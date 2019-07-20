德语媒体：雨伞的威力

（德国之声中文网）《每日镜报》撰文指出，这些天来的香港称之为"臭港"也许更名副其实，因为空气里四处弥漫着催泪瓦斯的强烈臭味。这篇题为《雨伞的威力》的文章写道，尽管香港特首林郑月娥已经宣布修例"寿终正寝"，但由此引发的抗议浪潮非但没有平息，反而愈演愈烈。本周末，再度连续发生严重的警民冲突。文章写道：

"香港颇有争议的亲北京特首林郑月娥虽然宣布《逃犯条例》的修订寿终正寝，但她却拒绝收回条例。因此，周日的示威者再度高呼'打到恶法'的口号。不会，示威者的诉求已经不仅限于收回条例。他们还要求特首辞职，并收回将示威者称为'暴徒'的说法。此外，他们还要求对警方的暴力行为展开独立调查。

本次的抗议浪潮是2014年'雨伞革命'的延续。雨伞再次成为抗议浪潮的象征。鉴于2014年雨伞运动的领导者要么逃亡，要么入狱，当前的抗议活动并没有具体的领袖人物。

1997年主权回归中国后，香港享有特殊地位。根据'一国两制'原则，这里拥有言论、新闻和集会自由。但随着中国专制政权的影响力与日俱增，香港的自由权利也受到越来越多的限制。因此，示威者也喊出了'解放香港'以及'要求革命'的口号。与此同时，短期占领立法会以及袭击中联办的行动也显示出，示威群体出现了极端化的势头。"

文章援引专家的话报道说，对于北京来说，香港出现旷日持久的抗议活动，无疑是一个"很丢面子"的事情。文章写道：

"墨卡托中国研究中心（Merics）的古思婷（Kristin ）表示，'无论是香港，还是北京政府，显然都没有想到会出现如此大规模的抗议活动。中国政府认为他们的统治权威受到了挑战。'北京指称，'境外势力'挑起了香港的动荡。中国外交部发言人华春莹要求美国政府'尽快收回他们在香港的黑手'。

因此，北京实行了严密的新闻封锁，以防香港事态蔓延至中国大陆。新闻封锁显然收效明显，即便是在同香港毗邻的深圳，很多市民对香港的抗议活动竟一无所知。但是，活动分子污损中联办国徽的画面，却在中国媒体上广泛传播。这样做显然是为了挑起中国人的爱国热情，勾起中国大陆民众对香港示威者的不满。"

《南德意志报》也以《以散步取代游行》为题报道了上周末香港的事态发展。文章写道：

"大多数香港人都不支持暴力和骚乱。因此，警方和政府都期望，随着暴力事件的增多，抗议运动会渐渐分崩离析，就像2014年的雨伞运动那样。警方的想法并非没有道理，因为按照专家的估计，确实有大约数百名活动人士公开支持暴力。然而，警方过去几周的使用暴力以及上周日元朗袭击事件，却恰恰激起了更多人对示威者的同情和支持。"