德语媒体：面对中国 西方不能当弱者

（德国之声中文网）德国网络新闻媒体“编辑部网络”（RND）周六（4月3日）发表德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）的采访文章，标题援引的也是这位防长的表态“中国欲影响世界秩序（China will die Weltordnung prägen）”。

克兰普-卡伦鲍尔在采访中表示：“我希望我们可以实事求是地看待中国。中国现在是、以后也是我们非常重要的贸易和经济伙伴。没有中国，我们也无法应对气候变化等人类面临的重大难题。但与此同时，中国也是一个系统性和战略性的挑战。我认为，维吾尔人在中国受到的非人道待遇是在侵犯基本人权。中国领导人称之为内政，拒绝一切与此相关的批评性讨论。这与我们所理解的人权普遍有效性相矛盾。我们是西方世界的一部分，必须确保人权的落实。”

“编辑部网络”的采访记者接着问道：“您的职位中包含防御一词。需要防御自然是因为有威胁。您是否可以在中国问题上解释这个词？毕竟直接的军事冲突看来是不会发生的。中国和北约也没有边界。”

这名防长回答道：“与中国不同，俄罗斯及其武器储备对我们而言是一个非常切实的威胁，无论是常规武器还是核武器。然而，中国有一个非常宏伟的计划，即让本国军队成为世界上规模最大、最现代化的军队。而中国显然有影响世界秩序以及因此迫使弱国就范的诉求。我们，也就是欧洲和西方，不能当弱者。我不只是想谈论多边主义，我还想支持奉行多边主义的机构，并推动其发展。如果我们希望未来的世界如我们从民主的角度所希望的那样，我们就必须有所作为。

当被问及中国是否在追求世界霸权时，克兰普-卡伦鲍尔表示：“中国是一个权利意识很强的国家，不仅在经济利益问题上，在处理周边国家关系是也是如此。”

美国的限制将刺激中国加速半导体产业自主化

“芯片之争，中国并非无能为力”

德国《商报》关注了一场告吹的收购案，于周五（4月2日）在其网站发表评论文章“芯片之争，中国并非无能为力（Im Kampf um die Chips ist China alles andere als machtlos）”

文章作者Joachim Hofer认为，美国对中国芯片出口的限制无疑使后者受到影响，“但是美国总统拜登应该结束其前任特朗普的这一对抗路线。美国相关产业对此付出的代价太高。” 文章解释道：“因为在半导体之争中，中国绝不像一些华盛顿的战略家可能希望地那样无能为力。一场失败的收购案可以证明这一点：美国半导体制造设备企业应用材料公司（Applied Materials）日前宣布放弃以20多亿美元收购日本国际电气（Kokusai Electric）。原因是未能获得中国监管机构的批准。”

文章作者随后指出：“日本国际电属于美国投资基金KKR旗下。虽然买卖双方都是美国公司，但是却没有办法忽略北京。因为它们都不愿放弃中国这个巨大的市场，所以即使在等待两年后仍然宁愿放弃收购。”

《商报》的记者预计：“中国很可能会继续阻止美国半导体公司的收购行动。尤其美国芯片公司英伟达（Nvidia）以400亿美元收购英国芯片设计公司安谋（ARM）的计划就可能会受到影响。”

文章继续写道，美国对中国的半导体出口限制将不断刺激中国打造自己的且有竞争力的半导体产业，“虽然这尚需时日，但是中国已在太阳能、火车和汽车领域证明自己有大步赶超的能力。”

文章总结称：“因此，美国应该尽快与中国进行对话。为此，拜登政府的首要任务是为美国芯片制造商的知识产权提供可靠的保护。美中达成一致并非不切实际。毕竟中国也希望，美国大型半导体制造商在中国投资建造现代化工厂。现在美国企业选择绕开中国，因为它们担心技术外溢。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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