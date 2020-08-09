德语媒体：难以打赢的对华贸易战

（德国之声中文网）《焦点》（Focus）杂志发表客座评论，认为特朗普很难打赢针对中国的贸易战，并为此提出了四个理由。这篇题为《特朗普误判中国：他无法打赢贸易战的四大原因》的评论写道：

"中国肆无忌惮的侵吞他国知识产权，对其势力范围内的企业进行操控、刁难或补贴。而得益于巨大的产业链，该国随时都可以让本国经济进入癫狂状态。

也正因为如此，特朗普政府得出一个结论，西方必须要脱离中国。脱钩成为新的战略术语。美国国务卿彭佩奥现在也表示：'世界上热爱自由的国家要对中国施加影响，促成该国的改变。"

《焦点》杂志客座评论员Gabor Steingart认为，"脱钩"、"改变"听着简单，但实际上可操作性却很差。他认为基于以下四个原因，特朗普的对华政策将很难奏效：

"第一：中国经济的抗打击性要明显超过美国经济，因此，美国强势的贸易政策等同于自残行为。总部位于华盛顿的世界货币基金预计，虽然经历疫情冲击，中国经济今年仍能增长一个百分点，而美国经济则要接受至少下滑8%的事实。

其次：国际投资者们显然也并不看好特朗普。深圳已经取代纽约成为世界上最成功的股票交易所。2019年1月4日以来，深证指数已经上涨了85%，而道琼斯同期只增长了19%。

第三：习近平领导下的中国拥有14亿消费者，是美国的四倍。而计划与市场相结合的经济模式更蕴藏着让经济长年增长的潜在动力。"

作者认为，美国已无法逆转中国融入世界经济的现实。中国经济在全球经济中的占比已从1995年的2%升至目前的16%。"出口商们不喜欢中国共产党，但他们喜欢中国巨大的市场。"作者最后得出的结论是：

"从情感上讲，应当支持特朗普，但从经济利益层面上，结论却恰好相反。让西方同中国脱钩的政策根本无法兑现的原因很简单，因为根本就不存在所谓的'西方阵营'。中国有句老话说得很贴切：不要去打一场你无法获胜的战争。"

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



无独有偶，周一出版的柏林《每日镜报》也在一篇评论中对华盛顿的对华政策提出批评。这篇文章写道：

"同中国的争端应以其他方式来进行。是的，这是一场政治制度的竞争。习近平领导下的中国政府在践踏人权，在违反国际法。中国政府非但没有囤积，而是向世界各国提供救援物资，从而赢得了国际影响力，并试图以此体现其制度的优越性。使中国政府的这种尝试不攻自破，才是西方真正要做的工作。如果所谓的西方阵营还存在，那么它就应当证实，自由和民主才能保障更好的生活。

美国政府在防疫问题的种种失误实在没有起到好的作用。有鉴于此，现在的当务之急并不是鼓吹新冷战而掀起新一轮军备竞赛，而是要尽快结束社会的分化。正是这种社会分化使得特朗普这样的失败者成功进入政府。如果我们做到了这一点，我们就可以对中国的崛起毫不畏惧。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。