德语媒体：雀斑、辱华与文化自信

（德国之声中文网）围绕孟晚舟事件和华为可信度的讨论越来越激烈。而这场争论的大背景则是中国政府日益明显的专制化发展及其对经济的操控。有人因此得出结论，认为中国企业都是支持并同政府合作的，企业独立性和政府的界限已经不复存在。还有人指责，中国政府扶持本国企业的同时，又强迫外国企业转让核心技术并侵犯其知识产权。《南德意志报》发表评论称，并非所有的中国企业都是政府的傀儡，西方世界应当学会甄别和区分对待。这篇题为《红色的不同光谱》的评论写道：

"上述指责绝非空穴来风，但却流于泛泛。中国政府同工商届的关系往往在西方被误解。而更为严重的是，这种一概而论的作法，往往效果适得其反，使那些本应加以遏制的势力得到强化。

表面上看起来，中国政府和私营企业所追求的利益是类似的，他们希望共同实现中国崛起和成为技术强国的目标。有些企业甚至自称'红色企业'，并宣称会在企业内部贯彻党的精神。很多企业家甚至进入党和政府的不同领导层面。其中包括中央及地方的政协机构。

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九十年代初期开始，原本属于工农政党的中共开始努力靠近商界人士，以提升他们对党国体制的效忠程度。很多企业家加入了党组织。党招揽私营企业家的行动成效显著，其实也不足为怪。同党和政府搞好关系符合企业的利益。其他姑且不论，毕竟中国政府是最重要的招标方。"

作者认为，有鉴于此，西方政府确实应到保持高度警觉。为敏感设施提供部件和资金的企业必须阐明它同中国政府间的关系以及股权关系。德国政府部门进行评判时，还应听取专家意见，以免被流言蜚语所左右。提高透明度实属必要。但各方也不应忘记，在中国，政府和私营企业间存在着种种矛盾。私营企业并不具备和国有企业平等的地位。评论写道：

"去过中国的人都会发现，中国政府推出的一系列造价高昂、颇有争议的工程项目，最后以惨败告终的不在少数。究其原因，这些项目的决策往往是基于政商关系，而不是通过公开竞争而选出的最佳方案。同世界上大多数政府一样，中国政府也不是创新精神的最佳倡导者，因为它受到特定利益集团的制约。中国最成功的创新项目中，来自私营领域的占据了绝大多数。有些创新项目得到了政府的资助，但大多数情况下并非如此。

有鉴于此，必须对中国政府和经济界的关系进行批评性的分析。一概而论地认定，所有私营企业都是对政府俯首听命的奸细，则显示是错误的。因中国政府越来越专制，而去惩罚该国的私营企业，不加区分地禁止它们进入西方市场，则只会削弱中国的私营经济，从而间接强化北京的专制政权。"

近年来，西方品牌在进军中国市场的过程中，不断爆出"辱华"事件。前不久，西班牙时装品牌因其广告中出现了"满脸雀斑的中国模特"，再次引起轩然大波。《新苏黎世》以《小心雀斑》为题，介绍了该事件的来龙去脉。

"这是何等愚蠢的行为！这是对中国何等严重的侮辱！据《南华早报》报道，西班牙时装品牌Zara的一则口红广告用了一名长有雀斑的中国女模。于是引发了中国社交媒体中有关审美观和西方对华态度的激烈讨论。

中国女性的审美观中是决不允许出现雀斑的，她们的皮肤必须洁白无瑕。因此，具有美白效果的护肤品很受欢迎。BeautyCam等修图App也很受欢迎，这类App能够自动对脸部进行美化处理，眼睛变大，鼻子挺拔。"延伸阅读：Zara“辱华”？中国官媒：太敏感

而来自西班牙的时装品牌偏偏选择一名长满雀斑的中国女模为其产品作广告，自然在中国网络引发轩然大波，有人认为这是该公司在有意丑化中国女性，乃至侮辱中国。最终官方媒体出面表态：

"甚至党媒也介入了讨论。《中国日报》的一篇评论提出质疑称，那些Zara广告的批评者们恐怕会拒绝一切他们所不能理解事情。'党组织要求国家领导要具备文化自信，而宽容正是自信的重要组成部分。'"

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