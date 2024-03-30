德语媒体：靠补贴抗衡中国?后患无穷!

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以“当纳税人拥抱股东时”为题，刊发评论认为，欧洲人正在斥巨资和中国、美国展开补贴竞赛，但纳税人的钱款本不应该这样使用。

“诚然，有很多理由支持在德国建这个电池工厂：它有助于降低欧洲对中国厂商的依赖，后者正控制全球市场；它有助于德国汽车产业的电动化转型，还能为经济结构薄弱的地区创造3000个就业岗位。然而，这个项目却有着严重的行政缺陷。德国联邦以及石荷州为该工厂总共补贴9亿欧元，其中7亿为直接补贴，还有2.02亿为政府担保。所以，45亿欧元的投资额中，很大一部分并非由Northvolt的股东(包括德国大众、高盛基金)承担，而是落在德国纳税人的肩上。”

作者批评说，在市场经济环境下，商业投资本应是企业及其谋利的股东的任务，国家的任务则是为企业打造良好的经营环境。“稀缺的公共资金最好用于教育、科研、基建，而不是选择性地补助个别企业。后者总是会扭曲竞争----不仅仅是企业之间的竞争，也包括国家之间的竞争。较小的欧盟成员国愈发难以跟上德国的补贴步伐。而且，按照自由主义经济学家哈耶克的观点，对个别企业的补贴也体现了一种自以为是的做派：国家自以为知道哪些技术、哪些企业具有发展前途，哪些企业没有。”

“假如没有补贴、或者补贴金额较小，电池工厂是否还会落址在这里？这是一个未知数。就算Northvolt选址美国，而不是前来德国北部，大家对中国厂商的依赖也同样会降低。至于为德国带来就业岗位的说法：在劳动力短缺的年代，这样的论据没有什么说服力。”

“德国以及欧盟斥资数十亿美元补贴Northvolt、英特尔等企业，由此开启了一场针对中国、美国的补贴竞赛，耗费了大量税款。但长期而言，欧洲在这场竞赛中的赢面不大。只因为高额补贴而落址的企业，一旦遇到愿意出更多钱的国家，就会很快搬走。”

慕尼黑出版的《南德意志报》以“好补贴、坏补贴”为题，刊发评论认为，德国斥巨资吸引台积电、Northvolt前来建厂的做法蕴含着巨大风险。

“大多数经济学家都认为，靠补贴解决问题，往往会造成更多的问题。补贴成本高昂，还往往自相矛盾、欠缺公正、扭曲竞争，更不用说会让人形成依赖补贴的惯性。”

“即便在当前形势下，反对补贴的理由也依然成立。不过，假如国家想要推动气候转型、想要摆脱对中国的战略产品依赖，又或者想要继续维持本国对企业落址的吸引力，就很难对补贴问题给出一个简单的‘是/否’回答。它必须要回答一个更难的问题：哪些补贴有意义、哪些没有意义？”

“用抗生素和太阳能电池板的例子就能解释这个问题：假如中国因政治冲突而停止出口药品，德国立刻就会有大麻烦。所以，就算成本攀升，欧洲花钱将制药产能和技术搬回来依旧是有意义的。太阳能电池板的情况则有所不同：中国停止出口太阳能设备固然会延缓德国的能源转型，但是其他地方生产的光伏板依然能够买到，价格也依然低廉。”

作者接着指出，在芯片、电池等领域努力摆脱对中国的依赖是正确的，但是问题在于，德国给出的补贴太高了。“就算芯片和电池被视作未来技术，也不能改变这一事实。尤其需要小心谨慎的是：国家并不善于判断哪些产业具有前景、哪些没有。而且，如果某种技术真的具有面向未来的盈利能力，私人投资者迟早会拿着钱排队入场。”

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瑞典在欧洲点燃生产绿色电池的希望

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