德语媒体：非必要不出国

（德国之声中文网）过去一年以来，受严格防疫措施的影响，中国公民出入国境本来就已变得相当困难。而根据最新发布的海关通告，今后中国人出国将会受到更多的限制。《法兰克福汇报》发表题为《防疫令中国进一步关紧国门》的报道称：

"官方表示采取限制出境的措施是出于防疫需要。政府的考量也许是，出境者将来返回中国时，有可能会把病毒带入境内。由于中国航空部门大幅削减了外国航班，中国人出国的途径本来就已经变得非常有限。过去几个月当中，由于航班被取消，或者无力支付天价机票，滞留海外而无法回国的中国人大有人在。这种情况的频频发生，显然对当局努力打造的海外侨胞利益捍卫者形象也极为不利。

海关宣布严格限制非必要的出境活动，也是为了展示他们贯彻党中央指示的决心。海关周四发布的公告中称：'各级机关都应认真学习习近平总书记的重要讲话，并将讲话精神付诸于实际行动。'上周，习近平在一次党的高层会议上，将遏制疫情列为首要目标。除了出境限制之外，有关当局还表示将严厉打击非法出境活动，并严格限制向外国人发放入境签证。"

《法兰克福汇报》的报道指出，中国政治的一大特点就是，越是重大的政治决策，其措辞就会越模糊不清。因此很多人担心，此次严格限制出境并非只是出于防疫需要，疫情过后，国门仍会继续关闭。文章最后写道：

"一个不争的事实是， 过去两年的防疫政策，已经令中国越来越明显地陷入了闭关锁国的状态。上周五，北京国际机场只有三个飞往境外的航班：法兰克福、约翰内斯堡以及台北。按照官方提供的数据，去年一年中国的出入境人数比2019年减少了80%。2021年上半年，有关当局只发放了33万5千本护照，比2019年上半年减少了98%。

减少同外部世界的交流也完全符合中国政府的意愿。前不久，著名的亚洲学协会举行网络年会时，中国学者就因受到阻碍而无缘参加。习近平发出大学不应'盲从'外国标准的呼吁后，一些中国的知名大学已经宣布不再参与大学的国际排名。"

柏林出版的《日报》也注意到了中国进一步收紧出境政策的新动向。该报写道，猝不及防的封城措施和无休无止的核酸检测，已经令一些长期生活在中国的外籍人士不堪其扰，他们纷纷选择离开中国。而与此同时，中国人出境的难度也变得越来越大。

"与此同时，中国政府还对本国公民颁布了事实上的出国禁令。发生疫情后，想延长即将到期的护照，几乎成了不可能的事情。而今后，中国人要想出国，必须拿出'实质性'的理由。更有很多中国人抱怨称，他们入境中国后，护照遭到海关人员的撕毁。

官方表示，颁布这一事实上的出境禁令是出于防疫需要。但它只是近来一系列令人警觉的事态发展的一个组成部分：以习近平为首的中国政府正在试图切断城市人口同境外的联系。周末北京放弃主办明年亚洲杯足球赛的决定，也足以说明，该国短期内不会重新开放国门。为了主办明年七月的亚洲杯足球赛，中国已经修建了十座新的体育场。"

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