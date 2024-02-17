德语媒体：零和博弈下 众人皆是输家

（德国之声中文网）维也纳出版的《标准报》以"在一个全是输家的世界，没有人会赢"为题，刊发由慕尼黑安全会议政策研究部高级研究员Tobias Bunde与出版部主任Sophie Eisentraut联合撰写的客席评论。文章担忧地指出，在当今地缘政治越发紧张的时代，各国都越来越只关心自身利益，而将国际合作抛之脑后。

"过去几十年间，中国也许是自由经济秩序的最大得益者。中国为坐大全球蛋糕做出了贡献，因此其领导人现在认为，中国也应该分得蛋糕中更大的份额。他们视美国为修正主义霸权，一心想要阻挡中国崛起、阻挡中国在世界舞台上扮演应有的角色。"

"鉴于人口衰减、房产危机、公共负债率过高等国内挑战，今后几年的中国很可能将更加关注所谓的'相对得利'。中国领导人一直在高谈'双赢'合作，但其他人开玩笑说，所谓双赢到头来就是中国赢两次。近年来北京推行的政策让不少人开始质疑起中国的长期目标。一些国家甚至决定要尽可能缩小对华关系的风险。"

"也有一些国家并不担心自己分得的份额变小，因为他们认为自己的份额从一开始就很小。对于那些贫困之中的民众或者长年身处危机的人而言，空洞呼吁'捍卫基于规则的国际秩序'、并要他们去承担其代价，这近乎是麻木不仁的，因为这一切只会进一步巩固西方的霸权。"

地缘政治紧张局势会终结全球化吗？

"许多发展中国家明白，他们将会是越发严重的地缘政治碎片化进程的最大受害者。因此，发展中国家试图避免偏袒任何一方，并要求一个能够贯彻其自身利益的共同方向。但是，部分发展中国家所支持的'交易式外交'却注重双边协议以及短期利益，这会破坏长远目标，而后者只能依仗于基于规则的国际秩序。"

"如果越来越多的国家都侧重于彼消此长式的成功，世界就会陷入零和博弈的恶性循环。它将埋葬共同繁荣，还会加剧地缘形势紧张。双输局面已经在不少政治领域出现，涉及到多个地区。即便在最能凸显全球合作价值的气候政策领域，也出现了令人担心的思维：哪些国家能够通过牺牲别国利益来获得优势？"

"其中一些政策决定固然有其充分的理由：面对竞争愈发激烈的环境，降低经贸关系中的风险是明智的反应，这有助于降低经济的脆弱性。然而，随着全球经济日益碎裂为相互竞争的地缘政治集团，低收入国家的经济增长将首当其冲遭到抑制。这又会反过来助长零和博弈心态，坐实了这些人的预言。"

"鉴于地缘政治的不确定性，一个国家想要保护自己的份额不变小，这是可以理解的。但是，国际社会必须防止对分配不均的恐惧主导政治辩论。关键在于，保护自身份额的努力必须与坐大蛋糕的努力结合起来。这就需要建立起基于互利合作的新型伙伴关系，并改革国际监管框架，以确保更为广泛的利益分配。要是不能实现这一点，每一块蛋糕都会缩水，各国最终都将忙于争斗确保自己不比对方输得更多。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"为专有技术设置防护盾"为题，刊发评论指出，德国长期以来忽略了中国等国对德企专利以及专有技术的浓厚兴趣。

"中国、俄罗斯等国让柏林的外交、国防、安全专家感到担忧，而且不局限于外交、国防、安全领域。德国情报部门多年来都不断念叨德国经济界成为了外国情报机构的目标。毕竟，即便在危机时刻，德国的研发依旧保持世界级水平。"

"但是，德国的领导层并不总是很重视保护企业免受外部威胁。他们关注不惜一切代价保住经济增长，毕竟俄罗斯的能源很便宜，中国市场很广阔。"

"柏林现在出台的旨在防止间谍、破坏、偷窃、讹诈、过度依赖的新战略，并不会对德国企业做出什么强制性规定。德国政府也只能启发思考、让人加强危机意识。所以，企业管理者需要自己来做好每个层面的保障，而且要从速。不管是中国、俄罗斯还是什么其他国家，并不会在一旁等待。"

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