欧洲投资银行、欧洲复兴开放银行等欧盟层面的出资方总体上都反对这样的援建工程。但是中国人却显然非常愿意援建这种'通往不毛之地的高速公路'。如果欧盟也加入竞赛，资助巴尔干国家的'白象工程'从而换取当地的支持，那么，这些工程的可能益处，最迟会在维护费用攀升之时而彻底消失。许多加入了一带一路倡议的国家，已经为此有了一肚子苦水。"

文章末尾，作者问道："在经济方面，欧盟依然有着与中国、美国相似的实力。因此，许多人都在设想，是否能将经济实力转化为地缘政治实力。可是，这样就必然要放弃一些欧盟的核心原则，这种做法到底值得吗？

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