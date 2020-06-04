德语媒体：面对中国 欧洲应坚持价值观

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周五（6月12日）发表一篇对德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）的专访文章，问及美国在德国心目中的形象下滑、中国不断扩张影响力、欧洲该如何应对。

记者询问吕特根，如果特朗普连任，中国是否最终会成为世界第一强权。吕特根回答说："不，我不这么认为。事实上，由于这个威权体制不断朝独裁统治发展，中国庞大的内部困境一直被忽略。德国的立场很明显: 我们属于西方。与美国的联系是基于所谓的基本价值观以及牢固而独特的经济和文化关系。"

记者问道："特朗普目前对中国采取强硬路线，而联邦总理默克尔面对中国在新冠疫情间缺乏透明度以及插手香港事务等情况，仍然坚持和中国对话与合作。与中国来往时，更好的方式是采取攻势或绥靖政策？"

德国联邦议院外交委员会主席吕根特



吕特根认为，两者皆是错误选项："我主张在与中国打交道时应该采取现实主义。欧委会前主席容克在任时就已经切中要害。中国是多面的：在解决气候变迁等特定问题时是至关重要的合作伙伴。中国也是竞争者，我们必须与其角力，以求在基于互惠的情况下公平竞争。与此同时，中国还是制度性竞争对手，积极提倡另一种人类观和社会观。同样地，我们必须坚持我们的自由思想。这在过去一段时间被疏忽了。如果我们在面对中国时不坚持法治、自由和民主等基本价值，就会损害我们的外交诚信和影响力。因为你若不维护自己的价值观，中国就不会予以尊重。"



《南德意志报》周五在一篇题为“欧洲正为其在世界上的角色而奋斗”的文章中写道："原定九月在莱比锡与中国国家主席习近平举行的欧中峰会被推迟，欧盟如今有更多时间找到一个对待北京的明确立场，放下'幼稚'的思维，如同欧盟外交政策负责人博雷利 (Josep Borrell)所呼吁的那样。"

文章强调，"鉴于双边的贸易关系，说比做容易。但无论如何：本周三欧委会将俄罗斯和中国都列为新冠危机中假信息宣传活动的始作俑者。这样明确的表态相信会让下周一与欧盟外长进行视频会议的美国国务卿蓬佩奥欣喜。一名欧盟外交官员表示，届时，除了近东和平进程外，主要将讨论中国议题。他还补充道：'如果跨大西洋关系能够获得改善，那只能是因为我们在涉及北京的事务上互相靠拢。'"

《新奥斯纳布吕克报》周五发表评论"总只对中国表示'担忧'还不够"。作者写道："欧盟中，无人愿意挑起与中国的冲突，尤其是德国。中国作为贸易伙伴和销售市场太过重要，从新冠疫情导致的后果就能再次验证。现在该是拧紧螺丝的时候。中国想让国际社会认同其做法的野心从未停止。只是呆板地表达'顾虑'与'担忧'并不足够。举例而言，若北京进一步压缩香港自治，欧盟就不该再将制裁视为禁忌。拥有27个成员国的欧盟是中国最大的贸易伙伴。他们应该将自己的分量作为杠杆。德国在担任欧盟理事会主席国时应该朝此方向努力。"



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