 德语媒体：需要应对专制政权的抗体 | 媒体看中国 | DW | 27.04.2020

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德语媒体：需要应对专制政权的抗体

德国政府证实，中国外交官确实曾试图说服德国官员，对中国的防疫努力予以“赞赏”。德国各大报章认为，这是中国试图影响德国政治的尝试，对此，德国政府及西方政府应严加警惕。

Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

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北京曾促柏林对中国处理新冠疫情发出积极评价。中国驻德大使馆否认相关报道，不过联邦内政府现今证实了这个消息。中国驻德大使馆则再发声明重申立场，“任何’污名化’’政治化’中国抗疫努力与国际合作的言行，只会加深成见，煽动对抗“。 (26.04.2020)

中国籍瑞典书商桂民海被消失且遭中国拘捕后，斯德哥尔摩和北京的关系一直很紧张。2017年8月起担任北京驻瑞典大使的桂从友也曾多次批评瑞典媒体。现在不但瑞典境内孔子学院全关，双边多个城市也相继解除关系。 (24.04.2020)

在最新的世界新闻自由度排名中，中国连续第二年排名倒数第四。今年的报告也特别提到北京政府对于新冠病毒信息的压制，不仅在中国国内，对全世界都造成实际的健康影响。 (22.04.2020)

有关新冠病毒起源、疫情最早期的疏失等问题，中国政府并没有展现出很高的透明度。《新苏黎世报》认为，此时若是打压中国，可能反而会导致北京不愿承担更多国际责任。《法兰克福汇报》则指出，疫情之后，西方政界与商界必须调整对华立场。 (25.04.2020)

随着新冠疫情的蔓延，西方国家对中国的依赖性也暴露无遗。德语媒体还关注到，为回应隐瞒疫情的指控，中国发起大规模宣传攻势。 (03.04.2020)

（德国之声中文网） 《法兰克福汇报》发表评论称，不仅在疫情问题上，中国在很多方面都试图对外国政治施加影响，对此应当提高警惕。这篇题为《对中国要保持警惕》的评论写道：

"中国驻柏林外交官或明或暗地游说德国政府代表，要他们对中国的抗疫努力表示赞赏，这件事本身并不意外。对于外交官来说，这是他们的份内工作，对此无需大惊小怪。

问题的关键是，德国方面做出了怎样的回应。在中国防疫问题上，德国保持了批判性的立场，毕竟对中国要格外谨慎。鉴于中国在疫情初期的信息极其不透明，后期的死亡人数又令人疑窦丛生，因此，现在并没有任何理由，对中国大加赞赏。

更为严重的是，早在新冠疫情爆发之前，中国就一直在试图将自己的叙事方式强加给国际社会，无论是一带一路，还是西藏台湾，无不如此。为此目的，面对较为弱小的国家，中国也常常使用恫吓和经济手段予以威胁。"

《世界报》写道，同此前的萨斯疫情一样，源自中国的新冠病毒已经让全世界陷入了隔离状态，中共政府本应为此感到无地自容。但是，中国政府的做法却恰恰相反，他们先是隐瞒疫情，导致新冠病毒全球传播。现在他们一方面散步阴谋论以逃避责任，一方面又以提供救援等表面文章，试图赢得好感。评论批评德国和欧洲各国对中国过于姑息迁就。这篇题为《欧洲迁就中国的立场令人惭愧》写道：

北京正在全球范围内开展一场推销谎言的宣传攻势。为此目的，他们对西方政府威逼利诱，要求西方政府不要批评中国，从而让中国能够更顺畅地讲述自己的故事。德国政府已经证实了《世界报》两周前的一篇报道，报道称，中国官方试图让德国政府在疫情问题上对中国的举措表示赞赏。德国政府对中国的批评也的确显得相当谨慎。《纽约时报》报道称，中国官员还成功地使欧盟一份报告放弃了严厉的措辞，报告原文曾对中国的失误和宣传攻势提出明确批评。

这种姑息迁就的做法实在令西方蒙羞。我们曾希望中国能够成为世界大家庭的'良好公民'，但现在我们必须承认这一尝试已经以失败告终了。北京当局是民主和自由世界的敌人。北京政府近来对西方政治施加影响的尝试更说明，北京并不遵守崇尚真相的国际共识，其渗透手法同俄罗斯类似。我们的科学家正在研发疫苗应对来自中国的新冠病毒，与此同时，我们也不应忘记，我们的社会也需要抗体，以应对专制政权的政治和经济影响力。中国在不遗余力地试图在世界上占据主导地位，对此采取视而不见的态度对我们绝无益处。

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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