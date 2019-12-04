 德语媒体：难道维族人都是恐怖分子吗？ | 媒体看中国 | DW | 04.12.2019

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德语媒体：难道维族人都是恐怖分子吗？

《法兰克福汇报》强调，事到如今，西方没有任何人可以对新疆的侵犯人权暴行视而不见。瑞士《金融经济报》则刊评指出，美国衰退、中国崛起导致的国际政治大洗牌，将造成比冷战更深远的影响。

China Uiguren in der Provinz Xinjiang (AFP/G. Baker)

2019年6月的喀什街头

DW.COM

美国国会众议院当地时间周二晚间通过了《2019年维吾尔人权政策法案》，要求白宫政府对中国的新疆问题采取更严厉的回应，其中包括制裁高官以及禁止出口。对于美国通过该法案，中方迅速进行了措辞强烈的密集回应。 (04.12.2019)

获得这份文件的《纽约时报》称这是几十年来中共最大的泄密之一，展示了隐蔽的中国国家机器如何执行自毛泽东时代以来该国影响最广泛的拘禁行动。中国官媒随即反击。 (18.11.2019)

国际调查记者联盟24日公开新一批关于新疆再教育营的中国政府内部文件，内容清楚列举中国政府大规模关押、监控、管理与「 再教育」新疆的少数民族穆斯林的规范。 (25.11.2019)

长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。 (28.11.2019)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》的评论以"并非内政"为题，注意到美国众议院通过《维吾尔人权政策法案》、中方则反驳称新疆问题不是人权问题而是反恐问题。文章指出，没有人否认北京拥有反恐的权利，但是中方所称的"恐怖主义"，真的就是"恐怖主义"吗？

"确实，一些维族人过去发动过恐怖袭击。没有人会否认北京有权将犯罪分子绳之以法，中国所采取的其他安全措施也并非从头到尾都在侵犯人权。"

"但是，我们现在谈论的是中国，要知道，在中国，许多事情和其他国家是不一样的。中方所称的恐怖主义，并不都是真的恐怖主义。真正让人感到恼怒的，也并非是中国对新疆具体的犯罪分子所采取的措施，而是一整个民族遭到了普遍的嫌疑、遭到了针对性的压制。"

"维吾尔人有着自己的文化。与汉人不同，他们信仰伊斯兰。而北京的当权者却想把维吾尔文化空洞化成不痛不痒的几支民谣。中方宣称，营地其实就是职业培训中心，学员都是自愿前往的。没有比这更为讽刺的说辞了！好在，至少国际社会的一部分已经开始越发关注新疆的状况。没人能够指望被拘押者的状况能够迅速改善，但是也没人可以再视而不见。对于那些在新疆经营的国际企业而言，同样如此。"

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

苏黎世出版的《金融经济报》以"亚洲的美利坚治世时代即将结束"为题，刊发评论指出，早在奥巴马时期，"美利坚治世"(Pax Americana)所依赖的软实力就已经呈现出衰退迹象。

"而中国有意迅速填补美国退场后留下的空间，这让局势更加复杂化。地缘政治不容任何真空地带。凡是美国撤退的地方，中国人就升起他们的旗帜；在少数地方，填补空缺的也有日本人。"

作者接着指出，以往的"华盛顿共识"正在慢慢被"北京共识"演变，"全球化必然促成市场经济与自由民主"的认知也被混杂了专制和资本主义的所谓"中国模式"所打破。

"自从70年代末中国推行改革开放政策依赖，中国在社会、经济方面实现了令人惊叹的现代化。经济政策上，中国当局完全秉承实用主义路线。而在政治体制上，北京却又坚持着中共一党专政。2008年金融危机让众多国家都陷入了困境，这增强了北京的信心，中国人开始相信，自己是发展中国家以及新兴国家的样板。特朗普治下的美国正在放弃构建民族认同，因此在亚洲地区，'美利坚治世'时代的结束不仅仅意味着军事上的后果，也将对政治秩序带来全面的影响。"文章最后指出，这场由中国再次崛起而导致的全面洗牌，其影响将超越冷战结束以及西方主导的全球化。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

FAZ: Keine innere Angelegenheit

法兰克福汇报

FuW: Asien am Ende der Pax Americana

金融经济报

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