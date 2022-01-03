德语媒体：“零容忍”防疫政策是否会在天津失守？

（德国之声中文网）上周末，天津突然检测出多例感染了奥密克戎（omikron）新冠变种病毒阳性确诊病例。德国编辑部网络发表文章指出，“这对中国来说是最糟糕的情况。数天前一些国际著名病毒学家就曾警告说，这种高传染性的新冠变种病毒将对全球疫情重新洗牌。最近，德国病毒学家德罗斯藤（Christian Drosten）也将中国描述为他 ‘最大的担忧’。因为和德罗斯藤一样，国际上大多数科学家都认为，面对高度传染性的突变，零容忍政策注定要失败。尽管执行严格的检疫和封锁制度，但病毒的传播已变得无法阻止。”

文章写道：“让目前的局势更难的是，根据目前的数据，在中国获批使用的灭活疫苗面对奥密克戎变种病毒并不能提供足够的保护力。而且，由于自大流行病爆发以来中国国内感染人数极低，通过感染获得‘自然免疫力’的人口比例也远远低于其他国家。在14亿人口中，只有10万多一点的人感染过这种病毒。”

“过去几天的例子已经很明确地显示出中国实施的尤为激进但迄今为止相当成功的零容忍战略逐渐达到其极限。两周半以来，西安全城封闭，其1300万居民只被允许参与新冠测试时才可以出门。于此同时，同其他国家的数字相比，西安爆发疫情以来，卫生当局登记的感染病例不到2000例。而且到目前为止，西安还没有一个人死于感染这种病毒。可是西安官方的反应却十分激烈。”

文章写道：“天津出现的奥密克戎疫情是否能够得到控制，或者是否会成为中国抗击病毒的一个实质性的转折点，结局如何，接下来的几周将会显示出来。‘谢天谢地，这些病例离我家大约30公里’，天津一位居民说：‘但是我最好还是储备一些食物。现在封锁本身远比病毒更可怕。’”

中美在中美洲争夺势力范围

德国电视一台驻南美记者关注到美国和中国对中美洲影响力的争夺。作者指出，很长时间以来美国理所当然地认为它对中美洲具有影响力。但是专家们认为，中国向该地区“派发礼物”、与反对台湾的国家建交的策略正在发挥作用。

去年12月初，尼加拉瓜宣布与台湾断交，与中华人民共和国恢复邦交。尼加拉瓜总统奥尔特嘉毫不吝惜对新盟友的赞美之词：“中国已经成为世界最大的强国之一。几年后美国就不再是世界最重要的经济体——全世界的专家们都这么说！现在虽然美国是最大经济体，但是中国已经排名第二了！”

文章写道：“政治学者拉莫斯（Alberto Cortes Ramos）认为尼加拉瓜正在寻找针对美国的两极化，‘这是在试着重新恢复冷战’。冷战虽早已结束，但是美国却不得不重新争夺对中美洲的势力影响。引起华盛顿不安的不再是苏联，而是变成中国。因为中国正孜孜不倦地努力扩大在这一地区的影响。”

文章指出：“美国前总统特朗普很大程度上忽视了拉丁美洲——一个充斥了大量社会问题、刑事犯罪率增加、大量移民通过墨西哥向美国移动的地区。这些问题正变得越来越紧迫。美国现总统给与这个地区更多关注——特朗普搞坏的东西现在急需得到修补。也因为特朗普曾对拉丁美洲发出一些咄咄逼人的言辞，导致该地区的许多国家已经远离美国。美国已经失去了在其南部势力范围的影响力，而这却正是中国获得立足点的黄金机会。”

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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