德语媒体：面对中国 拜登比特朗普更强硬

（德国之声中文网）《奥格斯堡汇报》以"阿拉斯加上空的UFO 来自寒带的间谍"为题，点评了美军2月10日又击落一枚高空飞行物的事件。评论作者指出，要是这枚飞行物依旧来自中国，就说明北京在蓄意挑衅。

"我们不应该过快得出结论，但是在零下25度的天气里，也不太可能是某户居民在自己花园里开派对然后不慎飞走了一枚气球。鉴于之前刚刚发生的事件，对中国的怀疑也并非太离谱。"

"假如从北冰洋捞起的残骸能证实此事和中国间谍有关，那就是一起严重的挑衅。在上星期的气球事件中，中国方面宣称系一枚气象科研气球失控飘移，这种说法本就不可信；假如这次的飞行物再与中国有关，这种说法就彻底可以归结于童话故事。届时人们不得不将其定性为对超级大国美国的蓄意挑衅。"

"不过，这一切现在还没有证据，因此五角大楼和白宫的表态都非常谨慎。拜登总统迄今表现得异常冷静：他让第一枚气球飞越了整片国土，从而避免残骸坠落伤人。同时，五角大楼也显然也利用这段时间来研究气球的技术特征。就在两天前，拜登刚刚强调，他不认为美中关系会因此受到持久损害，而且他也无意让摩擦升级。"

"然而，拜登正在美国国内面临巨大压力。攻击他不够重视美国安全利益的不仅仅有共和党人，也有民主党人。比如民主党籍的蒙大拿州参议员特斯特(Jon Tester)就批评过晚击落气球。现在，这些攻击起效果了：面对阿拉斯加上空的不明飞行物，五角大楼本可以再次以同样的理由拒绝过快行动，但是这次他们却没有这么做，拜登下令尽早击落它。假如中国方面被证实再次和此有关，那这起事件就很难收场了。"

气球事件对中美关系造成了重大冲击

柏林出版的德国《世界报》以"真正的对华鹰派"为题，刊发评论指出，拜登近期的一系列言行都在加剧美中之间的对立。

"在国情咨文演讲中，拜登还提到了民主制度面对专政制度的优越性。他非常戏剧性地喊道：'请告诉我，哪位国家领导人愿意和习近平交换位置？告诉我一个名字？'后来在接受电视专访时，他也强调，中国的侦察气球违反了国际法。对于一个被指责落入中国股掌之间的人而言，这样清晰而非外交辞令的表态非常令人惊叹。尤其值得注意的是：共和党籍的前任总统特朗普尽管总是展现出对华强硬姿态，但真相却是另一番模样。"

"诚然，特朗普发起了对华贸易战，对中国商品加征惩罚性关税。2016年选战期间，他就一再将中国称为敌人，表示不愿意看到美国人购买中国商品从而让美国欠中国巨额债务。在特朗普的商人思维中，这就是软弱的象征。"

"但是我们必须严格区分特朗普的言论和行为，以及他实质上采取了怎样的对华政策。他上任总统不久就邀请习近平前往海湖庄园赴宴，然后还一再公开赞扬习近平是'出色的领袖'、'伟大的男人'。2019年、2020年间，中国正在打压香港民主运动，特朗普却称习近平为'暂时陷入困境的好人'。"

"在新冠病毒抵达美国本土前，特朗普和习近平也曾会晤，根本看不出什么体制对抗的影子。当时，特朗普赞扬习近平，并向中国运送防疫物资。不久后，美国也急缺防疫物资。"

"一直到新冠病毒肆虐在美国大城市时，特朗普才转变了姿态。他突然称其为'中国病毒'，这种措辞具有种族主义色彩也绝非偶然。它导致了美国许多地方出现了针对亚裔的无端威胁甚至殴打案件。"

作者随后指出，最迟从2021年起，对抗中国就成为了美国两党仅存的能够达成高度一致的议题。而最近拜登对中国发出的一系列强硬言辞，表明他的对华立场远远比特朗普更加强硬。"在即将到来的选战中，对华政策将再次变得重要，中国的角色也将具有重要影响。届时很有可能两党争相发表反华言论。与此同时，中国在不久后攻打台湾的风险则依然存在。"

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