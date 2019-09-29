德语媒体：面临抉择的中国

（德国之声中文网）本周二，是中华人民共和国成立70周年的纪念日。北京领导层本来有足够的理由心安理得地迎接庆典：毕竟过去几十年来，有数亿人摆脱了贫困，中国以惊人的速度一跃成为世界经济强国。更重要的是，中国共产党也没有任何值得担忧的反对派力量。然而，国庆气氛却依然显得格外紧张。《法兰克福汇报》以《面临抉择的北京》为题，点评了国庆前夕的中国政治氛围。这篇社评认为，国庆成了中国共产党自娱自乐的节日，民众却只有鼓掌欢呼的资格。

"打压、监听、以及无休无止的意识形态宣传令人不厌其烦。毛泽东之后，没有任何一位领导人像习近平这样禁止人们的思想和言论，以至于对人们的个人生活都产生了影响。中国知识界也洋溢着一种令人窒息的沉默气氛。无论是内政，还是外交，中国都处在十字路口上，然而，只有最高权力层在讨论这个国家的未来。

尽管北京当权者极力掩饰，但中国国内面临的严峻挑战，仍令统治者异常紧张。一方面，那些令人赞叹的现代化机场、高速铁路以及四通八达的道路，使国家债台高筑。九十年代的经济发展模式已经面临瓶颈，社会问题凸显。城市居民成为受益者，并积累了一定的资本，但三亿农民工却走进了死胡同。他们无法平等参与保健和教育机制。因此，对他们而言，中国梦和改善生活的承诺，将一时无法实现。当局严格监控网络的原因之一，也是担心数百万对现实失望的民众会借助网络建立起联络。"

几周来，来自香港的画面总是千遍一律：浓烟滚滚的催泪弹，全部武装的警察编队以及蒙面的示威者。而画面上无法呈现的却是，随着中国国庆的逼近，香港的紧张气氛已经到了剑拔弩张的地步。《法兰克福汇报》以《血腥的前奏》为题，介绍了"十一"前夕香港的紧张气氛。文章写道：

"无论对警方，还是对示威者而言，刚刚过去的周末都至关重要。因为双方的所作所为，都是提前为周二中华人民共和国建国七十周年庆典所发出的信号。示威者希望借助这一特殊日子的象征意义，向北京领导层施加更大的压力。此外，他们也想借助这一日子的关注度，让国际社会倾听他们的诉求。因为媒体对香港事务的热情已经有所下降。十月一日这一天对北京来说，无疑至关重要，因此警方压力极大，他们必须尽最大努力控制住示威者。数周前还曾有人猜测，北京会采取一切措施，避免在国庆日这一天蒙受羞辱。但最后显然还是另一种策略占据了上风：对示威行动采取拖延战术，同时严惩少数激进分子，并以大规模逮捕行动构成威慑态势。

周日，警方再度实弹射击，这是示威行动爆发以来，警方第二次使用真枪。《南华早报》报道称，四名卧底警员遭数十名示威者袭击后，一名卧底警员对空鸣枪，以示警告。警方派遣卧底的行为在抗议团体内引发了相互猜忌，也加剧了民众对警方的不满。一般认为，如果不对滥用警力的行为展开调查，短期内对警方的信任将很难恢复。"

周日香港一次未获批准的游行集会中，警方采取了比以往更为强硬的驱散措施。一些示威者遭警方暴力对待，街道上可以见到受伤示威者的血迹。不过，《法兰克福汇报》的文章也写道：

"示威者也同样采取了暴力行动。有人从过街天桥向警车投掷燃烧弹，也有人向湾仔地铁站投掷燃烧弹。中国国旗也成了示威者首选的袭击目标，随着70年国庆的临近，这种行为显然会进一步激怒北京。这些天，中国大陆的街道上五星红旗随处可见。香港的亲北京团体已经宣布，将在周二展开捍卫国旗的行动。这样一来，示威运动的支持和反对阵营间爆发暴力冲突的风险也将进一步加剧。"

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