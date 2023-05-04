德语媒体："非官方使命"--中国"海外警察站"

（德国之声中文网）《南德意志报》写道："他们没有官方的外交使命，也没有司法管辖权：多年来，中国在海外运作非法的警察站，也包括在德国。大约半年前，德国政府呼吁北京关闭这些机构。据《南德意志报》的信息，中国有关部门显然迄今尚未这样做。"

文章写道："去年秋天，人权组织保护卫士（Safeguard Defenders）报道称，中国的警察站网络覆盖五大洲30余个国家--包括法兰克福。之后得知，中国的两个地方管理机构在杜塞尔多夫、汉堡、柏林、慕尼黑以及波恩附近的伯恩海姆、诺伊斯设有这样的站点。"

文章写道："官方说法是，这些站点是为海外华人服务，比如帮助处理与政府打交道的事务。12月，一名饭店经营者在接受《南德意志报》采访时就曾这样解释。他列在慕尼黑地区的站点人员名单上。但德国安全部门认为，海外警察也对海外华人进行刺探，并识别政府批评人士。"

文章写道，在德国迄今尚未有刑事调查的消息传出。但听到的说法是，联邦与各州的安全部门就此紧密地交换信息。德国联邦议员科塔尔（Joana Cotar）提出书面询问后，德国政府本周仅证实，曾要求中国大使馆关闭这些站点。同时，安全部门继续追踪任何相关线索。今年1月，中国大使馆表示，所谓秘密警察站不存在。这些只是"热心的侨胞"志愿提供协助，如今已经暂停。德国安全部门不相信这样的说法。基民盟外交政策专基瑟韦特（Rodrich Kiesewetter）因此呼吁联合政府要求北京"最终"关闭警察站点。

文章写道："一段时间以来，德国宪法保护机构已发出警告，中国安全部门也在德国活跃着。情报人员拉拢在这里生活的中国人。有时需要他们提供关于海外华人社群的信息，有时需要他们提供学术或经济界的内部信息。对政府持批评态度的海外华人讲述称，曾受到诽谤或威胁。幕后人士的身份时常无从追查，但德国安全部门观察到一个恐吓的体系。"

上海已成电动之城

"大众受制于中国"

《法兰克福汇报》写道："欧洲最大的汽车制造商（大众）每十辆车就有四辆是在中国出售，这比其他任何地方都多。竞争者比亚迪或特斯拉带来的阻力如今却形成一股风暴，对盈利也带来影响。大众首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）宣布，今年大众在华合资企业将带来最多28亿欧元的营业利润。这一数字去年还是33亿欧元。在表现特别强劲的年份，比如2015年，更是超过50亿欧元。"

文章写道："安特利茨对新车型如ID.7--全电动的高端小轿车寄予厚望。该车型刚刚在上海车展上展出。此外，一个新的电动车品牌将吸引年轻的顾客群体。……与此同时，大众管理层希望对在中国的生产进行改造，使之更少受到国际供应链的影响，特别是，如果与台湾的冲突激化、外界与中国的货物运输受到制裁的话。"

文章写道："'在中国，为中国'，不久前大众总裁布鲁默（Oliver Blume）喊出了这一口号，未来将更为加强，也包括研发方面。……总体而言，希望是，在中国建立一个自给自足的系统，不依赖于外部世界，--与此同时，在与当地对手的竞争中能足够快地反应。"

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