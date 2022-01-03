德语媒体：“零容忍”防疫政策是否会在天津失守？

上周末中国天津出现感染奥密克戎变种病毒的确诊病例，这不禁令人担忧迄今中国实施的甚为成功的“零容忍”防疫政策已逐渐达到极限。德国编辑部网络发表文章指出，“天津疫情是否能够得到控制，或者是否会成为中国抗击病毒的一个实质性的转折点，未来几周将见分晓”。德国电视一台关注到中美两国正在中美洲争夺势力范围。
（德国之声中文网）上周末，天津突然检测出多例感染了奥密克戎（omikron）新冠变种病毒阳性确诊病例。德国编辑部网络发表文章指出，“这对中国来说是最糟糕的情况。数天前一些国际著名病毒学家就曾警告说，这种高传染性的新冠变种病毒将对全球疫情重新洗牌。最近，德国病毒学家德罗斯藤（Christian Drosten）也将中国描述为他 ‘最大的担忧’。因为和德罗斯藤一样，国际上大多数科学家都认为，面对高度传染性的突变，零容忍政策注定要失败。尽管执行严格的检疫和封锁制度，但病毒的传播已变得无法阻止。”
文章写道：“让目前的局势更难的是，根据目前的数据，在中国获批使用的灭活疫苗面对奥密克戎变种病毒并不能提供足够的保护力。而且，由于自大流行病爆发以来中国国内感染人数极低，通过感染获得‘自然免疫力’的人口比例也远远低于其他国家。在14亿人口中，只有10万多一点的人感染过这种病毒。”
“过去几天的例子已经很明确地显示出中国实施的尤为激进但迄今为止相当成功的零容忍战略逐渐达到其极限。两周半以来，西安全城封闭，其1300万居民只被允许参与新冠测试时才可以出门。于此同时，同其他国家的数字相比，西安爆发疫情以来，卫生当局登记的感染病例不到2000例。而且到目前为止，西安还没有一个人死于感染这种病毒。可是西安官方的反应却十分激烈。”
文章写道：“天津出现的奥密克戎疫情是否能够得到控制，或者是否会成为中国抗击病毒的一个实质性的转折点，结局如何，接下来的几周将会显示出来。‘谢天谢地，这些病例离我家大约30公里’，天津一位居民说：‘但是我最好还是储备一些食物。现在封锁本身远比病毒更可怕。’”
德国电视一台驻南美记者关注到美国和中国对中美洲影响力的争夺。作者指出，很长时间以来美国理所当然地认为它对中美洲具有影响力。但是专家们认为，中国向该地区“派发礼物”、与反对台湾的国家建交的策略正在发挥作用。
去年12月初，尼加拉瓜宣布与台湾断交，与中华人民共和国恢复邦交。尼加拉瓜总统奥尔特嘉毫不吝惜对新盟友的赞美之词：“中国已经成为世界最大的强国之一。几年后美国就不再是世界最重要的经济体——全世界的专家们都这么说！现在虽然美国是最大经济体，但是中国已经排名第二了！”
文章写道：“政治学者拉莫斯（Alberto Cortes Ramos）认为尼加拉瓜正在寻找针对美国的两极化，‘这是在试着重新恢复冷战’。冷战虽早已结束，但是美国却不得不重新争夺对中美洲的势力影响。引起华盛顿不安的不再是苏联，而是变成中国。因为中国正孜孜不倦地努力扩大在这一地区的影响。”
文章指出：“美国前总统特朗普很大程度上忽视了拉丁美洲——一个充斥了大量社会问题、刑事犯罪率增加、大量移民通过墨西哥向美国移动的地区。这些问题正变得越来越紧迫。美国现总统给与这个地区更多关注——特朗普搞坏的东西现在急需得到修补。也因为特朗普曾对拉丁美洲发出一些咄咄逼人的言辞，导致该地区的许多国家已经远离美国。美国已经失去了在其南部势力范围的影响力，而这却正是中国获得立足点的黄金机会。”
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。