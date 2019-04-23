德语媒体：非洲的驴子，中国的阿胶

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为《从街景中消失》的文章写道，在非洲，驴子成为狩猎的目标，因为驴皮在中国被视为灵丹妙药。

文章写道："很长时间里，驴子在非洲可以安全地漫步。偷猎者的目标主要是大象、犀牛和穿山甲。狮子和猎豹受到游客的严密追踪，难得能找到一棵树，不受干扰地享用一只羚羊。只有擅长负重的驴子被放过。"

"这样的时代已经一去不复返了：在非洲，驴子到处被捕杀"，世界动物保护协会的普拉瑟（Wiebke Plasse）向该报说道。"在非洲许多地区，驴子已经从街景中消失了。窃贼走村串巷偷驴；到处都出现中国人开的屠宰厂。"

《法兰克福汇报》写道："在中国，驴肉被认为是美食，做成肉馅和羹。不过，对亚洲人来说，比驴肉更重要的是驴皮。经软化、熬制后成为胶质。棕色的阿胶在市场上出售。人们相信，这一灵丹妙药能治疗癌症、头痛、头晕，能美容和壮阳。"

普拉瑟向该报表示："这当然是一派胡言。"如今许多中国人也是这一看法。但对阿胶的需求却并无消减。

文章写道，法国环保组织估计，因为需求很大，中国缺少400万头驴。"商人们把目光转向非洲，毫不令人惊奇，因为关系紧密，中国是非洲最重要的贸易伙伴。"

《法兰克福汇报》写道，单单在肯尼亚，9年之间，驴子的数量就从180万减少到120万，"一头驴的皮可以制成1公斤阿胶。在中国市场上的售价是320欧元。在西非，一头驴的售价是150欧元。

"这比几年前的价格翻了一番，但仍能保证丰厚的利润。对于月收入时常不到100欧元的非洲人来说，这是一个巨大的诱惑。"

文章写道，乌干达、坦桑尼亚、加纳、博茨瓦纳、尼日尔、尼日利亚、布基纳法索、马里和塞内加尔如今已实施出口禁令。

"更强硬对华政策"

《南德意志报》发表社会，题为《是自我防卫的时候了》。社论写道，本周，中国再次邀请前往北京出席丝绸之路峰会。而丝绸之路项目存在的问题是：发放贷款以关键基础设施如港口作为担保；环保和社保标准没有保障；陷于经济依赖的国家可能出现不稳定。

社论写道："目前采取更强硬对华政策的时机比许多人设想的更为有利。中国在世界各地的大举行动激起许多国家的不满。北京与美国就双边贸易的新规则争执不下。内政的压力也在增加。"

社论写道："一些欧洲企业担心，如果政府采取更强硬的对华政策，他们可能会失去对重要市场的准入权，或者利润丰厚的订单。对中国的批评要付出代价，许多企业不得不痛苦地学到这一点。但即便北京的当权者以自信的姿态亮相，也并不意味着，欧洲对中国的需要是单向的。中国企业也需要欧洲的销售市场。更重要的是：欧洲企业是中国迄今尚未拥有的技术的供应商。因此，布鲁塞尔不应让步于本土工业着眼于短期利润的呼声。对欧盟来说，手上唯一的王牌，就是技术上的领先。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点