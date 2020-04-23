德语媒体：需要应对专制政权的抗体

（德国之声中文网） 《法兰克福汇报》发表评论称，不仅在疫情问题上，中国在很多方面都试图对外国政治施加影响，对此应当提高警惕。这篇题为《对中国要保持警惕》的评论写道：

"中国驻柏林外交官或明或暗地游说德国政府代表，要他们对中国的抗疫努力表示赞赏，这件事本身并不意外。对于外交官来说，这是他们的份内工作，对此无需大惊小怪。

问题的关键是，德国方面做出了怎样的回应。在中国防疫问题上，德国保持了批判性的立场，毕竟对中国要格外谨慎。鉴于中国在疫情初期的信息极其不透明，后期的死亡人数又令人疑窦丛生，因此，现在并没有任何理由，对中国大加赞赏。

更为严重的是，早在新冠疫情爆发之前，中国就一直在试图将自己的叙事方式强加给国际社会，无论是一带一路，还是西藏台湾，无不如此。为此目的，面对较为弱小的国家，中国也常常使用恫吓和经济手段予以威胁。"

《世界报》写道，同此前的萨斯疫情一样，源自中国的新冠病毒已经让全世界陷入了隔离状态，中共政府本应为此感到无地自容。但是，中国政府的做法却恰恰相反，他们先是隐瞒疫情，导致新冠病毒全球传播。现在他们一方面散步阴谋论以逃避责任，一方面又以提供救援等表面文章，试图赢得好感。评论批评德国和欧洲各国对中国过于姑息迁就。这篇题为《欧洲迁就中国的立场令人惭愧》写道：

北京正在全球范围内开展一场推销谎言的宣传攻势。为此目的，他们对西方政府威逼利诱，要求西方政府不要批评中国，从而让中国能够更顺畅地讲述自己的故事。德国政府已经证实了《世界报》两周前的一篇报道，报道称，中国官方试图让德国政府在疫情问题上对中国的举措表示赞赏。德国政府对中国的批评也的确显得相当谨慎。《纽约时报》报道称，中国官员还成功地使欧盟一份报告放弃了严厉的措辞，报告原文曾对中国的失误和宣传攻势提出明确批评。

这种姑息迁就的做法实在令西方蒙羞。我们曾希望中国能够成为世界大家庭的'良好公民'，但现在我们必须承认这一尝试已经以失败告终了。北京当局是民主和自由世界的敌人。北京政府近来对西方政治施加影响的尝试更说明，北京并不遵守崇尚真相的国际共识，其渗透手法同俄罗斯类似。我们的科学家正在研发疫苗应对来自中国的新冠病毒，与此同时，我们也不应忘记，我们的社会也需要抗体，以应对专制政权的政治和经济影响力。中国在不遗余力地试图在世界上占据主导地位，对此采取视而不见的态度对我们绝无益处。

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