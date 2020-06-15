德语媒体：面对中国 欧盟不能再温良恭俭让

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊载驻华记者Friederike Böge撰写的评论"欧盟应该对中国采取强硬态度"（Die EU muss China robust entgegentreten）。

作者在评论中质问道："欧盟对于中国在香港采取的行径说了什么？'高度关切'。这听起来可不像是强硬战略。北京方面从这种反应中读出的含义就是，欧盟既没有能力也没有统一的意愿批评中国。"

作者写道："为什么每一个有关布鲁塞尔可能做出的制裁的想法从一开始就被排除掉呢？到底要发生什么，才会让（欧盟）至少考虑使用制裁措施呢？中国不受惩处地奴役穆斯林少数族裔。在南中国海破坏国际法。没有提起任何诉讼的情况下18个月来像强盗一样扣押两名加拿大人当人质，目的只是为了报复华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。当孟晚舟呆在温哥华豪宅里的时候，两名加拿大人在中国的监狱里既不许见律师，又不许见家人，而且牢房里的灯光超过500天从来没有被熄灭过。 "

"过去的经验就已经显示出，中国将其在欧盟国家，例如意大利和希腊的影响已经拓展到如此之深的程度，以至于欧盟面对中国的利益无力采取决定性的行动。所以我们才很少听到布鲁塞尔方面发声吗？"

作者在评论中指出："7月1日开始德国将担任欧盟轮值主席国，这就让德国肩负着一种特殊的责任。虽然上周默克尔总理在同中国政府总理李克强举行视频会议时谈到香港问题，但是她还是坚持不要让北京公开出丑的态度。虽然讲得再大声，北京也未必会听。但是嗫嗫嚅嚅一定会让北京更轻易地去惩处那些敢于公开顶撞中国的国家。澳大利亚、加拿大和瑞典都有过类似的经历。"

"现在伦敦政府可能会成为一下个受害者。因为英国勇敢地承诺愿意接纳300万香港人。欧盟也应该为受到迫害的（香港）活动人士提供政治避难的机会和可能"。

评论指出："这可以向中国清楚地指出，他们在香港的做法至少会让其形象受损。顺从北京可能可以获得一些经济好处的诱惑固然大。但是经验告诉我们，中国觉得哪些国家软弱且容易被施加影响，那么在经济和地缘政治也会按照一个软弱的国家来对待。"

权力的语言

德国《世界报》发表署名评论《我们终须学会权力的语言》（Wir müssen endlich die Sprache der Macht lernen），作者是英国温彻斯特大学准教授Maximilian Terhalle。作者认为，柏林政府需要转变思维，未来应该强迫中国变得有所收敛，对待俄罗斯也不能像现在这样太过温和。

作者在评论中写道："削弱北京的目的在于降低共产党被接受的程度。共产党守住权力同它反复重复做出的经济增长承诺紧密挂钩。这里的目标不是去推翻习近平的领导，而是在一场极其残酷的权力斗争中使用正确的手段逼迫中国有所收敛。如果谁还记得争取自由实现两德统一的30周年纪念，那么就会立刻从今天香港发生的一切中领悟到，我们不想要的世界秩序是什么模样。"

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