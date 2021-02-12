德语媒体：面对中俄，西方正输掉竞赛

（德国之声中文网）"在西方面对稀缺的疫苗而争吵、发展中国家一无所获之时，中国和俄罗斯（对发展中国家说）说：'有我们在'。美国和欧洲低估了中俄疫苗作为外交手段的潜力"，《新苏黎世报》2月12日一篇题为"中国和俄罗斯的疫苗外交"的评论文章在开头这样写道。文章表示，西方自己疫苗都不够用，作为民选政府，怎能在这时把疫苗许诺给其他国家，但是中国、俄罗斯这样的威权政府就没有这样的压力。

"中国已经控制住了疫情，有能力将疫苗用在外交上"。文章表示，世卫组织已经提出了在全球公平分配疫苗的Covax计划，由192个成员国共同承担，让较贫穷的国家也能获得疫苗。然而，该举措进展太慢，要2月底才开始向18个国家和地区提供疫苗，而且第一季度只有120万剂辉瑞疫苗。

"不过，何必要等Covax？已经有25个国家订了中国疫苗。根据杜克大学全球健康创新中心的数据，也有19个国家订购了俄罗斯的Sputnik V疫苗。对于中国和俄罗斯而言，单独行动的好处显而易见。"

文章写道，中国本周开通了北京与埃塞俄比亚首都的冷链"空运"，让埃塞俄比亚航空将疫苗带到非洲。中国的阿里巴巴则负责在非洲大陆分送。周三，中国国药集团捐赠的十万剂疫苗以这种方式到达了赤道几内亚。"这传达了这样的信息：我们会帮助你们。"

文章表示，尽管针对中国的疫苗外交也有一些批评声音，然而往好了看，中国还是树立了其"援助者、负责任的大国"的形象。"与此同时，西方则自顾不暇，在许多发展中国家眼里正忙于囤积疫苗。例如，加拿大的疫苗订购量是其人口的10倍。"

"发展中国家不会等待富裕国家或者Covax采取行动。面对中国和俄罗斯（的疫苗攻势），西方没有能力立刻做出回应，这意味着错失良机：能够向发展中国家提供疫苗的国家，将在地缘政治的竞赛中胜出，赢得世界声誉和影响力。"

"把俄罗斯推向中国怀抱？"

《法兰克福汇报》2月13日的一篇客座评论则关注了近日在有关"北溪二号"的争论中德国外长马斯所说的：不应该"把俄罗斯进一步推向中国怀抱"。

作者Maximilian Terhalle从几个方面论述了马斯此言的荒谬。"首先，俄罗斯能让德国'推来推去'吗？"文章指出，是普京自己出于能源等方面的考量而坚定地要向中国靠拢，这和德国没有关系。"这里没有逼迫和依赖，只有现实的政治共性。"更何况，欧洲要拿什么来换取俄罗斯回心转意呢？

文章随后写道，马斯的警告还透露出这样的意思："中国实力的进一步增长是一件不好的事。或者说至少在战略上要对中国持怀疑态度。然而现实却恰恰相反。在整个欧洲，德国与中国的贸易是最强劲的。这种经济增长每天都让中共更有能力扩充军备。"

"而且，德国联邦政府根本不想向俄罗斯施压，这一点普京早就心知肚明。……克里姆林宫正确地指出：德国仍然希望'与俄罗斯和解'。" 文章在最后指出，由于中国限制了美国在太平洋地区的军事力量，美国对欧洲的保护承诺出现结构性削弱。"而一旦亚洲发生如今看来并非不可能的战争，普京将会得到盼望已久的机会，按他的喜好修改欧洲版图。不想成为'有用的白痴'的人都应意识到，这位新沙皇根本不用人推，也知道利用这个机会。"

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