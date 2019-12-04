德语媒体：难道维族人都是恐怖分子吗？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》的评论以"并非内政"为题，注意到美国众议院通过《维吾尔人权政策法案》、中方则反驳称新疆问题不是人权问题而是反恐问题。文章指出，没有人否认北京拥有反恐的权利，但是中方所称的"恐怖主义"，真的就是"恐怖主义"吗？

"确实，一些维族人过去发动过恐怖袭击。没有人会否认北京有权将犯罪分子绳之以法，中国所采取的其他安全措施也并非从头到尾都在侵犯人权。"

"但是，我们现在谈论的是中国，要知道，在中国，许多事情和其他国家是不一样的。中方所称的恐怖主义，并不都是真的恐怖主义。真正让人感到恼怒的，也并非是中国对新疆具体的犯罪分子所采取的措施，而是一整个民族遭到了普遍的嫌疑、遭到了针对性的压制。"

"维吾尔人有着自己的文化。与汉人不同，他们信仰伊斯兰。而北京的当权者却想把维吾尔文化空洞化成不痛不痒的几支民谣。中方宣称，营地其实就是职业培训中心，学员都是自愿前往的。没有比这更为讽刺的说辞了！好在，至少国际社会的一部分已经开始越发关注新疆的状况。没人能够指望被拘押者的状况能够迅速改善，但是也没人可以再视而不见。对于那些在新疆经营的国际企业而言，同样如此。"

苏黎世出版的《金融经济报》以"亚洲的美利坚治世时代即将结束"为题，刊发评论指出，早在奥巴马时期，"美利坚治世"(Pax Americana)所依赖的软实力就已经呈现出衰退迹象。

"而中国有意迅速填补美国退场后留下的空间，这让局势更加复杂化。地缘政治不容任何真空地带。凡是美国撤退的地方，中国人就升起他们的旗帜；在少数地方，填补空缺的也有日本人。"

作者接着指出，以往的"华盛顿共识"正在慢慢被"北京共识"演变，"全球化必然促成市场经济与自由民主"的认知也被混杂了专制和资本主义的所谓"中国模式"所打破。

"自从70年代末中国推行改革开放政策依赖，中国在社会、经济方面实现了令人惊叹的现代化。经济政策上，中国当局完全秉承实用主义路线。而在政治体制上，北京却又坚持着中共一党专政。2008年金融危机让众多国家都陷入了困境，这增强了北京的信心，中国人开始相信，自己是发展中国家以及新兴国家的样板。特朗普治下的美国正在放弃构建民族认同，因此在亚洲地区，'美利坚治世'时代的结束不仅仅意味着军事上的后果，也将对政治秩序带来全面的影响。"文章最后指出，这场由中国再次崛起而导致的全面洗牌，其影响将超越冷战结束以及西方主导的全球化。

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